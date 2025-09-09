キャッシュレスでのお支払いがより便利に！幸楽苑 郊外店に「PayPay」などを導入！

株式会社幸楽苑

株式会社幸楽苑（本社：福島県郡山市）が運営する「幸楽苑」は、2025年8月末までに、更なる利便性向上のため、郊外店にキャッシュレス決済の拡充を行いました。

既存の決済方法に加え、一部店舗を除く幸楽苑郊外店に「PayPay」「au PAY」などの電子決済を拡大導入しました。

今後も、より多くのお客様に店舗をご利用いただけるようサービスを拡充してまいります。

■キャッシュレス決済拡大導入情報

導入完了日:2025年８月31日（日）

対象店舗 :一部店舗を除く幸楽苑 郊外店（キャッシュレス決済拡充未実施店舗一覧(https://x.gd/nPdYI)）

※その他のフードコート店は、店舗により取り扱いが異なります

■幸楽苑郊外店でご利用いただけるキャッシュレス決済一覧

「UnionPay（銀聯）」は、CHINA UNIONPAY Co.,Ltd.の登録商標です。

「iD」ロゴは、株式会社NTTドコモの登録商標です。

「楽天Edy（ラクテンエディ）」は、楽天Edy株式会社が運営するプリペイド型電子マネーです。

「QUICPay+TM(クイックペイプラス)」は、株式会社ジェーシービーの登録商標です。

「WAON」は、イオン株式会社の登録商標です。

「nanaco」は、株式会社セブン・カードサービスの登録商標です。

「Kitaca」は、北海道旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「Suica」は、東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「PASMO」は、株式会社パスモの登録商標です。

「TOICA」は、東海旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「manaca/マナカ」は、株式会社名古屋交通開発機構及び株式会社エムアイシーの登録商標です。

「ICOCA」は、西日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「SUGOCA」は、九州旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「nimoca」は、西日本鉄道株式会社の登録商標です。

「はやかけん」は、福岡市交通局の登録商標です。

「d払い」ロゴは、株式会社NTTドコモの登録商標です。

「楽天ペイ」ロゴは、楽天グループ株式会社の登録商標です。

「au PAY」は、KDDI株式会社の登録商標です。

幸楽苑は、今後もお客様に満足いただける商品や、サービスの提供をして参ります。