「「AGIエージェント」と「AGIロボット」の衝撃」と題して、米国 VentureClef社 代表／アナリスト 宮本 和明氏によるセミナーを2025年10月9日(木)に開催!!

【AGIのキラーアプリケーション】

「AGIエージェント」と「AGIロボット」の衝撃

-AIエージェントは人間レベルの「AGIエージェント」に進化

-「フィジカルAI」でロボティックスがブレークスルー

-米中間で「AGIヒューマノイドロボット」開発競争が白熱

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_25414

[講 師]

米国 VentureClef社 代表／アナリスト 宮本 和明 氏

[日 時]

２０２５年１０月９日（木） 午前９時３０分～１２時３０分

[受講方法]

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

「AGIエージェント」と「AGIヒューマノイドロボット」の開発競争が白熱している。

AGIエージェントは人間レベルのスキルを持つモデルで、社員に代わり業務を自律的に遂行する。AGIエージェントは次世代のファウンデーションモデルを基盤とし、推論機能が強化され、ツールを使うスキルが格段に進化したモデルとなる。AGIのキラーアプリがAGIエージェントで、デジタル空間で人間レベルの職務能力を発揮する。

ファウンデーションモデルが「世界モデル」と融合し「フィジカルAI」を生み出した。フィジカルAIがロボット開発のブレークスルーとなる。AGIヒューマノイドロボットで技術革新が激しく、物理空間で人間の労働を代行する能力を獲得する。米国と中国でAGIヒューマノイドロボットの開発競争が激化し、巨大な市場が生まれている。

トランプ政権はAGIヒューマノイドロボット開発を支援し、米国に製造業を呼び戻す「リショアリング」政策を展開する。

＜１＞AGIエージェントとは

１．AGIエージェントの概要

２．AGIエージェントの技術と応用

＜２＞AGIエージェント開発状況

３．Open AI

４．Google DeepMind

５．Anthropic

＜３＞フィジカルAIとは

６．フィジカルAIの概要

７．フィジカルAIとロボット開発

＜４＞AGIヒューマノイドロボット開発

８．AGIヒューマノイドロボット：米国動向

９．AGIヒューマノイドロボット：中国動向

１０．トランプ政権のロボット開発政策

１１．質疑応答

