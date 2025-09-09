痩せ型でも「ぽっこりお腹」？ 1万人の施術結果から読み解く現代人の新たな体型課題とは

Well Body株式会社

「痩せているのにお腹だけぽっこり出ている…」──そんなお悩みを抱える人が今、静かに増えています。

企業向け出張施術サービス「Offi-Stretch(R)」が、2022年9月～2025年9月にかけて累計10,000人へ提供した施術データを分析したところ、体脂肪率の低い“痩せ型”にも関わらず、お腹が前に突き出て見えるケースが多く確認されました。

その背景には、「長時間のデスクワークやスマートフォン操作による“姿勢の崩れ”と“インナーマッスルの機能低下”」があると考えられます。

本リリースでは、理学療法士による姿勢の調査結果をもとに、「なぜ痩せ型でもお腹が出るのか」「どうすれば改善できるのか」について分かりやすく解説します。

【調査概要】

調査主体：Well Body株式会社

対象者数：延べ10,000人

調査期間：2022年9月1日～2025年9月1日

調査方法：企業への訪問施術および姿勢チェックを通じた姿勢・体型傾向の記録・分析

傾向と考察：痩せ型でも「腹部突出」が増加

調査により明らかになったのは、以下のような特徴です。

・BMIや体脂肪率は正常、あるいは痩せ型であるにもかかわらず、お腹だけが前に出ているケースが多数。

・こうした人々の多くが、長時間の座位姿勢や**腹圧の低下（体幹機能の弱化）**を伴っている。

・特に20～30代のビジネスパーソンに多く見られ、デスクワーク中心のライフスタイルと強く相関。



この現象は単なる「内臓下垂」ではなく、「姿勢由来の体幹不全」と捉えることでより本質的な理解が得られます。

【理学療法士が解説】3つの主要因

・骨盤の後傾と猫背

→ 骨盤が後ろに倒れ、腹部が突き出やすい姿勢が習慣化



・腹横筋などインナーマッスルの弱化

→ 内臓を支える力が低下し、下腹部が前に出る



・長時間の不良姿勢による筋バランスの崩れ

→ 上体が前に倒れ、体幹で支えきれなくなる

今すぐできる姿勢改善アプローチ

※ぽっこりお腹の姿勢イメージ

・椅子に座るときは“骨盤を立てる”を意識

・お腹を凹ませたまま呼吸する“ドローイン”を習慣に

・1時間に1回は立ち上がり、軽いストレッチを



痩せているのにぽっこりお腹──その正体は、脂肪ではなく「姿勢のサイン」かもしれません。

日常的な体の使い方を見直し、インナーマッスルを活性化させることで、見た目の印象だけでなく、消化・排泄機能などの内臓活動にも好影響をもたらすと期待されます。

「Offi-Stretch(R)」では、こうした“姿勢由来の慢性問題”を見逃さず、企業の健康経営を支援しています。

