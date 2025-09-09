「大『ダイヤのＡ actII』原画展」好評につき大阪展開催決定！　　　　　東京展ではコラボカフェ、キヤノンコラボブースも実施！

写真拡大 (全11枚)

株式会社講談社

週刊少年マガジン（講談社）で連載され、コミックスの累計発行部数は4,500万部を超える『ダイヤのA』シリーズ（『ダイヤのA』『ダイヤのＡ actII』）。


シリーズ連載20周年を記念し「大『ダイヤのA actII』原画展」を2025年9月に池袋・サンシャインシティにて開催いたします。



また、2025 年 11 月 29 日(土)～12 月 14 日(日)に大阪・心斎橋オーパで開催されることが決定いたしました！




▼開催概要（大阪）

【会　　期】　2025年11月29日(土)～12月14日(日)


【会　　場】　心斎橋オーパ7F 特設会場


【開催時間】　11：00～19：00　※最終入場18:30


【アクセス】　Osaka Metro御堂筋線・長堀鶴見緑地線「心斎橋」駅7番出口直結


▼開催概要（東京）

【会　　期】　2025年9月12日(金)～9月28日(日)


【会　　場】　池袋・サンシャインシティ ワールドインポートマートビル4F 展示ホールA


【開催時間】　10：00～18：00　※最終入場は17：30


【主　　催】　大『ダイヤのA actII』原画展製作委員会


【協　　賛】　ローソンチケット


【アクセス】　＜池袋駅＞（JR・東京メトロ・西武線・東武線）35番出口より徒歩約8分


＜東池袋駅＞（東京メトロ有楽町線）6・7番出口より地下通路で徒歩約3分


＜東池袋四丁目（サンシャイン前）停留場＞（都電荒川線）徒歩約4分



▼コラボカフェ情報

■カフェメニュー




■付属グッズ


コラボメニューには【ボール型アクリルネームタグ（全12種）】がランダムで1種付きます。



■注意事項


・東京展のみの実施となります。


・ドリンク、お土産、付属グッズは無くなり次第終了となります。1日の販売数には限りがございます。ご了承ください。


・カフェは原画展の入場券をお持ちでないお客様もご利用いただけます。


・商品には購入上限数を設けておりませんが、予告なくお1人様あたりの購入上限数の設定をする場合がございます。


・お支払いは現金のみご利用いただけます。


・付属グッズの不良品対応は当日のみ可能です。不良品以外の交換はできませんので、必ずその場でご確認をお願いします。


・状況により、予告なくメニューのご提供を中止・終了する場合がございます。


・スムーズな商品提供を行うため「特定の材料を省く」または「減らす」等、メニューの内容変更はお受けできかねます。


・テイクアウトカフェのため、付近に飲食スペースはございません。予めご了承くださいませ。


・内容は諸般の理由により予告なく変更・中止する場合がございます。




▼『大『ダイヤのA actII』原画展』とキヤノンミニフォトプリンター「SELPHY」のコラボが決定！



本展示会にて、キヤノンミニフォトプリンター「SELPHY」を使用したランダムプリント体験コーナーを出展いたします！


12種類のうちランダムで1枚ミニカードとしてプリントされます。


記念にぜひ体験してください！



■体験料金：100円(税込)



■お支払方法


・現金


・各種クレジットカード（VISA、MasterCard、JCB、American Express、Discover、Diners Club）


・電子マネー(交通系ICカード、iD、QUICPay)


・二次元コード決済（PayPay、auPAY、楽天ペイ）



※クレジットカードは一括払いのみとなります。　


※通信不良など障害が発生した場合、決済方法が一部利用できない場合がございます。予めご了承ください。


※各種決済方法の併用はできません。



■注意事項


・東京展のみの実施となります。


・体験ブースは物販エリアの最後にございます。物販エリアへの再入場はできませんのでご注意ください。




【物販購入特典】※東京展情報


ミニ色紙(全12種)




物販にてお1人様1会計あたり5,000円(税込)以上お買い上げのお客様にミニ色紙を全12種よりランダムで1枚プレゼントいたします。


※レシートの合算及び、お会計の分割は承っておりません。


※無くなり次第配布終了となります。


※不良品以外の交換はできませんので、必ずその場でご確認をお願いいたします。



※【お支払方法について】【物販に関する注意事項】はHPをご確認ください。




▼展示情報　※東京展情報

【見どころ１.】モノクロ・カラー合わせて300点以上の原画！


夏の甲子園出場を懸けた激闘。


寺嶋先生の貴重な原画と共に振り返る！





【見どころ２.】青道 vs 稲実 激闘シアター


西東京大会決勝戦、青道 vs稲実の熱戦をド迫力映像で体感！





【見どころ３.】部室再現コーナー


青道高校野球部の「部室」を完全再現！


オリジナルストーリー×アニメキャストで公開！




＝キャスト＝


沢村 栄純（Cv. 逢坂 良太）


降谷 暁（Cv. 島崎 信長）


御幸 一也（Cv. 櫻井 孝宏）


小湊 春市（Cv. 花江 夏樹）


倉持 洋一（Cv. 浅沼 晋太郎）



＝タイトル・公開スケジュール＝


A 『今週のマガジン』　9月12日(金)・17日(水)・22日(月)・27日(土)


B 『栄純くんなんてもう知らない！』　9月13日(土)・18日(木)・23日(火・祝)・28日(日)


C 『エース不在の危機』　9月14日(日)・19日(金)・24日(水)


D 『練習試合がおわっても』　9月15日(月・祝)・20日(土)・25日(木)


E 『走れ、投手』　9月16日(火)・21日(日)・26日(金)




▼チケット情報　※東京展情報

【入場料】


・前売券


一般入場券　2,000円（税込）


バンドル付入場券　5,000円（税込）


・当日券


一般入場券　2,200円（税込）


バンドル付入場券　5,200円（税込）


※部室再現コーナーの音声は日程により異なります。詳細はHPをご確認ください。



【日時指定入場券について】


2025年9月12日(金)～15日(月・祝)については販売枚数に上限を設けた「日時指定制」でのチケット販売とさせていただきます。



【バンドル】ユニフォームピンズセット




・バンドルは会場でのお渡しになります。


・無料入場の方でもバンドルをご希望の場合、バンドル付入場券が必要となります。


・バンドル付入場券は数量限定となります。上限に達し次第予告なく販売を終了する場合がございます。


・不良品以外の交換はできませんので、必ずその場でご確認をお願いいたします。



【入場特典】チケット風カード（全12種）




・全12種よりランダムで1種のお渡しとなります。絵柄はお選びいただけません。


・入場特典は有料入場者のみの配布となります。


・入場特典は会場でのお渡しになります。


・入場特典は無くなり次第配布終了となります。


・不良品以外の交換はできませんので、必ずその場でご確認をお願いいたします。



【販売スケジュール】


●ローソンチケット


・前売券　発売期間：2025年7月12日(土)12:00～9月11日(木)23:59


・当日券　発売期間：2025年9月12日(金) 0:00～9月28日(日)16:00



●原画展会場


・当日券　発売期間：2025年9月12日(金) ～



【購入方法】


前売券


●ローソンチケット【Ｌコード：31309】


・インターネット予約：https://l-tike.com/dai_diaaceact2_gengaten/


・店頭販売： ローソン・ミニストップ店内Loppiで直接購入いただけます。


※9月12日(金)0:00からは当日券料金に切り替わります。



当日券


●ローソンチケット【Ｌコード：31309】


・インターネット予約：https://l-tike.com/dai_diaaceact2_gengaten/


・店頭販売：ローソン・ミニストップ店内Loppiで直接購入いただけます。


●原画展会場


会場入口にて販売いたします。


※原画展会場では一般入場券のみ販売いたします。


※バンドル付入場券はローソンチケットのみでの販売です。





イベントの詳細は下記HPと公式Xにて随時更新予定。


是非フォローして続報をお待ちください！



【イベント公式HP】　https://mixalive.tokyo/dai_diaaceact2_gengaten/(https://mixalive.tokyo/dai_diaaceact2_gengaten/)


【イベント公式X】　https://x.com/dia2_exhibition(https://x.com/dia2_exhibition)


【イベント公式Xハッシュタグ】　#大ダイヤのAact2原画展



▼作品情報




原作：寺嶋裕二


連載：週刊少年マガジン（講談社刊）


講談社コミックプラス(https://www.kodansha.co.jp/titles/1000026492)


・「ダイヤのA」講談社コミックスにて全47巻販売中


・「ダイヤのA actII」講談社コミックスにて全34巻販売中


・「ダイヤのA actII 外伝」講談社コミックスにて販売中


ダイヤのA公式X(https://x.com/diaace_official)


アニメ公式HP(https://diaace.com/)


アニメ公式X(https://x.com/diaace_anime)



【権利表記】


　(C)寺嶋裕二／講談社