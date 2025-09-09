「ちいかわラーメン 豚」国内全店にて10月3日（金）より期間限定メニュー“ラーメン豚 豚骨”登場!!

株式会社パルコ

株式会社パルコは、イラストレーター ナガノによる人気作品『ちいかわ』に登場する話題のラーメン屋さんをイメージした「ちいかわラーメン 豚」を全国4店舗開催中の他、9月19日（金）には渋谷PARCO店もオープン予定です。この全店にて10月3日（金）より、期間限定メニュー“ラーメン豚 豚骨”の提供を開始いたします。

「ラーメン豚 豚骨」は、ラッコのオリジナルどんぶりに大判POPをセットして、ご提供いたします。ご注文特典として、ラッコのノベルティーステッカーをご用意しております。また提供開始に伴い、“どんぶり豚骨（ラッコ）” を発売いたします。

『ちいかわ』のここだけの特別なラーメン屋をお楽しみください。

期間限定メニュー 「ラーメン豚 豚骨」登場！

ラーメン豚 豚骨 \1,870（税込）

■提供期間：2025年10月3日（金）～2026年1月12日（月・祝）

「ラーメン豚 豚骨」（麺200g）は明太子、高菜、キクラゲをトッピング！

※こちらはカスタマイズオーダーの対象ではございません。

ラーメン豚 豚骨をご注文の方に「ラッコ」のノベルティステッカーをお渡しいたします。

また、提供に使用している食器「どんぶり豚骨（ラッコ）」を提供開始日10月3日（金）より新発売いたします。

ラーメン豚 豚骨 ご注文ノベルティステッカーどんぶり豚骨（ラッコ） \2,530（税込）

※商品の価格・内容は変更になる場合がございます。

※アレルギー表記はHP(https://cafe.parco.jp/)に後日掲載予定です。

ちいかわラーメン豚 国内5店舗

[表: https://prtimes.jp/data/corp/3639/table/3517_1_02fd214c15e8236b8385da5730a6e501.jpg?v=202509101256 ]

ブランドInstagramアカウント： ＠chiikawaramen(https://www.instagram.com/chiikawaramen/)

レギュラーメニュー

左より、「ラーメン豚大」1,980円(税込)、「ラーメン豚小」1,760円(税込)、「ラーメン豚ミニ」1,540円(税込)

ラーメン豚は「ミニ（ちいかわ）」、「小（ハチワレ）」、「大（うさぎ）」3サイズから選べ、それぞれのキャラクターを模ったはんぺんを盛り付けてオリジナルどんぶりにてご提供いたします。

また、ラーメンをご注文された方には、特典としてオリジナルどんぶりデザインの特製ステッカーをそれぞれお渡しいたします。

ラーメンご注文ノベルティステッカー

※ご注文サイズと同じ絵柄のステッカーをラーメン１杯につき１枚お渡しいたします。

※絵柄によりサイズが異なります

ドリンクメニュー

シーサーのみかんソーダ、古本屋のもも＆ラフランスジュースの他、オリジナルラベルの黒烏龍茶のペットボトル、モモンガのホワイトソーダ、くりまんじゅうの禁酒期間ドリンク（コーラ）、ラッコのメロンソーダや、オリジナルジョッキでご提供する生ビールをご用意しております。ドリンクご注文された方には特典としてクリアカードをランダムにてお渡しいたします。

オリジナルグッズ

黒烏龍茶 \500（税込）みかんソーダ \770（税込）もも＆ラフランスジュース \715（税込）ドリンクご注文ノベルティクリアカード ※ドリンク１杯ご注文につき１枚ランダムにてお渡しいたします。※絵柄はお選びいただけません。

店内では、飲食ご利用の方に限り、メニューに使用している食器類などを中心にしたオリジナルグッズをご購入いただけます。こちらは「ちいかわラーメン 豚」各店の他、公式ECショップ「ちいかわマーケット」でも発売いたします。

メラミン皿 1,980円（税込）どんぶりミニ（ちいかわ） 2,200円（税込）お冷グラス 1,100円（税込）

※オリジナルグッズは、「ちいかわラーメン 豚」をご利用いただく方のみお買い物可能でございます。

※「ちいかわラーメン 豚」オリジナルグッズは、1種につきお一人様2点までとなります。

※公式オンラインストア（通販）「ちいかわマーケット(https://chiikawamarket.jp/)」でも販売中です。

※ちいかわマーケットの在庫状況はサイトにお問い合わせお願いいたします。

(C)nagano