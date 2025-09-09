TOKYOの特等席で迎えるお正月　「ニューイヤープラン2026」9月22日（月）より予約開始 【ザ・プリンス パークタワー東京】

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

真琴 つばさの華やかなニューイヤープレミアムコンサート



ザ・プリンス パークタワー東京（所在地：東京都港区芝公園4‐8‐1 総支配人：神田泰寿）は、「ニューイヤープラン2026」の予約を2025年9月22日（月）12：00NOONより開始いたします。

2025年4月にホテル開業20周年を迎え、2026年は新たな幕開けの年。ホテルからお客さまにお伝えしたい感謝の思いとおもてなし、また、お客さまから大切な方やご家族へ日ごろなかなか伝えられない感謝をお伝えし、心満ちるお正月を過ごしていただきたいという思いから、ニューイヤープランをご用意いたしました。

大晦日の夜は、東京タワーを臨むホテル敷地内のプリンス芝公園で、光に反射する100万個のシャボン玉パフォーマンスと新しい年への願いを込めてバルーンを放つカウントダウンイベントを実施いたします。元宝塚歌劇団月組男役トップスターの真琴 つばさが繰り広げるニューイヤーコンサートは、艶やかな低音が響く歌声や楽しいトークで元日の夜を華やかにお過ごしいただけます。

東京タワー間近の公園で100万個のシャボン玉パフォーマンス

大切な方への感謝の思いとともに、プロによるパーソナルカラー診断やオーストラリアのオーガニックスキンケアブランド“ジュリーク”のローズボディオイルを使用したハンドマッサージ、親子三世代で参加できるホテルパティシエによるケーキのデコレーション体験や3Dで好きな形を作れるデジタルのおねんど特別教室など新しいコンテンツを拡充し、ホテルで過ごす心満ちるお正月時間を演出いたします。

「ニューイヤープラン2026」のポイント

・100万個のシャボン玉パフォーマンス×バルーンのカウントダウンイベント

・毎年人気の真琴 つばさやオルケスタ・デ・ラ・ルス×渡辺 真知子のニューイヤーコンサート

・プロによるパーソナルカラー診断やジュリークのオイルを使ったハンドマッサージなど、大切な方へ感謝を込めたプレゼント

・親子三世代で楽しめるパティシエによる実演セミナーや3Dデジタルで作るおねんど教室

ニューイヤープラン2026 概要

【予約開始日】2025年9月22日（月） 12:00NOONより

【料金】2025年12月31日（水）から2泊3日 1室2名さまご利用時1名さま \200,000より

2025年12月31日（水）から3泊4日 1室2名さまご利用時1名さま \236,000より

【Webサイト】https://www.princehotels.co.jp/parktower/newyear/

【ご予約・お問合せ】ニューイヤープラン専用予約係 TEL:03-5400-1158

Count Down & New Year Concerts

◆Count Down at Park 2026 <NEW>

ホテル敷地内のプリンス芝公園で、100万個のシャボン玉で夜空を埋め尽くす感動のパフォーマンス。年越しは、新しい1年への願いとともにバルーンを放ちます。

【期日】 2025年12月31日（水）

【場所】 プリンス芝公園（雨天時 宴会場）

【出演】 team bub. 【演奏】 Tb. 前田 大輔ほか

◆真琴 つばさ ニューイヤープレミアムコンサート

歌手や俳優として活躍中の元宝塚歌劇団月組男役の真琴 つばさが元日を彩る華やかなニューイヤーコンサートをお届けいたします。

【期日】 2026年1月1日（元日） ※事前予約制

【場所】 ボールルーム（B2）

【出演】 真琴 つばさ



◆オルケスタ・デ・ラ・ルス×渡辺 真知子 ニューイヤースペシャルサルサコンサート

国内外で活動中のオルケスタ・デ・ラ・ルスとスペシャルゲスト渡辺 真知子で繰り広げる、歌って踊れるサルサコンサート。

【期日】 2026年1月2日（金） ※事前予約制

【場所】 ボールルーム（B2）

【出演】 オルケスタ・デ・ラ・ルス、渡辺 真知子

ホテリエの技に触れるスペシャルセミナー

◆総料理長 福島 慎太郎によるフランス料理セミナー

◆エグゼクティブ シェフ ソムリエ 市村 義章によるワインセミナー‐日本ワインの魅力‐

◆パティシエ 根本 裕子によるお子さまのためのパティシエ体験教室 <NEW>

◆ティーインストラクター 西田 桃による紅茶セミナー

総料理長 福島によるご家庭でも作れる本格的なフランス料理セミナー、エグゼクティブ シェフ ソムリエ 市村による日本ワインを楽しく、深く学べるセミナー、パティシエ 根本によるお子さまでも楽しく挑戦出来るケーキのデコレーション体験、ティーインストラクター 西田による紅茶の美味しい入れ方など、ホテリエの技や知識を学べるホテルならではのセミナーです。

【期日】 フランス料理セミナー2026年1月1日（元日） ※事前予約制（先着順）

ワインセミナー2026年1月2日（金） ※事前予約制（先着順）

パティシエ体験教室 2026年1月2日（金）※事前予約制（先着順）

紅茶セミナー2026年1月2日（金） ※先着順

総料理長 福島 慎太郎エグゼクティブ シェフ ソムリエ 市村 義章

パティシエ 根本 裕子ティーインストラクター 西田 桃

大切な方に贈る、心満ちる体験

◆パーソナルカラー診断 <NEW>

ご自身の肌の色や瞳の色によって生まれ持ったパーソナルカラーについて、プロによる診断をご体験いただけます。感謝を伝えたい大切な方へのプレゼントに。

【日程】 2026年1月1日（元日）、2日（金） 【場所】 小宴会場（B2）

【講師】 イメージコンサルタント 成田 真由美

【料金】 \3,000

◆ハンドマッサージ with Jurlique <NEW>

オーストラリアのオーガニックブランド「ジュリーク」のローズボディオイルでハンドマッサージをご体験。ローズの香りに包まれる上質で心地よい時間をお過ごしいただけます。

【日程】 2026年1月1日（元日）、2日（金） 【場所】 小宴会場（B2）

【料金】 \1,000

親子三世代で楽しめる体験型コンテンツ

◆みらいのおねんど特別教室 <NEW>

パソコンの中で、魔法のように自由自在に3D作品が作れる「デジタルねんど」で、お子さまの創造力を育む新たな体験を親子三世代でお楽しみいただけます。

【期日】 2026年1月1日（元日）

【場所】 中宴会場（B2）

※上記内容はリリース時点（9月9日）の情報であり、変更がある場合がございます。

※料金には消費税・サービス料・宿泊税が含まれております。

※当社のレストラン、宴会場等における食物アレルギー対応につきましては、8品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。8品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。

※仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。

※プランにより、ご利用いただけないイベントがございます。※写真はイメージです。