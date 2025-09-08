SNSを揺るがす300名以上のインフルエンサーが集結！
株式会社M CLOUD（本社：東京都渋谷区、代表取締役 CEO：南美沙）は、2025年9月30日（火）に日本最大級のインフルエンサー向け体験型イベント「Influencer’s EXPO 2025 AW」を都内にて開催いたします。
今回のイベントには、株式会社生活の木様、株式会社アルマダ様、水橋保寿堂製薬株式会社様、株式会社ディーエイチシー様、株式会社DELIPICKS様などのご協賛が決定しております。
ご協賛いただいた企業様の商品やサービスは、当日来場するインフルエンサーに直接体験いただき、その魅力をSNSを通じて広く発信していただきます。
前回イベント模様
【前回実績】
2025年3月に開催された「Influencer’s EXPO 2025 SS」では、340名のインフルエンサーが来場し、総フォロワー数約1,500万リーチを達成。
5月には「Influencer’s EXPO in OMO7大阪 by 星野リゾート」を開催し、関西エリア初進出を果たしました。
今回の9月開催では、さらに多様なインフルエンサーが集結し、企業とSNS発信者との強固なつながりを生み出します。
【「Influencer’s EXPO 2025 AW」開催概要】
・日時 ：2025年9月30日（火） 10:30 OPEN／18:00 CLOSE
※前日（9月29日）は準備日
・会場 ：都内某所
・来場予定：インフルエンサー300名以上（フォロワー数1万人以上のF1～F2層女性が中心）
・主催 ：株式会社M CLOUD
【イベントの特長】
・ 完全招待制：厳選された300名以上のインフルエンサーが来場
・ 体験型マーケティング：協賛企業の商品やサービスをその場で体験し、SNS発信
・ 高リーチ力：3月開催実績では約1,500万リーチを記録
【スポンサーシップ・メディア取材のお問い合わせ】
株式会社M CLOUD
担当：白橋・星野
MAIL：info@mcld.jp
【会社概要】
商号 ：株式会社M CLOUD（エムクラウド）
代表者 ：代表取締役 CEO 南美沙
所在地 ：東京都渋谷区恵比寿4丁目20-4 ガーデンプレイスグラススクエア
設立 ：2018年3月23日
事業内容：マーケティング／キャスティング／イベント／制作
URL ：http://mcld.jp/