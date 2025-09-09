薄毛治療・AGA治療に関するアンケート調査（2025年9月）

株式会社マーサリー

本記事では、2025年9月に行った「薄毛治療・AGA治療」に関するアンケートの調査結果をご紹介いたします。

調査：調査会社に委託

調査方法：インターネットによるアンケート調査

調査期間：2025年9月2日 ～ 2025年9月4日

調査母集団：104人

アンケート回答者の詳細データ：末尾に記載

【2025年9月度・アンケートサマリー】

回答者の年齢層は20代～70代で、30代から50代で約9割を占めた。

薄毛を自覚した年齢は30代が39.4％と最も多く40代も34.6%と、この年代に自覚する人が多いことがわかった。

現在、薄毛治療を受けている人は8割以上で、そのほとんどが「内服薬」や「外用薬」で治療していた。

治療に満足していると回答した人が約6割を占め、毎月の治療費は「5,000円～1万円未満」と回答した人が半数以上だった。

オンライン診療を利用したことがある人は半数おり、利用した理由は、「自宅で受けられるから」が最も多かった。

アンケート回答者の年齢と現状について

薄毛を自覚した年齢と受診のポイントについての調査結果を紹介する。

薄毛を自覚した年齢はいつ頃ですか？

薄毛を自覚した年齢は、「30代」が39.4%で最も多く、次いで「40代」が共に34.6%となり、薄毛が気になり始める年齢は30代から40代が多いことがわかった。

また、「50代以上」と回答した人も13.5%と1割程度を占めた。

ご家族に薄毛の方はいらっしゃいますか？（複数回答可）

ご家族に薄毛の方がいるかについて、「父」と回答した人が64.4%と6割を超え、続いて「祖父母」との回答が38.5%と2番目に多かった。

そのほか、「薄毛の家族はいない（該当者なし）」（17.3%）、「兄弟」（7.7%）、「母」（3.8%）という順になった。

現在の薄毛の進行状況について、どの程度気になりますか？

薄毛の進行状況について、「かなり気になる」と回答した人が47.1%と半数近くを占め最も多く、次いで「少し気になる」が40.4%、「非常に気になる」が10.6%で続いた。

また、「全く気にならない」と回答した人は1.9%と僅かだった。

アンケート回答者の治療の現状について

薄毛治療・AGA治療の現状についての調査結果を紹介する。

現在、AGAまたは薄毛治療を受けていますか？

現在、AGAまたは薄毛治療を受けている人は83.7%と8割以上を占め、受けていない人は16.3%と少数だった。

現在受けている治療方法をすべてお選びください。（複数回答可）

現在受けている治療方法について、「内服薬（フィナステリド・デュタステリドなど）」が74.7%と圧倒的に多く、続いて「外用薬（ミノキシジルなど）」が40.2%となり、ほとんどの人が投薬での治療をしていることがわかった。

また、「自毛植毛」（2.3%）との回答も僅かにみられた。

フィナステリドを通販(https://www.skillup-mt.jp/media/2507/)で利用する際の流れについて解説した記事はこちら

デュタステリドを通販(https://www.skillup-mt.jp/media/4528/)で利用する際の流れについて解説した記事はこちら

治療を始めたきっかけは何ですか？（複数回答可）

薄毛治療を始めたきっかけとして、「鏡で薄毛が目立つようになった」が68.3%と約7割で最も多く、「抜け毛が増えた」も54.8%と半数を超える多い回答となった。

そのほか、「家族や友人に指摘された」や「SNSや広告で見かけた」という回答も一定数集まった。

治療に満足していますか？

薄毛治療の満足度について、「満足」と回答した人が51.0%で過半数となり、「非常に満足」との回答も7.7%みられた。

反対に、「不満」と回答した人は僅かで、「非常に不満」と回答した人はいなかった。

治療にかけている月額費用はどのくらいですか？

薄毛治療にかけている月額費用について、「5,000円～1万円未満」が56.7%となり圧倒的に多かった。

続いて、「5,000円未満」（24.0%）、「1万円～2万円未満」（18.3%）、「2万円以上」（1.0%）という順となった。

AGA治療の費用(https://www.skillup-mt.jp/media/2204/)について詳しく解説した記事はこちら

オンラインでの診察について

薄毛治療・AGA治療の「オンライン診療」についての調査結果を紹介する。

オンライン診療でのAGA治療について知っていますか？

オンライン診療での薄毛治療・AGA治療について、「利用したことがある」（50.0%）と回答した人が「知っているが利用していない」（42.3%）と回答した人の割合を上回った。

AGA治療ができるオンラインクリニック(https://www.skillup-mt.jp/media/687/)について詳しく解説した記事はこちら

オンライン診療でAGA治療を受けたことがあるクリニックをすべてお選びください。（複数選択可）

オンライン診療で薄毛治療・AGA治療を受けたことがあるクリニックについて、「DMMオンラインクリニック」が82.7%と圧倒的に多かった。

そのほか、「クリニックフォア」「AGAスキンクリニック」などの回答も一定数みられた。

DMMオンラインクリニックのAGA治療(https://www.skillup-mt.jp/media/683/)について詳しく解説した記事はこちら

クリニックフォアのAGA治療(https://www.skillup-mt.jp/media/117/)について詳しく解説した記事はこちら

オンライン診療を利用した理由は何ですか？（複数回答可）

オンライン診療を利用した理由について、「自宅で受けられるから」と回答した人が65.4％で最も多く、次いで「通院が面倒だったから」が57.7%、「病院に行く時間がなかったから」が55.8%と、共に5割以上の回答を集めた。

今後、オンライン診療でAGA治療を受けたいと思いますか？

今後、オンライン診療で薄毛治療・AGA治療を受けたいと思うかについて、「ぜひ受けたい」と回答した人が47.1％で最も多かった。

また、「興味があるが迷っている」「検討中」と回答した人も共に2割程度で、回答者の9割近くが、薄毛治療・AGA治療のオンライン診療を受けることを検討しており、薄毛治療・AGA治療のオンライン診療への関心の高さがうかがえた。

アンケート回答者の詳細データ

性別

年齢

■会社概要

社名： 株式会社マーサリー

URL：https://marsary.co.jp/

代表取締役： 長友佑樹

設立：2012年6月

所在地：〒150-0041 東京都渋谷区神南1-11-4 5階

事業内容：

WEBサイト制作・システム開発事業

マーケティング支援・コンサルティング事業

メディア運営・インターネット広告事業

セミナー企画・コミュニティ運営事業

【弊社運営メディア】

日本メディカルスキルアップのオンライン診療メディア(https://www.skillup-mt.jp/media/)

〈主要記事〉

・AGA（FAGA）

どこから薄毛(https://www.skillup-mt.jp/media/1207/)？はげたら何科を受診すべき？薄毛の種類と原因・効果的な対策方法も解説！

AGA治療薬(https://www.skillup-mt.jp/media/4219/)はどれがおすすめ？種類や効果・副作用について解説！

ミノキシジルは通販(https://www.skillup-mt.jp/media/3743/)やオンラインで購入できる？安全な入手方法とおすすめクリニック5選

AGA治療で後悔(https://www.skillup-mt.jp/media/2621/)する人に共通する9つの原因と対処法

AGA治療のクリニックおすすめ(https://www.skillup-mt.jp/media/3479/)20選！クリニックの料金プランの比較と口コミ・評判を解説

女性の薄毛治療おすすめ(https://www.skillup-mt.jp/media/887/)オンラインクリニック15院！FAGA治療の評判や料金プラン・治療薬について

【調査結果詳細】

薄毛治療・AGA治療に関するアンケート調査(https://www.skillup-mt.jp/media/4819/)

【データの引用・転載について】

データの引用は申請無しでご利用いただけます。掲載にあたり、下記の事項を厳守ください。

データの加工は禁止です。

出典元のURLを(URLをDofollowで）明記ください。

出典：メディカルスキルアップのオンライン診療メディア「薄毛治療・AGA治療に関するアンケート調査」：https://www.skillup-mt.jp/media/4819/