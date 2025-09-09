「「AGIエージェント」と「AGIロボット」の衝撃」と題して、米国 VentureClef社 代表／アナリスト 宮本 和明氏によるセミナーを2025年10月9日(木)に開催!!
【AGIのキラーアプリケーション】
「AGIエージェント」と「AGIロボット」の衝撃
-AIエージェントは人間レベルの「AGIエージェント」に進化
-「フィジカルAI」でロボティックスがブレークスルー
-米中間で「AGIヒューマノイドロボット」開発競争が白熱
[重点講義内容]
「AGIエージェント」と「AGIヒューマノイドロボット」の開発競争が白熱している。
AGIエージェントは人間レベルのスキルを持つモデルで、社員に代わり業務を自律的に遂行する。AGIエージェントは次世代のファウンデーションモデルを基盤とし、推論機能が強化され、ツールを使うスキルが格段に進化したモデルとなる。AGIのキラーアプリがAGIエージェントで、デジタル空間で人間レベルの職務能力を発揮する。
ファウンデーションモデルが「世界モデル」と融合し「フィジカルAI」を生み出した。フィジカルAIがロボット開発のブレークスルーとなる。AGIヒューマノイドロボットで技術革新が激しく、物理空間で人間の労働を代行する能力を獲得する。米国と中国でAGIヒューマノイドロボットの開発競争が激化し、巨大な市場が生まれている。
トランプ政権はAGIヒューマノイドロボット開発を支援し、米国に製造業を呼び戻す「リショアリング」政策を展開する。
＜１＞AGIエージェントとは
１．AGIエージェントの概要
２．AGIエージェントの技術と応用
＜２＞AGIエージェント開発状況
３．Open AI
４．Google DeepMind
５．Anthropic
＜３＞フィジカルAIとは
６．フィジカルAIの概要
７．フィジカルAIとロボット開発
＜４＞AGIヒューマノイドロボット開発
８．AGIヒューマノイドロボット：米国動向
９．AGIヒューマノイドロボット：中国動向
１０．トランプ政権のロボット開発政策
１１．質疑応答
