保坂萌が描く、芸人と彼らを支えるマネージャーのお噺 舞台『PROPS！』開催決定！

吉本興業株式会社

この度、吉本興業×オフィスPSC舞台『PROPS！』を、2025年12月4日(木)～8日(月)に東京・吉祥寺シアター、12月12日(金)～14日(日)に大阪・扇町ミュージアムキューブ CUBE01にて開催することが決定しました。

今回の演目は、演劇プロデュースユニット・ムシラセの主宰、保坂萌が作・演出を手掛けるお笑い業界を支えるマネージャーのお噺。漫才賞レース準決勝の舞台裏をテーマに、芸人とマネージャーの奮闘を描いた120分の群像劇を繰り広げます。また、開演前には吉本興業所属の芸人のネタ披露も実施し、物語への導入を盛り上げます。

チケットは9月29日(月)よりFANYチケット先行・高本学・北乃颯希・九条ジョーFC先行 10月13日(月祝)より一般発売を開始します。

公演終了後はオンライン配信を予定しており、会場にお越しになったお客様だけでなく、来られなかったお客様にもお楽しみいただけます。

吉本興業主催舞台『PROPS！』公演概要

＜あらすじ＞

漫才賞レース準決勝。担当芸人の出番まで、あと2時間。なのに――、コンビの片割れが、まだ来ない。

待ちぼうけの相方とマネージャー陣が慌てふためいたり絶望したり、相方のフリをしてみようとしたり、自分の仕事を見つめ直したり。

漫才賞レースの舞台袖。支える人たちの、無神経な頑張れと売る矜持の120分。

【東京公演】

日程：2025年12月4日(木)～12月8日(月)

場所：吉祥寺シアター (東京都武蔵野市吉祥寺本町1-33-22)

【大阪公演】

日程：2025年12月12日(金)～12月14日(日)

場所：扇町ミュージアムキューブ CUBE01 (大阪府大阪市北区南扇町6-26)

事業名：扇町ミュージアムキューブ 2025ラインナップ 提携：扇町ミュージアムキューブ

協力：株式会社シアターワークショップ

※公演終了後、オンライン配信を予定

※開演前、吉本芸人のネタ披露あり

脚本・演出：保坂萌(ムシラセ)

企画：モチモチプロジェクト 吉本興業株式会社 株式会社オフィスPSC ムシラセ

制作・主催：吉本興業株式会社

出演：高本学 北乃颯希 九条ジョー /松田大輔/

樋口みどりこ 菊池美里 福冨タカラ 高野渚 /有薗芳記

【チケット情報】

FANYチケット先行・高本学・北乃颯希・九条ジョーFC先行：9月29日(月)より開始

一般発売：10月13日(月祝)より開始

脚本・演出 保坂萌(ムシラセ) コメント

初めて吉本興業に伺った時「何か書きたいものがありますか？」と聞かれ、目の前に格好の

取材対象がいるじゃないですか！と。マネージャーさんたちのお話を書かせてくださいと答えました。

ずっと何かの連絡を取っていて、ずっと何かのトラブルを解消しに走っているのに、その活躍は表層には現れにくい仕事です。私自身、その支えがなければ、心が折れて終わってしまったであろう瞬間は何度もありました。

私の人生の困難な時に支えてくれた人たちへの敬意と、支える愛と芸を売ることについてを描きます。