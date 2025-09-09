¡ãSNIDEL(¥¹¥Ê¥¤¥Ç¥ë)¡ä¥ë¥ß¥Í²£ÉÍÅ¹¤¬9·î11Æü(ÌÚ)¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥Ã¥·¥å¥¹¥¿¥¤¥ë¥é¥Ü(ËÜ¼Ò ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è/ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¶áÆ£¹¹¬)¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥Ö¥é¥ó¥É ¡ÖSNIDEL(¥¹¥Ê¥¤¥Ç¥ë)¡×¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤¬È¯¿®¤¹¤ë ¡Ö#SNIDEL_FOR_SUSTAINABILITY¡×¤Î»×ÁÛ¤òÈ¿±Ç¤·¡¢¥¨¥³¡¦¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÁÇºà¤òÂ¿ÍÑ¤·¤¿Å¹Áõ¤Ç¡¢2025Ç¯9·î11Æü(ÌÚ)¤Ë¥ë¥ß¥Í²£ÉÍÅ¹¤Ï¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥ªー¥×¥ó¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Çä¤ä¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î°Ù¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥ë¥ß¥Í²£ÉÍ 3F RENEWAL OPEN
¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à
¡Ú¥ë¥ß¥Í²£ÉÍÅ¹/SNIDEL TOKYO AOYAMA / WEB¸ÂÄê¡Û¥Õ¥é¥ïー¥×¥ê¥ó¥È¥¿¥¤¥È¥ï¥ó¥Ôー¥¹
\15,950(ÀÇ¹þ)
¥«¥éーÅ¸³«¡§BRW, PBEG,NVY
¥µ¥¤¥º¡§0,1
¿ÈÂÎ¤ËÄø¤è¤¯±è¤¦¥¿¥¤¥È¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤È¡¢¥¿¥Ã¥¯¤ÇÎ©ÂÎ´¶¤ò½Ð¤·¤¿¥âー¥É¤Ê¥Ñ¥Õ¥¹¥êー¥Ö¤¬ÆÃÄ§¤Î¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ï¥ìー¥¹¥¢¥Ã¥×¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¤Î¹Ê¤ê¶ñ¹ç¤ò¼«Í³¤ËÄ´À°²ÄÇ½¡£
ÇØÃæ¤Ë¤Ï¥ìー¥¹¥¢¥Ã¥×¤È¥·¥ãー¥ê¥ó¥°¤ò»Ü¤·¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¤ÎÄ´À°¤ä²÷Å¬¤ÊÃå¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¡£¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿¥·¥Ü´¶¤Î¤¢¤ëÈù¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÁÇºà¤ÇÆ°¤¤ä¤¹¤¯¡¢1Ëç¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤Ë¡£
¡Ú¥Õ¥é¥ïー¥×¥ê¥ó¥È¥·¥ç¥ë¥Àー¥ê¥Ü¥ó¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡Û
\23,980 (ÀÇ¹þ)
¥«¥éーÅ¸³«¡§YEL,PBEG,NVY
¥ë¥ß¥Í²£ÉÍÅ¹ / SNIDEL TOKYO AOYAMA¸ÂÄê¥«¥éー¡§LBLU
¥µ¥¤¥º¡§0,1
¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤·¤¿¥·¥Õ¥©¥óÁÇºà¤Ç¡¢Êâ¤¯¤¿¤Ó¤Ë¤Õ¤ï¤ê¤ÈÍÉ¤ì¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥Õ¥é¥ïー¥×¥ê¥ó¥È¥·¥ç¥ë¥Àー¥ê¥Ü¥ó¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡£
¸ª¥ê¥Ü¥ó¤Ë¤ÏÌµÃÏ¤ÎÍÌÌøÀ¸ÃÏ¤ò»È¤¤¡¢°ÛÁÇºà¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¾åÉÊ¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡£
ÇØÃæ¤Ï¥·¥ãー¥ê¥ó¥°»ÅÍÍ¤Ç¡¢²÷Å¬¤ÊÃå¿´ÃÏ¤¬Ì¥ÎÏ¡£1Ëç¤ÇÂç¿Í¤Î²Ä°¦¤é¤·¤µ¤È²Ú¤ä¤«¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¼çÌòµé¤Î°ìÃå¤Ç¤¹¡£
¸ÂÄê¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥Ã¥°
\11,000(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥Ã¥°¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥é¥ïー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥·¥ç¥Ã¥Ñー¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥°¤È¤·¤Æ¥á¥¤¥ó¤Ç¤â¥µ¥Ö¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¸ÂÄê¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£
\44,000(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¥ê¥Ã¥×¤ä¥Ñ¥¹¥±ー¥¹¤Ê¤É¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¥ß¥Ë¥Ð¥Ã¥°¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
9·î11Æü(ÌÚ)～9·î15Æü(·î)¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢
¤ªÇã¤¤¾å¤²¤¤¤¿¤À¤¤¤¿MA CARD²ñ°÷¤µ¤Þ¤ËMA¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°ìÎ§10¡óÉÕÍ¿¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Å¹ÊÞ¾ðÊó
¢£¥ë¥ß¥Í²£ÉÍÅ¹
¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥óÆü¡§9·î11Æü(ÌÚ)
½êºß:¢©220-0011 ¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¹âÅç2-16-1 ¥ë¥ß¥Í²£ÉÍ 3F
TEL :045-534-8109
±Ä¶È»þ´Ö:Ê¿Æü10:00-21:00¡¿ÅÚÆü½Ë10:00-20:30
SNIDEL¡Ê¥¹¥Ê¥¤¥Ç¥ë¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2005Ç¯4·î9Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¡£
¡È¥¹¥È¥êー¥È¡ß¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥¹¥È¥êー¥È¥«¥ë¥Á¥ãー¤È¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢Â¾¤Ë¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤òÄó°Æ¡£ºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Ç¥£¥Æー¥ë¡¢½÷À¤ÎÈþ¤·¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÎÌ¥¤»Êý¤Ø¤ÎÄÉµá¡£
¤ªÍÎÉþ¤ò°¦¤¹¤ëÁ´¤Æ¤Î½÷À¤ËÂ£¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ38Å¹ÊÞ¡¢Ãæ¹ñ45Å¹ÊÞ¡¢¹á¹Á5Å¹ÊÞ¡¢ÂæÏÑ3Å¹ÊÞ¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯1Å¹ÊÞ¡¢¥¿¥¤1Å¹ÊÞ¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó1Å¹ÊÞ¡¢·×94Å¹ÊÞÅ¸³«¡Ê4·î15Æü»þÅÀÅ¹ÊÞ¿ô¡Ë
¢£SNIDEL ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§https://snidel.com/
¢£Instagram¡§https://www.instagram.com/snidel_official/