「「AGIエージェント」と「AGIロボット」の衝撃」と題して、米国 VentureClef社 代表／アナリスト 宮本 和明氏によるセミナーを2025年10月9日(木)に開催!!

写真拡大

株式会社　新社会システム総合研究所

────────────【SSKセミナー】───────────


【AGIのキラーアプリケーション】


「AGIエージェント」と「AGIロボット」の衝撃


-AIエージェントは人間レベルの「AGIエージェント」に進化


-「フィジカルAI」でロボティックスがブレークスルー


-米中間で「AGIヒューマノイドロボット」開発競争が白熱


─────────────────────────────



[セミナー詳細]


https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_25414



[講　師]


米国　VentureClef社　代表／アナリスト　宮本　和明　氏



[日　時]


２０２５年１０月９日（木）　午前９時３０分～１２時３０分



[受講方法]


■ライブ配信 (Zoomウェビナー)


■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）



[重点講義内容]


「AGIエージェント」と「AGIヒューマノイドロボット」の開発競争が白熱している。


AGIエージェントは人間レベルのスキルを持つモデルで、社員に代わり業務を自律的に遂行する。AGIエージェントは次世代のファウンデーションモデルを基盤とし、推論機能が強化され、ツールを使うスキルが格段に進化したモデルとなる。AGIのキラーアプリがAGIエージェントで、デジタル空間で人間レベルの職務能力を発揮する。


ファウンデーションモデルが「世界モデル」と融合し「フィジカルAI」を生み出した。フィジカルAIがロボット開発のブレークスルーとなる。AGIヒューマノイドロボットで技術革新が激しく、物理空間で人間の労働を代行する能力を獲得する。米国と中国でAGIヒューマノイドロボットの開発競争が激化し、巨大な市場が生まれている。


トランプ政権はAGIヒューマノイドロボット開発を支援し、米国に製造業を呼び戻す「リショアリング」政策を展開する。



＜１＞AGIエージェントとは


　１．AGIエージェントの概要


　２．AGIエージェントの技術と応用


＜２＞AGIエージェント開発状況


　３．Open AI


　４．Google DeepMind


　５．Anthropic


＜３＞フィジカルAIとは


　６．フィジカルAIの概要


　７．フィジカルAIとロボット開発


＜４＞AGIヒューマノイドロボット開発


　８．AGIヒューマノイドロボット：米国動向


　９．AGIヒューマノイドロボット：中国動向


　１０．トランプ政権のロボット開発政策


　１１．質疑応答





【お問い合わせ先】


新社会システム総合研究所


東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ


Email: info@ssk21.co.jp


TEL: 03-5532-8850


FAX: 03-5532-8851


URL: https://www.ssk21.co.jp



【新社会システム総合研究所(SSK)について】


新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。


SSKセミナーは、多様化するビジネス環境下で、ハイレベルな経営戦略情報、マーケティング情報、テクノロジー情報等をスピーディーに提供し、事業機会の創出に貢献することを目的としております。


また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。


SSKは常に最先端の情報を発信し、お客様の戦略パートナーであり続けます。