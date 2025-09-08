SNSを揺るがす300名以上のインフルエンサーが集結！

株式会社MCLOUD

株式会社M CLOUD（本社：東京都渋谷区、代表取締役 CEO：南美沙）は、2025年9月30日（火）に日本最大級のインフルエンサー向け体験型イベント「Influencer’s EXPO 2025 AW」を都内にて開催いたします。

今回のイベントには、株式会社生活の木様、株式会社アルマダ様、水橋保寿堂製薬株式会社様、株式会社ディーエイチシー様、株式会社DELIPICKS様などのご協賛が決定しております。

ご協賛いただいた企業様の商品やサービスは、当日来場するインフルエンサーに直接体験いただき、その魅力をSNSを通じて広く発信していただきます。

【前回実績】

2025年3月に開催された「Influencer’s EXPO 2025 SS」では、340名のインフルエンサーが来場し、総フォロワー数約1,500万リーチを達成。

5月には「Influencer’s EXPO in OMO7大阪 by 星野リゾート」を開催し、関西エリア初進出を果たしました。

今回の9月開催では、さらに多様なインフルエンサーが集結し、企業とSNS発信者との強固なつながりを生み出します。



【「Influencer’s EXPO 2025 AW」開催概要】

・日時 ：2025年9月30日（火） 10:30 OPEN／18:00 CLOSE

※前日（9月29日）は準備日

・会場 ：都内某所

・来場予定：インフルエンサー300名以上（フォロワー数1万人以上のF1～F2層女性が中心）

・主催 ：株式会社M CLOUD



【イベントの特長】

・ 完全招待制：厳選された300名以上のインフルエンサーが来場

・ 体験型マーケティング：協賛企業の商品やサービスをその場で体験し、SNS発信

・ 高リーチ力：3月開催実績では約1,500万リーチを記録

【スポンサーシップ・メディア取材のお問い合わせ】

株式会社M CLOUD

担当：白橋・星野

MAIL：info@mcld.jp

【会社概要】

商号 ：株式会社M CLOUD（エムクラウド）

代表者 ：代表取締役 CEO 南美沙

所在地 ：東京都渋谷区恵比寿4丁目20-4 ガーデンプレイスグラススクエア

設立 ：2018年3月23日

事業内容：マーケティング／キャスティング／イベント／制作

URL ：http://mcld.jp/