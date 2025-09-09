保坂萌が描く、芸人と彼らを支えるマネージャーのお噺 舞台『PROPS！』開催決定！

吉本興業株式会社

　この度、吉本興業×オフィスPSC舞台『PROPS！』を、2025年12月4日(木)～8日(月)に東京・吉祥寺シアター、12月12日(金)～14日(日)に大阪・扇町ミュージアムキューブ CUBE01にて開催することが決定しました。


　今回の演目は、演劇プロデュースユニット・ムシラセの主宰、保坂萌が作・演出を手掛けるお笑い業界を支えるマネージャーのお噺。漫才賞レース準決勝の舞台裏をテーマに、芸人とマネージャーの奮闘を描いた120分の群像劇を繰り広げます。また、開演前には吉本興業所属の芸人のネタ披露も実施し、物語への導入を盛り上げます。


　チケットは9月29日(月)よりFANYチケット先行・高本学・北乃颯希・九条ジョーFC先行　10月13日(月祝)より一般発売を開始します。　


　公演終了後はオンライン配信を予定しており、会場にお越しになったお客様だけでなく、来られなかったお客様にもお楽しみいただけます。


吉本興業主催舞台『PROPS！』公演概要



＜あらすじ＞
漫才賞レース準決勝。担当芸人の出番まで、あと2時間。なのに――、コンビの片割れが、まだ来ない。
待ちぼうけの相方とマネージャー陣が慌てふためいたり絶望したり、相方のフリをしてみようとしたり、自分の仕事を見つめ直したり。
漫才賞レースの舞台袖。支える人たちの、無神経な頑張れと売る矜持の120分。



【東京公演】


日程：2025年12月4日(木)～12月8日(月)　　


場所：吉祥寺シアター　(東京都武蔵野市吉祥寺本町1-33-22)


【大阪公演】


日程：2025年12月12日(金)～12月14日(日)


場所：扇町ミュージアムキューブ　CUBE01　(大阪府大阪市北区南扇町6-26)


事業名：扇町ミュージアムキューブ 2025ラインナップ　提携：扇町ミュージアムキューブ　


協力：株式会社シアターワークショップ


※公演終了後、オンライン配信を予定


※開演前、吉本芸人のネタ披露あり



脚本・演出：保坂萌(ムシラセ)


企画：モチモチプロジェクト　吉本興業株式会社　株式会社オフィスPSC　ムシラセ　


制作・主催：吉本興業株式会社　



出演：高本学　　北乃颯希 　九条ジョー　/松田大輔/


　　　樋口みどりこ 　菊池美里 　福冨タカラ　高野渚 /有薗芳記



【チケット情報】


FANYチケット先行・高本学・北乃颯希・九条ジョーFC先行：9月29日(月)より開始


一般発売：10月13日(月祝)より開始　


脚本・演出　保坂萌(ムシラセ)　コメント　


初めて吉本興業に伺った時「何か書きたいものがありますか？」と聞かれ、目の前に格好の


取材対象がいるじゃないですか！と。マネージャーさんたちのお話を書かせてくださいと答えました。


ずっと何かの連絡を取っていて、ずっと何かのトラブルを解消しに走っているのに、その活躍は表層には現れにくい仕事です。私自身、その支えがなければ、心が折れて終わってしまったであろう瞬間は何度もありました。
私の人生の困難な時に支えてくれた人たちへの敬意と、支える愛と芸を売ることについてを描きます。　　