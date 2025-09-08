「危機管理産業展2025（「危機管理」総合トレードショー）」に出展！～東京都の中小企業29社の優れた危機管理製品・サービスを紹介～
公益財団法人東京都中小企業振興公社は、都内の中小企業２９社と共に、東京ビッグサイトで10月1日（水）～3日（金）に開催される危機管理の総合トレードショー「危機管理産業展（RISCON TOKYO）2025」に出展します。 近年、全国各地で自然災害（震災、風水害等）が激甚化・頻発化しており、近い将来には首都直下地震の発生も懸念されています。このような状況下で都民の安全・安心を確保するためには、今まで以上に防災の備えを充実させていくことが重要です。さらに、高度化・巧妙化を続けるサイバー攻撃や各地で発生している無差別犯罪・事故など多様な危機への対処も急務となっています。
東京都中小企業振興公社は、都内の優れた技術を持つ中小企業等に対し、「安全・安心な東京の実現」をテーマとする危機管理製品・技術の開発・改良を通じて実用化を支援しています。さらに、その普及促進にも取り組み、「安全・安心な東京の実現」「産業の活性化」を目指しています。
危機管理産業展2025では、東京都中小企業振興公社の支援事業により生まれた、都内中小企業29社の製品・サービスを紹介いたします。是非、その優れた技術とユニークなアイデアに触れてください。
開催概要
開催会場：東京ビッグサイト西1・2 ホール
開催日時：2025 年10 月1日（水）～3日（金）10：00～17：00
※詳細 危機管理産業展2025 https://www.kikikanri.biz/
※WEB からの事前登録が必要です。
東京都中小企業振興公社 リスコン出展特設サイト
https://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/riscon2025/
安全・安心な東京の実現に向けた製品開発支援事業について
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/anzen-anshin.html
【お問い合わせ】
（公財）東京都中小企業振興公社 助成課 安全安心事業担当
TEL：03-3251-7894
E-mail：anzen-anshin-josei@tokyo-kosha.or.jp
東京都中小企業振興公社ブース 出展企業 ご紹介
株式会社IIU
AI作業安全監視システム AIMOS（アイモス）
https://aimos-promotion.com/
アイサーク株式会社
軽量小型雨量計 MORITO（モリト）
https://www.i-tharc.co.jp/
AITOYA株式会社
土砂災害防災地盤観測システムiChidori-Shoebill
https://www.aitoya.com/
株式会社イーコース
医療的ケア児者の命を繋ぐ地域連携が「電源ドナー」
https://www.ecourse.co.jp
株式会社イガラシ
ポンプインエアーマット クリアワイド
https://www.igarashi-ltd.co.jp
株式会社 エクセルシア
携帯トイレ”ほっ！トイレ”： ”ほっ！トイレタブレット”
http://excelsior-inc.com
SIシナジーテクノロジー株式会社
産業向電話応答通報端末 TEL-VOICE TERMINAL
https://sisynergy.com/
株式会社えびす建築研究所
達人診断プロ_達人診断R1（P評価15-改2-W）、T.S.
http://www.ebi-ken.co.jp/tatujin/
株式会社海洋先端技術研究所
みといるか、みとおしえ、MarineDiscovery
https://www.ohti.co.jp/www/jp/
株式会社ガリレオ
LoRaWAN超低価格水位計「測川LITE」
https://www.galileo.co.jp/
Cybers株式会社
多言語対応BCP自動マニュアル作成支援システム
https://cybers.co.jp/index.html
株式会社三誠AIR断震システム
エアー断震システム
https://airdanshin.co.jp/
株式会社 ジェーピージェネレーターズ
災害時の発電機の給油回数を削減する可搬型自動燃料供給システム
https://generator.co.jp/
株式会社シグマエナジー
太陽光発電安全停止スイッチ
https://sigma-energy.jp
シフトアップ株式会社
あらゆる災害避難場所や過酷な環境で活躍する「隔離室」の改良版
https://www.shiftup.co.jp/unicom
新三平建設株式会社
配管工事・配線工事不要の全自動消火システム 「マイ・バディ」
https://www.shinsampei.com/
シンフォニア株式会社
アプリ連動感電デバイス「UNAGI」
https://sinfonia.biz/
ストラテジー株式会社
緊急地震速報・津波情報対応 SignalNowシリーズ
http://www.estrat.co.jp/
大幸紙工株式会社
ダンボールシェルターTYPE4 ベッド スツール デスク
https://www.taiko-shiko.co.jp
株式会社トーテツ
ユニバーサル（UN）水貯留システム
https://www.totetu.com
株式会社日米商会
(R)トワイライトフロア(蓄光型ライニング工法)
https://www.e-nichibei.com/
ノバルス株式会社
MaBeee 冠水通知システム
https://novars.jp/
ビット・パーク株式会社
リモート制御可能な鍵収容箱「ココＢＯＸII」
https://www.bitpark.com/
株式会社Horizon Business Assistants
在留管理クラウド（ESQUARE）/多言語災害情報と安否確認
https://horizonba.com
milab株式会社
備蓄管理システム「BxLink（ビーリンク）」
https://www.milab.bell-group.jp/
株式会社Laspy
防災備蓄管理ソリューション「あんしんストック」
https://laspy.net/
リアルワールドゲームス株式会社
3D地図基盤「TERRA」を活用した位置情報サービス
https://realworldgames.co.jp/
株式会社リーデッジテクノロジー
災害時対応が可能な耐環境性を持った可搬型自律電源制御システム
https://www.leadedge.co.jp/
株式会社12薬局
ペット処方薬の災害時対応型クラウド調剤サービス
https://12pharmacy.co.jp/