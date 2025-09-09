TAMBURINS HAUS NOWHERE SEOULにてSUNSHINEコレクションのポップアップがオープン

株式会社 IICOMBINED JAPAN

型にはまらない美しさを探求するパフュームブランドTAMBURINS (タンバリンズ)は、9月6日に夢見るすべての人々のためのパフュームコレクション「SUNSHINE (サンシャイン)」のローンチを記念し、ソウル・聖水に位置するHAUS NOWHERE SEOUL (ハウス ノーウェア ソウル)のオープンと共に「SUNSHINE」ポップアップを開催いたしました。

今回のポップアップは、親会社IICOMBINED (アイアイコンバインド)傘下のブランドがこれから多様なプロジェクトを広げていくHAUS NOWHERE SEOUL 1階の「PROJECT SPACE」にて初めて披露されるプロジェクトであり、TAMBURINSの視線で見た夢と現実の境界を表現しています。

エントランスに足を踏み入れると、13メートル規模の大型ダックスフントのオブジェ「SUNSHINE」が来場者を出迎えます。この「SUNSHINE」オブジェは、IICOMBINED LABが積み重ねてきたアニマトロニクス技術と極めて写実的な表現が集約された作品です。

精巧なエンジニアリングにより、筋肉の微細な震えや呼吸までも再現し、人工毛の繊細な質感を加えることで、まるで実際の生命体と向き合っているような没入感を与えます。

「SUNSHINE」オブジェの隣には、人工知能を通じて現実と想像をつなげる特別なフォトブース「SUNSHINE AI Twin Lookフォトブース」が設けられています。フォトブースの前に立つと、スクリーンの中で可愛らしい犬「SUNSHINE」が来場者と同じスタイルのツインルックに変身し、撮影された写真や映像はQRコードを通じてダウンロードができ、「SUNSHINE」ポップアップでのみ楽しめる特別な体験をご提供いたします。

さらに、「SUNSHINE」ポップアップと同時にオープンしたHAUS NOWHERE SEOUL 3階にあるTAMBURINSストアでは、TAMBURINS独自の感覚的な美しさが込められた世界観と、HAUS NOWHERE SEOULの主要なオブジェのひとつであるロボットオブジェ「ESDO-001」が衝突することで生まれる緊張感を通じ、予測できない感情と新しい体験を来場者に届けます。

一方、今回のポップアップとともに公開されたSUNSHINEコレクションは、ガイアックウッドとムスクの柔らかさが調和した「SUNSHINE (サンシャイン)」と、ブルーカモミールの清らかなフローラルノートに透明感のあるルミナスアルデハイドが重なったクリーミーなウッディ香りの「PUPPY (パピー)」、2種類で展開されます。

SUNSHINEコレクションは、Perfume 50ml / 11mlをはじめ、Perfume Limited、Perfume Balm、Perfume Shell Hand 15ml / 30ml、Perfume Candle 260g / 900gなど、幅広い製品ラインナップで登場。TAMBURINSのシグネチャーカテゴリーである「Wear Collection」からは、高級感のあるツイード素材とボーンディテールが際立つ「Keyring Wear」として新しく展開されます。

TAMBURINS SUNSHINEコレクションは9月20日、日本国内すべてのTAMBURINSストアで公式ローンチされ、公式オンラインストアでは、9月19日に一足早く先行発売される予定です。

このように多彩なコンテンツと話題が準備されたHAUS NOWHERE SEOULプレオープンイベントには、Stray Kids Felix、日本の俳優 坂口健太郎、台湾の俳優 許光漢 (シュー・グァンハン)、そして韓国の俳優 ビョン・ウソクらグローバルセレブリティが来場し現場を彩りました。彼らがTAMBURINSとともにした映像や写真はTAMBURINS公式Instagramにて公開されています。

【HAUS NOWHERE SEOUL】

住所：ソウル特別市 城東区 トゥクソム路 433

433 Ttukseom-ro, Seongdong-gu, Seoul, South Korea

営業時間：Mon-Sun 11:00 ～ 21:00