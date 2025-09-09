＜助成先公募＞第2回「東海子どもワクワク基金」募集開始（2025/9/9～10/29）

「東海子どもワクワク基金」

公益財団法人日本フィランソロピック財団

■基金の目的

子どもの頃から多様な活動への挑戦を通して経験を積み重ねていくことは、将来社会を生き抜く能力を身につけるのに必要だと言われています。しかし、教育機会の不均等や、スポーツ体験／文化体験／習い事／非日常体験の欠如など、健やかな成育環境からは程遠い状況に置かれている子どもたちも大勢います。

「東海子どもワクワク基金」は、この基金のご寄附者様に縁がある東海４県（愛知・静岡・三重・岐阜）在住の子どもたちに楽しみや発見、驚きや感動といった感性が刺激される体験を提供する事業を助成します。

募集概要： https://np-foundation.or.jp/information/000306.html

■助成対象

東海４県（愛知・静岡・三重・岐阜）に在住する子どもに体験型催事を提供する事業。

※以下の募集要項にて、事業例等の詳細をご確認ください。

https://np-foundation.or.jp/information/media/2nd_wakuwaku_bosyuyoukou.pdf

■助成金額

助成総額：1,500万円（予定）

１件あたりの助成金額：50万円～上限300万円

採択件数：5-15件（予定）

助成対象期間：2026年3月１日～2027年2月28日

スケジュール・応募方法

■募集スケジュール

公募開始： 2025年9月9日（火）

公募締切： 2025年10月29日（水）17:00

結果通知： 2026年2月中旬（予定）

■応募方法

・基金の募集要項をよく読み、必要書類をご準備ください。

・書類および団体情報の提出は、助成電子申請システム「Graain」を通じて行っていただきます。

※郵送やメール添付での書類提出は受付対象外となります。必ず「Graain」からご応募ください。

公益財団法人 日本フィランソロピック財団について

公益財団法人 日本フィランソロピック財団は、2020年に設立、社会貢献事業への資金提供を目的として、寄附を募り、それを基金として管理運営し、助成や奨学金・顕彰事業などを行っています。寄附者おひとりおひとりの「おもい」を「意義ある寄附」として大きく育み、未来への投資としてより豊かな社会の創造を目指しています。

財団ウェブサイト： https://np-foundation.or.jp/

お問い合わせ

お問い合わせは、当財団の代表メールアドレスに事務局宛てにお送りください。

メールアドレス： info(アットマーク)np-foundation.or.jp （(アットマーク)は@に変更してください）