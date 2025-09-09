9.14 トリプル世界タイトルマッチ WOWOWボクシング番組「エキサイトマッチ～世界プロボクシング」と「Lemino BOXING」が初コラボ！Leminoプレミアム会員限定ライブ配信決定

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）が運営する映像配信サービス「Lemino(R)」の月額990円（税込）※1「Leminoプレミアム」において、2025年9月14日（日）に名古屋・IGアリーナで開催される「NTTドコモ Presents トリプル世界タイトルマッチ 井上尚弥 vs ムロジョン・アフマダリエフ」の模様を、Leminoプレミアム会員向けにお届けするスポーツ生中継コンテンツとして、「NTTドコモ Presents エキサイトマッチ×Lemino BOXING～トリプル世界タイトルマッチ 井上尚弥 vs ムロジョン・アフマダリエフ～」を配信します。

WOWOWが提供する「エキサイトマッチ～世界プロボクシング」は、開局以来続く人気の老舗ボクシング番組となり、今回「Lemino BOXING」との初のコラボレーションが実現します。

当日は、IGアリーナ内の特設スタジオからゲストとして、井上尚弥選手との「日本ボクシング史上最大の一戦」が期待される3階級制覇王者・中谷潤人選手や、先日引退を表明した元4階級制覇王者・田中恒成氏が登場。加えて、スペシャルサポーターとして元メジャーリーガー・上原浩治氏が出演。そして現地進行役として、熱心なボクシングファンでもあるテレビ神奈川アナウンサー・増田美香氏を迎え、現地の興奮と熱狂をお届けします。

また、東京のWOWOWスタジオからは、元ロンドン五輪金メダリストで元WBA世界ミドル級王者・村田諒太氏、元WBA世界スーパーフライ級王者・飯田覚士氏ら、「エキサイトマッチ～世界プロボクシング」レギュラー出演陣による濃密かつ、的確な試合実況・解説をお届けします。

この歴史的な一戦は、ボクシングコアファンはもちろん、ボクシングを初めてご覧になるお客さまにも楽しんでいただける、Leminoプレミアム会員限定のスペシャルコンテンツとして配信します。

【配信概要】

■タイトル：「NTTドコモ Presents エキサイトマッチ×Lemino BOXING

～トリプル世界タイトルマッチ 井上尚弥 vs ムロジョン・アフマダリエフ～」

■配信日時：2025年9月14日（日）17:00

※配信開始時間が遅れる場合がございます。

■配信形態：「Leminoプレミアム」月額990円（税込）※1にて配信

特設サイト :https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000002/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202509_nr-boxingLP-0909

■出演者：

＜IGアリーナ＞

スペシャルサポーター：上原浩治氏

ゲスト：中谷潤人選手、田中恒成氏

進行：増田美香アナウンサー（テレビ神奈川アナウンサー）

＜東京WOWOWスタジオ＞

解説：飯田覚士氏、村田諒太氏

実況：鈴木健氏

進行：岡本桃香アナウンサー（WOWOWアナウンサー）

スペシャルサポーター 上原浩治 氏

ゲスト 中谷潤人 選手

ゲスト 田中 恒成 氏

解説 村田諒太 氏

解説 飯田覚士 氏

進行 増田美香アナウンサー

進行 岡本桃香アナウンサー

【「Lemino」概要】

ドコモの映像配信サービス。

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。無料コンテンツ（広告付き）のほか、月額990円（税込）※1の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。

「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※2でご利用いただけます。

■「Lemino（レミノ）」公式

※1 「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」の月額使用料は1,100円（税込）です。

※2 ＜初回初月無料キャンペーン＞

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。

・過去に「dTV」で初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」「Leminoプレミアムプリペイドカード」「Leminoプレミアム視聴用シリアルコード」をご利用のお客さまは、適用対象外です。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。

※「Lemino」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。コンテンツの提供形態、キャンペーン、番組内容などは予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※お申込みの方法によっては、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがある場合がございます。

【WOWOW 「エキサイトマッチ」概要】

ＷＯＷＯＷ開局以来、世界最高峰のボクシングを充実の解説・実況陣とともに紹介し続けている「エキサイトマッチ～世界プロボクシング」。世界各地の主要４団体（WBA、WBC、IBF、WBO）のタイトルマッチやビッグマッチを中心に年間１００試合以上をお届けしている。