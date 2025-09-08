株式会社ワールドパーティー、公式アプリ『Wpc.（ダブリュピーシー）』をリリース

メグリ株式会社

メグリ株式会社が提供するアプリマーケティングプラットフォーム「MGRe(メグリ)」が、株式会社ワールドパーティー（本社：大阪市住吉区、代表取締役社長：冨田智夫、以下ワールドパーティー）が展開するレイングッズブランド「Wpc.」の公式アプリ『Wpc.(ダブリュピーシー)』に採用、導入されましたことをお知らせします。ワールドパーティーでは今回のアプリリリースにより、店舗・ECを横断するスムーズな購買体験と、Wpc.ブランドの世界観をデジタル上でもしっかりと体験できる環境が整いました。

アプリ導入の背景

ワールドパーティーでは、ブランドの拡大に伴い、店舗とECという複数の購買チャネルで顧客接点が広がってきました。しかしその一方で、チャネルごとに会員情報やポイント管理が分断されていることから、顧客体験に一貫性が欠けるという課題を抱えていました。また、Wpc.ブランドは多彩なデザインや世界観を強みとしていますが、その魅力をデジタル上で十分に発信できていないという点も課題でした。さらに、顧客からは「自分の好みに合った商品をすぐに見つけたい」という声が寄せられており、UX改善の必要性も明確になっていました。こうした背景から、同社は公式アプリの導入を決定し、MGReを基盤に課題解決に挑むこととなりました。

搭載された主な機能

今回リリースされた『Wpc.(ダブリュピーシー)』アプリには、MGReの多彩な機能を組み合わせ、ユーザーに新しい購買体験を提供する仕組みが盛り込まれています。

１.ECおよび店舗のポイント連携：従来は別々に管理されていた店舗とECのポイントを共通化することで、ユーザーは場所を問わずスムーズにポイントを貯めたり使ったりできるようになりました。これにより、購買チャネルを横断しても一貫したサービス体験が得られるようになり、ユーザーにとっての利便性が大幅に向上しています。

２.アプリ会員証 & 自動ログイン：アプリ内で表示できる会員証機能により、店舗での会員証提示がスマートフォン一つで完結。さらに自動ログイン機能により、アプリを開くたびにログイン操作をする手間が不要となり、ストレスフリーな購買体験を実現しました。

３.カセットレイアウト機能：MGReの特徴的な機能である「カセットレイアウト」を活用することで、画像やコンテンツを柔軟に組み合わせ、ブランドの世界観を多面的に表現できるようになりました。これにより、商品情報だけでなくブランドストーリーやシーズンごとのテーマも直感的に伝えることが可能となっています。

これらの機能により、ユーザーはブランドの魅力を感じながら、自分に合った商品を効率的に探し出せるようになり、従来以上に充実した購買体験を楽しめるようになりました。

新たな会員ランク制度の導入

また、今回のアプリリリースに合わせて、ワールドパーティーでは新しい会員ランク制度を導入しました。従来の一律の会員特典に加え、購入金額や利用状況に応じて会員ランクが変動し、ランクごとにポイント還元率や特典を受けられる仕組みとなっています。例えば、ランク上位の会員には限定クーポンやシークレットセール、ポイント還元率の優遇といったメリットが提供されます。これにより、ユーザーは利用頻度が高いほど大きなメリットを享受でき、よりブランドへのロイヤルティを感じやすい設計となっています。ブランドと顧客の長期的な関係性構築を促進し、持続的なファン育成へとつなげる施策です。

今後の展望

ワールドパーティーは、『Wpc.(ダブリュピーシー)』アプリを通じて、ブランドとユーザーとのつながりをさらに深めていく考えです。単なる購買の場にとどまらず、ブランドのストーリーや世界観を発信するコミュニケーションツールとしてアプリを活用し、ファッション性と機能性を兼ね備えたレイングッズの新しい価値を国内外に広めてまいります。今後は、ユーザーの行動データを分析しながらパーソナライズされた情報配信やキャンペーン施策を展開し、さらなる顧客体験の向上を目指します。

メグリ株式会社について

メグリ株式会社は、企業のアプリ開発から運用、分析までワンストップで支援するアプリマーケティングプラットフォーム「MGRe（メグリ）」を提供しています。

MGReは、CRM・EC・店舗を横断するOMOアプリの構築を支援し、顧客データを統合した多彩なマーケティング施策を可能にするサービスです。ポイント連携、会員証、プッシュ通知、アプリ限定コンテンツ配信など、ブランドとユーザーをつなぐさまざまな機能を提供し、企業のDX推進を後押ししています。

公式サイト：https://mgre.jp/

株式会社ワールドパーティーについて

株式会社ワールドパーティーは、「新しい時代の、新しい定番をつくる。」をコンセプトに掲げ、レイングッズをはじめとしたファッション雑貨の企画・製造・販売を行っています。デザイン性と機能性を兼ね備えた商品を通じて、雨の日を快適かつ楽しく過ごせるライフスタイルを提案し、国内外で幅広いユーザーから支持を集めています。

公式サイト ：https://www.worldparty.co.jp/

本社所在地 ：558-0014 大阪市住吉区我孫子1-2-9

電話番号 ：06-6693-2065

代表取締役社長：冨田 智夫

設立 ：1985年9月

事業内容 ：レイングッズの企画・製造・卸販売

展開ブランド ：Wpc. / W by Wpc. / Wpc. IZA / SiNCA by Wpc. / ONDOO by Wpc.

Wpc. Patterns / UVO / go-koh / KiU / VEER / L.o.F. design / GUERRILLA by KiU

ブランド「Wpc.」について

「Wpc.」（ダブリュピーシー）は『新たな可能性を生み出す』をスローガンに2004年に誕生した日本発の傘ブランドです。シンプルから個性的なデザインまで幅広いラインアップを揃え、年代や性別を問わず幅広い層に親しまれています。トレンドを取り入れながらも普遍的な魅力を持つアイテムを提案し、国内外で高い評価を得ています。

ブランドサイト：https://wpc-worldparty.jp/

