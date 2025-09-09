【EIMY ISTOIRE(エイミーイストワール)】新宿・横浜エリアに２店舗オープン
2025年9月11日(木) ルミネ新宿ルミネ2 OPEN
株式会社ドットワン(東京都渋谷区/代表取締役社長 藤井亮輔)が運営するブランド「EIMY ISTOIRE(エイミーイストワール)」は、2025年9月11日に旗艦店となる新宿に移設リニューアルオープン。
2025年9月13日にはブランド初出店エリアとなる横浜にオープンを予定している。
2025年9月13日(土) ルミネ横浜 OPEN
ブランドカラーを基調に滑らかな曲線で構成された空間は、女性らしい優美さと心地よさを漂わさせる。
一部素材をイタリアンスタッコに切り替えし、空間に凛とした存在感を添え、訪れる人に芯のある印象を与える。
店舗全体に広がる絨毯はウール100%を贅沢に使用し、圧倒的な世界観を表現。
店舗限定アイテム
オープンを記念した豪華ノベルティ
1枚目：\55,000以上(Tax in)で限定ファーバッグをプレゼント
2枚目：\33,000以上(Tax in)で限定スパンコール巾着BAGをプレゼント
3枚目：1点以上お買い上げでファーチャームをプレゼント ※PINK ルミネ2新宿、ルミネ横浜限定
【ルミネ2新宿店】
2025年9月11日（木）
ルミネ新宿 ルミネ2 2F (新宿区新宿3‐38‐2)
OPEN 11:00 ~ 21:00
【ルミネ横浜店】
2025年9月13日(土)
ルミネ横浜 ルミネ 2F (神奈川県横浜市西区高島2-16-1)
OPEN 10:00 ~ 21:00
EIMY ISTOIRE（エイミーイストワール）
ブランド名の由来は "女性らしさ" を表す造語「エイミー」とフランス語で "物語" を意味する「イストワール」
＜ブランドコンセプト＞
''女性はみんな綺麗になりたい。
だからお洒落が大好きでやめられない。
そんな女性に贈る最高に美しい物語。''
official online store：https://eimyistoire.com/
official instagram：https://www.instagram.com/eimyistoire_official
【運営会社概要】
運営会社：株式会社DOT ONE
本社所在地 : 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2-34-17住友不動産原宿ビル20F
代表取締役社長兼CEO : 藤井亮輔
設立 : 2020年3月4日
事業内容 :アパレル事業・コマース事業
＜お問い合わせ先＞
TEL ：03-5770-9334
MAIL：info@dot-one.jp