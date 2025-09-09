【 9/11(木)14:00開催 】「Salesforce、導入したけど効果が出せない...」から脱却！既存顧客アップセル・クロスセル成功ロードマップ！

株式会社UPDATA

既存顧客支援に特化したカスタマーサクセスプラットフォーム「MagicSuccess(https://magicsuccess.tech/)（マジックサクセス）」を提供する株式会社UPDATA（本社：東京都港区、代表取締役：岡村雅信）は、2025年9月11日（木）に、Salesforceをはじめとするシステム定着・活用支援を行う株式会社セラクCCC様と共催ウェビナーを開催いたします。

詳細はこちら :https://go.seraku.co.jp/250911?source=UPDATA250911

●開催背景

Salesforceを導入したものの、思うように成果が出ず、解約率やNRR（Net Revenue Retention）の改善に課題を感じていませんか？

特にエンタープライズ企業では、顧客管理や既存顧客へのアップセル・クロスセル強化を目的としてSalesforceを導入するケースが多く見受けられます。

しかし、導入後の活用が十分でないまま運用が停滞してしまうケースも多く、ポテンシャルを発揮できていない状況です。

「導入しただけ」で終わらせない、成果につながるSalesforce活用のヒントをお届けします。

本セミナーでは、

・BtoB企業が既存顧客へのアップセル・クロスセルを成功させるための具体的なアプローチ

・Salesforceを活用したデータドリブンな営業・CS戦略の構築方法

をご紹介します。

● 開催概要

イベント名：「Salesforce、導入したけど効果が出せない...」から脱却！既存顧客アップセル・クロスセル成功ロードマップ！

主催：株式会社UPDATA / 株式会社セラクCCC

開催日時：2025年9月11日(木) 14:00～15:00

開催形式：オンライン配信

参加費：無料

申込URL：参加登録はこちら(https://go.seraku.co.jp/250911?source=CCCevent250911#form-box)

●こんな方におすすめ

・BtoB企業でCS責任者・営業責任者・データ推進担当・または経営企画に携わっている方

・Salesforce導入済みで、「解約率」や「NRR」の改善に課題を感じている方

・顧客データを活用し、既存顧客へのアップセル・クロスセルを通じて売上向上を目指している方

無料申し込みはこちら :https://go.seraku.co.jp/250911?source=UPDATA250911#form-box

株式会社UPDATA

カスタマーサクセスプラットフォーム『MagicSuccess』（https://magicsuccess.tech/）



株式会社UPDATAは「データで人類をアップデートする」をミッションとするDXソリューションの企画・開発・提供をしているテクノロジーベンチャーです。



会社名： 株式会社UPDATA(https://updata.tech/)

代表者： 代表取締役 岡村 雅信

所在地： 東京都渋谷区宇田川町36-6 ワールド宇田川ビル5階B室

資本金： 8250万円（資本準備金含む）

設立： 2007年9月

事業内容： カスタマーサクセス向けの支援ツール、不動産業界向けDXソリューションの提供