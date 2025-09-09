しょこたん流 東京ディズニーリゾート(R)の楽しみ方を全１２８ページで大公開! 中川翔子とめぐる東京ディズニーリゾート(R)ガイドブックが １０月発売

【中川翔子さんよりコメント】

「私に夢と希望を与えてくれたディズニーの世界を、みなさんとご一緒できますように!」

株式会社講談社(C)Disney

歌手にタレント、声優に俳優、イラストレーターと多岐にわたり活躍している中川翔子さん。“しょこたん”の愛称でも親しまれている彼女は、無類のディズニー好きでもあります。そんな中川さんが東京ディズニーリゾートをガイドする『Disney Supreme Guide 東京ディズニーリゾートガイドブック with 中川翔子』を、講談社より 10 月 17 日(金)に発売します。

母親の影響でディズニー好きになったという中川さん。母のドナルド愛を聞いているうちに、気づけば自身もドナルド推しになっていたといいます。また、幼い頃に父親を亡くし、母親は働いていたため、ひとりで留守番をすることも多かったそう。幼少期のさみしさを乗り越えられたのは、夢と勇気をくれたディズニー映画と、母がご褒美に連れて行ってくれたディズニーパークのおかげだと話します。

本書では、ディズニーが大・大・大好きな中川さんイチオシのアトラクションやおススメポイントを、愛あふれるコメントとともに掲載。「しょこたん流東京ディズニーリゾートの過ごし方」も見逃せません。

〈収録内容〉

・人生で数えきれないほど乗っている！ 愛してやまないアトラクションたち

・食べないとパークを出られない、大好きなフードをご紹介!

・プリンセスのように過ごせるディズニーホテルの楽しみ方

・歩いているだけでも美しすぎて泣けてくる......東京ディズニーリゾートのおススメポイント

・やっぱり買っておきたい! 愛するパークグッズ

ほか

中川さんならではの楽しみ方を紹介している本書は、東京ディズニーリゾートに行くのは初めての方や久しぶりの方、よく訪れる方にもおすすめ。読めば読むほど、東京ディズニーリゾートに行きたくなる一冊です。

【中川翔子プロフィール】

1985 年生まれ。2002 年にデビューし、歌手、タレント、声優、女優、イラストレーターと、多岐に渡って活躍している。 “しょこたん”の愛称で親しまれており、幼い頃からディズニーが大好きで、その愛情は語り出したら止まらない。ディズニーアニメーション映画『塔の上のラプンツェル』の日本語吹き替え版では、主人公ラプンツェルを務めた。

>書誌情報

書名:Disney Supreme Guide 東京ディズニーリゾートガイドブック with 中川翔子

定価:2200 円(税込)

サイズ:B5 変型判(縦 223mm×横 182mm)

フルカラー/128 ページ MAP つき

発売日:2025 年 10 月 17 日(金) ※発売日は書店によって異なる場合があります。

講談社刊

〈予約注文はこちら〉

■Amazon:https://amzn.to/4p2JMpp

■楽天ブックス:https://books.rakuten.co.jp/rb/18369191/?l-id=検索-c-item-text-01(https://books.rakuten.co.jp/rb/18369191/?l-id=%E6%A4%9C%E7%B4%A2-c-item-text-01)

そのほかの書籍に関する情報は、編集部公式SNSアカウントにて随時更新していきます。どうぞお見逃しなく！

■講談社 海外キャラクター編集公式 SNS

X:@KODANSHA_dish(https://x.com/KODANSHA_dish)

Instagram:@kaigai.character_kodansha(https://www.instagram.com/kaigai.character_kodansha/)

■東京ディズニーリゾート パークガイド スペシャルサイト

https://cocreco.kodansha.co.jp/special/7xc3T