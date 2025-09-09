GARRACKからアニメ「ハイキュー!!」のスマートウォッチが登場。烏野高校と音駒高校をイメージした2モデルを、9月16日(火)に予約開始し、9月26日(金)に一般発売します。

株式会社ウエニ貿易株式会社ウエニ貿易（本社：東京都台東区、代表取締役社長 宮上光喜）はキャラクターコラボ専門ブランド「GARRACK （ギャラック）」から、アニメ「ハイキュー!!」の烏野高校と音駒高校をイメージしたスマートウォッチを発売します。9月16日(火)に予約を開始し、9月26日(金)より発売します。

特設ページはこちら：https://world-wide-watch.jp/s/garrack/feature/haikyu2025/(https://world-wide-watch.jp/s/garrack/feature/haikyu2025/)

アニメ「ハイキュー!!」とコラボしたスマートウォッチが登場。「烏野高校」 「音駒高校」 モデルの2モデルをラインナップ。

チームカラーのベルトやオリジナル文字盤を備えたスタイリッシュなスマートウォッチです。

急速充電可能で、一回の充電で最大14日もつロングバッテリーを備え、ストレス管理や運動管理も可能。軽量設計で、機能面も充実しています。

「ハイキュー!!」の世界観を楽しみながら、アクティブに使用することができます。

「ハイキュー!!」の世界観をギミックに詰め込んだ遊び心のある文字盤。

「烏野高校」と「音駒高校」をモチーフにした2種類のラインナップ。

歩数に応じて文字盤上の各高校キャラクターが変わる遊び心あふれるギミックを搭載。

さらに、心拍数が一定以上になると学校の横断幕が浮かび上がるなど、作品の世界観を楽しみながら健康管理ができるユニークな仕様を備えています。

■烏野高校モデル歩数に応じて文字盤のキャラが変化

歩数によって、烏野高校排球部のキャラクターが次々に変化します。

心拍数の上昇で「飛べ」の文字が出現

心拍数が一定以上までに上がると烏野高校の横断幕「飛べ」が浮かび上がります。

ヒナガラスとカゲガラスがデザインされたカロリー表示

カロリーの消費数が表示されます。

烏野高校モデルには、ヒナガラスとカゲガラスがデザインされています。

カラスによる通知のお知らせ

通知があるとカラスのシルエットが出現します。

■音駒高校モデル歩数に応じて文字盤のキャラが変化

歩数によって、音駒高校バレーボール部のキャラクターが次々に変化します。

心拍数の上昇で「繋げ」の文字が出現

心拍数が一定以上までに上がると音駒高校の横断幕「繋げ」が浮かび上がります。

ケンマネコとクロオネコがデザインされたカロリー表示

カロリーの消費数が表示されます。

音駒高校モデルには、ケンマネコとクロオネコがデザインされています。

ネコによる通知のお知らせ

通知があるとネコのシルエットが出現します。

女性も使いやすいデザイン性と実用性の高いベルト。

わずか14g（ベルトなし）の軽量設計。スリムで女性でも日常的に使いやすいデザインです。バンドには柔らかい素材を採用し、長時間の装着でも快適。睡眠時や運動時も心地よくご使用いただけます。

日常を便利にする多彩な機能を搭載したスマートウォッチ。

手に取りやすい価格ながら充実の機能を備えています。

１.急速充電＆ロングバッテリー

5分間の充電で約2日間使用可能。 フル充電で最大約14日間稼働します。

２.圧倒的な軽さ

重さは驚きの約14g（ベルトなし）。睡眠時や運動時でも快適にご使用いただけます。

３.ストレス管理

心拍変動 (HRV) からストレス値を計測することが可能です。

４.運動管理

ウォーキングのトラッキングをはじめ、100種類のワークアウトモードを備えています。

５.その他機能

ワークアウト測定、ストレス測定、ストップウォッチ、ワークアウト記録、呼吸エクササイズ、タイマー、心拍数測定、音楽リモートコントロール、アラーム、血中酸素測定、リモートシャッター、懐中電灯、活動記録、通知、スマホ探索、睡眠測定、天気

スペシャルボックスが付属。

横断幕をデザインした特別仕様の専用ボックスが付属します。

【商品詳細】

▼烏野高校モデル

品番：HUC-HK-BD10-K

価格：10,890円(税込)

▼音駒高校モデル

品番：HUC-HK-BD10-N

価格：10,890円(税込)

【TVアニメ「ハイキュー!!」とは】

集英社「週刊少年ジャンプ」に2012年2月から8年半に渡って連載され、コミックスの累計発行部数は7000万部を突破！バレーボールに懸ける高校生たちの熱い青春ドラマが人気を博したスポーツ漫画の金字塔、古舘春一による『ハイキュー!!』。この傑作を原作とするテレビアニメシリーズは2014年からスタートし、2020年12月までにシリーズ第4期まで制作・放送され、原作読者のみならず国内外のアニメファンを熱狂と感動に巻き込んだ。

それから4年、「ハイキュー!!」の次なる舞台は劇場版へ！2024年2月に『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』が公開され、烏野高校と因縁のライバルである音駒高校の対決が繰り広げられた本作は、世界興行収入200億円を超える大ヒットを記録！また『日本アカデミー賞』優秀アニメーション作品賞を受賞し、いま最も勢いのあるスポーツアニメとして話題となった。

そして待望の続編となる『劇場版ハイキュー!! VS 小さな巨人』、スペシャルアニメ「ハイキュー!! バケモノたちの行くところ」の制作が決定！烏野VS鴎台、梟谷学園高校VS狢坂高校の熱き準々決勝の劇的瞬間を見逃すな！

(C)古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会

【GARAACK（ギャラック）とは】

日本が誇るキャラクターとファッションを高次元で融合させたライフスタイルブランドです。厳選された素材を使用し、大人の日常生活に溶け込むこだわりのデザインで、キャラクターの魅力を日々の暮らしに取り入れることができます。上質なアイテムで、心が躍るような特別な瞬間をお楽しみください。

GARRACK公式サイト https://world-wide-watch.jp/c/brand/gar

発売元：株式会社ウエニ貿易

時計、ファッション雑貨、フレグランス等のブランドを取り扱う専門商社。輸入卸として培ってきた実績とノウハウを礎に、日本正規代理店・オリジナルブランドの事業を拡大。ヴェルサーチェウォッチやフルラウォッチの日本総代理店を務める一方、メーカーとしてエンジェルハートやGARRACKを開発する等、幅広いビジネスモデルで多数のブランドを展開しています。

ウエニ貿易公式サイト http://ueni.co.jp/