【9/22開催】PEファンドのビジネスモデルと報酬制度徹底公開 | マラトンキャピタルパートナーズ × ヤマトヒューマンキャピタル

ヤマトヒューマンキャピタル株式会社

ヤマトヒューマンキャピタル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：堀江 大介）は、2025年9月22日(月) 20:00よりオンラインにて、マラトンキャピタルパートナーズ株式会社 代表取締役/共同パートナー/一般社団法人日本プロ経営者協会代表理事の小野 俊法氏にご登壇いただくウェビナー『PEファンドのビジネスモデルと報酬制度徹底公開』を開催いたします。

詳細はこちら :
https://yamatohc.co.jp/dd/marathoncp_2509_1/?linkid=pr

中小企業へのバイアウト投資分野において日本最大の投資実績件数をもつ、マラトンキャピタルパートナーズ代表の小野氏が登壇！



これまでほとんど情報がなかった3つのポイントを解説していただきます。


- PEファンド業界全体を俯瞰しつつ、各プレイヤーの特徴を解説
- マラトンが日本一のIRRを出せる理由
- エグジットボーナスの仕組みを業界初公開

ファンド業界に関心のある方、是非ご参加下さい。



セミナー概要


セミナー　：PEファンドのビジネスモデルと報酬制度徹底公開


会場　　　：オンライン


日程　　　：2025年9月22日(月) 20:00-21:00


参加費用　：無料


締切　　　：当日　12:00まで


主催　　　：ヤマトヒューマンキャピタル株式会社



登壇者


マラトンキャピタルパートナーズ株式会社
代表取締役 / 共同パートナー
一般社団法人日本プロ経営者協会代表理事


小野 俊法 氏


