『むせるくらいの愛をあげる』の作中バンドが渋谷に降臨！

株式会社講談社

累計110万部を突破し、絶好調の『むせるくらいの愛をあげる』（岩下慶子著・月刊「デザート」連載）。

9月12日に最新６.巻の発売を控えた、本日（９月８日）より、３つのスペシャル企画を実施いたします。

１.SHIBUYA TSUATAYAで特別展開を実施

2025年9月8日(月)～9月21日(日)の期間限定で、SHIBUYUA TSUTAYA 6階 IP書店にて、『むせるくらいの愛をあげる』の特別展開が実施されます。

＜実施内容＞

■ CD売り場をイメージした、特別な売り場展開

■ ミニ複製原画展

■ 描き下ろし特典ペーパーの配布

特典ペーパーは、期間中に『むせるくらいの愛をあげる』のコミックス1巻～6巻をSHIBUYUA TSUTAYAでご購入された方にプレゼントとなります。

さらに、この機会だけの特別なお買い物体験ができるサプライズ企画も!?

ぜひ、お立ち寄りください！

２.東急田園都市線、渋谷駅の構内に交通広告が出現！

東急田園都市線 渋谷駅の構内に、2025年9月8日(月)～9月21日(日)までの期間限定で、『むせるくらいの愛をあげる』の作中バンド、PANTERA NEGRA (パンテラネグラ)のメンバー４人のビジュアルを使用した、交通広告が登場いたします。

設置場所：東急田園都市線渋谷駅B２F ハチ公改札内

設置期間：2025年9月8日(月)～9月21日(日)

３.特製ステッカーが100名様に当たる、Xリポストキャンペーンがスタート

『むせるくらいの愛をあげる』の公式X(https://x.com/museai_official)にて、2025年9月8日(月)～9月30日(火)までリポストキャンペーンを実施いたします。

対象の投稿をリポストしてくださった方のなかから100名様に、『むせるくらいの愛をあげる』の作中バンド、PANTERA NEGRA (パンテラネグラ)のロゴと、デビューCDをモチーフにした特製ステッカーをプレゼント。

レアグッズが当たる貴重なチャンスです。ぜひふるってご参加ください！

🔻キャンペーンへの参加方法や詳細は、以下の特設ページでご確認ください

https://go-dessert.jp/cp/museai_2025

【最新コミックス情報】

『むせるくらいの愛をあげる』６.巻

著者：岩下慶子

発売日：2025年9月12日(金)

＜あらすじ＞

デザイナーを目指すひばりは同じ美大のバンドマン・ガクとお付き合い中。 ガクのバンドのトラブルに駆けつけたリヒトのおかげで、ライブは無事大成功! リヒトの往路としての演奏に刺激を受けたガクは戸惑いながらも興奮が冷めず……。 一方、憧れのデザイン事務所で働くひばりにも新たなチャンスが巡ってきて…!?

🔻１話目まるごとお試し読みはコチラ

https://go-dessert.jp/c/muserukurai.html

■むせるくらいの愛をあげる【公式】X

https://x.com/museai_official

■PANTERA NEGRA 公式インスタグラム

https://www.instagram.com/pantera_museai/