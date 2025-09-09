滋賀就活フェス2025、10月・11月に守山・米原で開催 ― “無理をしない就活”をテーマに、学生と地元企業が本音で出会う ―

株式会社いろあわせ

滋賀県特化型キャリアナビサイト「しがキャリ」を運営する株式会社いろあわせ（本社：滋賀県彦根市）は、2025年10月18日（土）守山市役所、11月30日（日）米原市役所にて「滋賀就活フェス」を開催いたします。

本イベントは“無理をしない就活”をテーマに、滋賀で働きたい学生と地元企業が本音で交流できる「顔の見える就活」の場として企画しました。ノースーツ（服装自由）・参加費無料で、交通費補助や無料シャトルバス、早期選考チケットなどの特典も用意しています。





【WEBページ】https://event.shiga-career.jp/shukatsufes/

学生に伝えたい“イイ会社”の考え方

しがキャリでは、“イイ会社”を「単なる“良い会社”ではなく、学生自身がやりたいことに出会い、活躍でき、納得感を持って働ける会社」と定義しています。



現在、多くの学生が「ホワイト企業に入りたい」「やりたいことが分からない」「やりたい仕事に就ける気がしない」といった不安を抱えた就職活動に陥りがちです。私たちは、そうした状況に対して「自分サイズの居場所を探すこと」こそが大切だと伝えています。

そのため滋賀就活フェスでは、WEBやSNSでは得られないリアルな体験を通じ、学生が自分の目で見て、企業担当者と直接話し、現場の空気を感じ取れる場を提供しています。

顔を合わせるからこそ伝わる“本音”を通じて、学生が就活の視野を広げ、自分に合った進路を選べるきっかけを創出します。



【開催概要】

イベント名称 ：滋賀就活フェス2025

出展日程 ：

(1)2025年10月18日（土）13:00～16:30

守山市役所

（JR守山駅から徒歩15分

／無料送迎シャトルバスあり）

(2)2025年11月30日（日）13:00～16:30

米原市役所 多目的ホール

（JR米原駅直結）

対象：大学生・大学院生・短大生（全学年）、

既卒・第二新卒

参加費：無料

服装：私服・ノースーツ

参加企業：しがキャリ厳選企業 約40社（予定）



コンテンツ：

・企業説明ブース

（企業担当者と直接話せる機会）

・ナビゲーターによる案内サポート

・振り返りタイム

（自分の興味・関心を整理）



特典：

★交通費補助（1回1,000円）

★両日参加でAmazonギフト券500円分

★各企業ブースにてお土産



【申込方法】

しがキャリ登録後、イベントページより申込

しがキャリ登録後、イベントページより申込
登録・申し込みはこちら :https://shiga-career.jp/login#register

当日は、滋賀で働く魅力を知り、就職やキャリアの相談ができる場として、多様なコンテンツを用意しています。企業ブースで担当者と直接話すことでリアルな情報を得られるだけでなく、ワークシートを使った振り返りで自分の興味や関心を整理できる工夫もあります。

また「公務員から見た滋賀で働く魅力の紹介コーナー」も設けており、学生が民間企業とあわせて現役公務員にも直接相談できるようにし、幅広いキャリアの可能性に触れられる機会を提供します。

さらに、しがキャリスタッフがナビゲーターとして会場をサポートし、学生の相談や案内にも対応。各企業ブースではノベルティやお土産が用意され、なかには「早期選考チケット」を提供する企業もあります。



主催/運営：滋賀特化型ナビサイト「しがキャリ」株式会社いろあわせ

イベント詳細ページ ：https://event.shiga-career.jp/shukatsufes/

滋賀特化型ナビサイト「しがキャリ」について

掲載企業はすべて滋賀県内の企業。滋賀県での就活・就職に興味のある学生が登録できる「滋賀県特化型」の就活応援ナビサイトです。

職種や業種にとらわれない検索機能を取り入れることで、学生と企業が等身大でつながれる新しい形を提供しています。地方の雇用促進とともに、若い世代が自分らしく働くことを支援し、企業や地域の発展を目指しています。

公式HP：https://shiga-career.jp/

新たに、ご縁でマッチングする「はたらくじ」を導入しました。“あなたをみて”オファーが届く機能など、「無理をしない就活」をテーマにしたさまざまなコンテンツを展開しています。

また、登録学生は公式LINEを通じて、キャリアカウンセリングをいつでも自由に受けられます。

■「滋賀就活フェス」「しがキャリ」

に関するお問い合わせ先



【会社概要】

株式会社いろあわせ

代表取締役：北川 雄⼠

住 所（本社）：滋賀県彦根市芹橋2-4-6 teminca

設立：2015年10月

資本金：5,000,000円

HP：https://www.iroawase.co.jp/

Instagram：

https://www.instagram.com/iroawase/

X：https://x.com/iroawaseinc/

滋賀の企業や人の「魅力の再発見」をキーワードに、人材育成／採用支援／デザイン／ファシリテーションを中心として、2015年に滋賀県で設立。若者の本音に耳を傾けながら、企業活動や地域活性を推進していくためのコミュニケーションプランの立案を得意とし、ストーリーづくり、場づくりを軸にした地域の採用を盛り上げるプロジェクトに多数携わる。滋賀で働く魅力を再発見するメディア『しがと、しごと。』、人事コミュニティ『しがと、じんじ。』なども運営。