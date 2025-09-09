TVアニメ「彼女、お借りします」～恋のHappyマーチング！～ DMMくじ9月20日（土）より発売開始

合同会社DMM.com

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、会長 兼 CEO亀山敬司、https://dmm-corp.com/ 以下DMM ）が展開する、ハズレなしの店舗くじサービス「DMMくじ」は2025年9月20日（土）より、TVアニメ「彼女、お借りします」 のDMMくじを発売いたします。

TVアニメ「彼女、お借りします」～恋のHappyマーチング！～ DMMくじについて

2025年7月より第四期が放送開始したTVアニメ「彼女、お借りします」のDMMくじオリジナルの店舗くじを発売いたします。

ここでしか手に入らないDMMくじ限定の描き下ろしイラストを使用した多彩なラインナップにご注目ください。

また、本くじではWEB応募で参加できるW CHANCE賞、SNSキャンペーンも実施いたします。

発売日 ：2025年9月20日（土）より順次発売予定 ※無くなり次第終了

税込価格：770円

販売店舗：https://scratch.dmm.com/realkuji/kuji/kanokari2/

▼A賞 BIGアクリルスタンド（全5種）

サイズ：

本体：約W100×H200mm以内

描き下ろしイラストを使用した、存在感のある大きめのアクリルスタンドです。

▼B賞 BIGマイクロファイバータオル（全5種）

サイズ：約W360×H1100mm

描き下ろしイラストが映える大判サイズのタオルです。

▼C賞 クリアファイル＆ステッカー（全5種）

サイズ：約W210×H297mm

クリアファイル：A4（約W210×H297mm）

ステッカー：約W60×H80mm以内

使いやすいA4サイズのクリアファイルとミニサイズのステッカーです。

▼D賞 A3クリアポスター（全5種）

サイズ：約W297×H420mm

飾りやすいサイズの透明感があるポスターです。

※デザインはお選びいただけません。

▼E賞 アクリルキーホルダー（全10種）

サイズ：約W65×H75mm以内

ポーチやバッグにぴったりのアクリルキーホルダーです。

※デザインはお選びいただけません。

▼LAST CHANCE賞 アクリルボード（全1種）

サイズ：約W257×H182mm

最後の1個を引くと手に入る、B5サイズのアクリルボードです。

▼W CHANCE賞 選べるA賞（全5種）

くじ券に記載されているシリアルコードをWEBで入力すると抽選でゲットのチャンス。

デザインを選んで応募していただくことができます。

SNSキャンペーン情報

TVアニメ「彼女、お借りします」のDMMくじオリジナルの店舗くじ発売を記念して、DMMくじ公式Xにてフォロー＆リポストキャンペーンを実施予定です。

キャンペーンにご参加いただいたフォロワーの中から抽選で「LAST CHANCE賞 アクリルボード」を合計5名様にプレゼントいたします。

応募方法や詳細は、後日DMMくじ公式Xよりアナウンスいたしますので、ぜひアカウントをフォローして続報をお待ちください。

DMMくじ公式X：https://x.com/DMM_kuji

TVアニメ「彼女、お借りします」作品紹介

TVアニメ「彼女、お借りします」は、「週刊少年マガジン」で好評連載中、宮島礼吏による世界累計発行部数1,300万部突破の大人気ラブコメです。

待望のTVアニメ第4期が2025年7月4日(金)よりMBS・TBS・BS-TBS“アニメイズム”枠ほかにて放送！

舞台はハワイアンズへ！！

たった一度の“レンタル”から動き出した和也の“リアル”。“偽り”の彼女が“本物”になる日は、はたして訪れるのか──！？

公式HP：https://kanokari-official.com/

公式X（旧Twitter）：https://x.com/kanokari_anime

公式X（旧Twitter）推奨ハッシュタグ：#彼女お借りします

権利表記：(C)宮島礼吏・講談社／「彼女、お借りします」製作委員会2025

「DMMくじ」とは

「好きな世界が街でみつかる」をキャッチコピーに、漫画やアニメをはじめ、ゲームやVTuberなど幅広いジャンルのグッズで展開する、ハズレなしの店舗くじサービスです。

アイテムは全て「DMMくじ」オリジナルのラインナップで展開予定です。

お好きなくじを全国様々な店舗で購入し、当たったアイテムをその場で引き換えることができます。

また、くじ券に記載されているコードでWチャンス賞に応募することで、さらに景品や特典が手に入るチャンスも。

コンビニエンスストア、書店、家電量販店、ホビーショップなど全国の販売店で、それぞれの店舗に合わせたグッズを展開予定。お客様の生活圏内で好きな作品・キャラクターの世界を見つける楽しさと、欲しい商品がその場で手に入る満足感をお届けします。

▼DMMくじ公式サイト

https://scratch.dmm.com/realkuji/

▼DMMくじ公式X

https://x.com/DMM_kuji

