【EIMY ISTOIRE(エイミーイストワール)】新宿・横浜エリアに２店舗オープン

株式会社DOT ONE

2025年9月11日(木) ルミネ新宿ルミネ2 OPEN

株式会社ドットワン(東京都渋谷区/代表取締役社長 藤井亮輔)が運営するブランド「EIMY ISTOIRE(エイミーイストワール)」は、2025年9月11日に旗艦店となる新宿に移設リニューアルオープン。

2025年9月13日にはブランド初出店エリアとなる横浜にオープンを予定している。

2025年9月13日(土) ルミネ横浜 OPEN

ブランドカラーを基調に滑らかな曲線で構成された空間は、女性らしい優美さと心地よさを漂わさせる。

一部素材をイタリアンスタッコに切り替えし、空間に凛とした存在感を添え、訪れる人に芯のある印象を与える。

店舗全体に広がる絨毯はウール100%を贅沢に使用し、圧倒的な世界観を表現。

店舗限定アイテム

オープンを記念した豪華ノベルティ

1枚目：\55,000以上(Tax in)で限定ファーバッグをプレゼント

2枚目：\33,000以上(Tax in)で限定スパンコール巾着BAGをプレゼント

3枚目：1点以上お買い上げでファーチャームをプレゼント ※PINK ルミネ2新宿、ルミネ横浜限定

【ルミネ2新宿店】

2025年9月11日（木）

ルミネ新宿 ルミネ2 2F (新宿区新宿3‐38‐2)

OPEN 11:00 ~ 21:00

【ルミネ横浜店】

2025年9月13日(土)

ルミネ横浜 ルミネ 2F (神奈川県横浜市西区高島2-16-1)

OPEN 10:00 ~ 21:00

EIMY ISTOIRE（エイミーイストワール）

ブランド名の由来は "女性らしさ" を表す造語「エイミー」とフランス語で "物語" を意味する「イストワール」

＜ブランドコンセプト＞

''女性はみんな綺麗になりたい。

だからお洒落が大好きでやめられない。

そんな女性に贈る最高に美しい物語。''

official online store：https://eimyistoire.com/

official instagram：https://www.instagram.com/eimyistoire_official

【運営会社概要】

運営会社：株式会社DOT ONE

本社所在地 : 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2-34-17住友不動産原宿ビル20F

代表取締役社長兼CEO : 藤井亮輔

設立 : 2020年3月4日

事業内容 :アパレル事業・コマース事業

＜お問い合わせ先＞

TEL ：03-5770-9334

MAIL：info@dot-one.jp