世界初！空のブレイキン「エアダンスバトル」誕生　　　　　　　　フライトエンタメ「WINGS 2025」10/12開催決定　　　　　　　あなたが世界初の目撃者に

2025年10月12日（日）、福島市・ふくしまスカイパークにて開催されるフライトエンターテインメント「WINGS 2025」で、世界初となる空のブレイキン「エアダンスバトル」が披露されます。室屋義秀選手ら世界トップパイロットが飛行機による迫力の空中パフォーマンスと音楽のシンクロに挑戦。さらに人気アーティストによる豪華ライブやFMXバイクスタントなど、多彩なコンテンツで秋の福島を彩る特別な1日をお届けします。

イベントの見どころ

1. 世界初！空のブレイキン「エアダンスバトル」

パイロットが40秒ごとに繰り広げる迫力のフライトパフォーマンスに、ミュージシャンの生演奏がシンクロする、これまでにないエンターテインメントです。空を舞台にしたブレイキン（ブレイクダンス）のように、パイロットとDJが一体となる芸術的なパフォーマンスは必見です。

(c)Taro IMAHARA TIPP



2. 世界トップクラスのパイロットが集結

「レッドブル・エアレース・ワールドチャンピオンシップ」や「エアレース・エックス」で活躍し、アジア人唯一の世界チャンピオンに輝いた室屋義秀選手に加え、「エアレース・エックス」のルーキーイヤーで2025シリーズランキング3位を獲得したアーロン・デリュー選手が参戦。この2名が新たな空の舞台での舞台で熱いバトルを繰り広げます。

室屋 義秀 選手 (c)LEXUS PATHFINDER AIR RACING Yusuke Kashiwazakiアーロン・デリュ― 選手（オーストラリア）



3. 豪華なライブパフォーマンスと充実のサイドアクト

ステージでは、香水の瑛人のプロデュースなどで知られるシンガーソングライターRUNG HYANGや

ビートボックス世界チャンピオンのJairoも登場するライブが、イベントをさらに盛り上げます。

RUNG HYANG

Jairo

YAMORI＆John-T

小林 岳五郎

白根 佳尚

鈴木 渉

DJ KENMAKI





そのほか、迫力満点のFMXバイクスタントなどのサイドアクトや、お子様向けの体験コーナーなども充実しており充実しており、航空ファンからご家族連れまで、一日中お楽しみいただけるコンテンツをご用意しています。

（ｃ）Miho HARADA

（ｃ）Taro IMAHARA TIPP

（ｃ）Miho HARADA

（ｃ）Miho HARADA

※写真はイメージです。

イベント詳細

日時: 2025年10月12日（日） 9:30開場 / 10:00開演

会場: ふくしまスカイパーク（福島県福島市大笹生字苧畑169）

アクセス：東北中央道・福島大笹生IC／福島西部広域農道経由約10分

東北道・福島飯坂IC／国道13号線経由約16分

福島駅から車で約30分

チケット：イープラスにて好評発売中(https://eplus.jp/sf/detail/4392510001)

チケット販売サイト：https://eplus.jp/sf/detail/4392510001

e+(イープラス）チケット販売サイト

※福島駅から会場までのシャトルバス、および各地からふくしまスカイパークまでのプレミアムバスツアー(https://www.fujikyu-travel.co.jp/free/03_29.html)も予定しています。

会場地図（レイアウトは現在調整中です）

●ファン特別ラウンジ入場券

＜特典＞

・ファン特別ラウンジ専用ハンガー内にテーブル席完備

・軽食、ドリンクサービス付き

・ノベルティプレゼント

・特典映像放映

・アフターパーティー（15:00～16:30）参加権、パイロットとのMeet&Greet、滑走路で写真撮影

●VIPスカイサロン入場券

＜特典＞

・HANGER1、2階のスカイサロンにてくつろぎのバトル観戦

・室屋選手、アーロン・デリュ―選手とのMeet&Greet（サイン会・写真撮影会）

・シャンパン、ワインなどのフリーフロー

・地産地消のランチコース

・VIP限定室屋選手からのスペシャルギフト

・アフターパーティー（15:00～16:30）参加権、パイロットとのMeet&Greet、滑走路で写真撮影



●アクティビティ＆フード券（引換券）

アクティビティおよびフード購入に使用可能な金券。総合受付にて綴り券と引き換えてください。

遠方から来場をご検討の方にはプレミアムバスツアー福島駅からの移動にはシャトルバスをご用意！

▶プレミアムバスツアー出発地※：新宿、横浜、大宮、千葉、前橋、仙台

ツアーに含まれるもの

・出発地⇔ふくしまスカイパークのバス乗車料金

・バス座席は事前予約制

・アクティビティ エリアの入場券

・ノベルティ



▶シャトルバス出発地※：福島駅⇔ふくしまスカイパーク

ツアーに含まれるもの

・福島駅⇔ふくしまスカイパークのバス乗車代のみ

※1：プレミアムバスツアーは最少催行人数は30名です。

※2：シャトルバスはバスの乗車代のみの金額ですので、アクティビティエリアにご入場の場合は

別途料金がかかります。

各ツアーの運行情報は富士急トラベル【WINGS 2025 プレミアムバスツアー・駅シャトルバス】(https://www.fujikyu-travel.co.jp/free/03_29.html)ページよりご確認ください。

プレミアムバスツアー/シャトルバス販売サイト：

https://www.fujikyu-travel.co.jp/free/03_29.html

富士急トラベル プレミアムバスツアー/シャトルバスツアーサイト

主催：パスファインダー｜福島市

協 賛：jetboybops、阿部建材工業株式会社、福島空港PRブース、福島スポーツアカデミー、

MACOME、株式会社山川印刷所、キョウワセキュリオン株式会社、レストラン 岩代家敷大王

関連情報

室屋義秀公式サイト：https://yoshi-muroya.jp/

アーロン・デリュー公式サイト：https://aarron.aero/

エアレースチーム公式サイト：https://lexus-pathfinder-airracing.com/

