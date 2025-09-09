【無料開催】生成AIを「思考を加速する戦略的パートナー」に！

RIKAI株式会社

RIKAI株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：DOAN HAI BANG）は、生成AI活用による企画力強化とDX推進をテーマにした無料ビジネスセミナー 『生成AIビジネス活用講座』 を、

2025年9月30日（火）に開催いたします。

▼下記URLよりお申し込みください▼

https://forms.gle/D7nYWk3qeTJ43SpV7(https://forms.gle/D7nYWk3qeTJ43SpV7)

生成AIを「清書ツール」で終わらせない。DX時代のビジネスで活かす実践セミナー

生成AIを文章の清書や要約だけに利用しているビジネスパーソンは少なくありません。

しかし、その真価は「思考の壁打ち相手」として、戦略立案・市場分析・新規事業企画など、ビジネスの上流工程でこそ発揮されます。

本講座では、AIとの「コミュニケーション技術」である「良いプロンプト」の秘訣を実践的に学び、AIを単なるツールから「戦略的パートナー」へと変える方法を紹介します。

【本講座で習得できる3つのスキル】

- 発想（Ideation）：生成AIとの対話で新しいビジネスアイデアを生み出す- 構造化（Structuring）：漠然としたアイデアを説得力ある企画書に変換- 洗練（Refinement）：生成AIによる自己批判ループで企画を磨き上げる

この「AI支援ワークフロー」により、企画書作成のスピードと質を向上させ、DX推進における競争力を高めます。

【受講対象者】

【セミナー概要】

【お申し込み】

- 生成AIで企画書や提案書の品質・生産性を向上させたい経営者、ビジネスパーソン- 戦略的な生成AI活用に関心がある方- DX推進や新規事業開発に関わる方- セミナー名：『生成AIビジネス活用講座～思考を加速する戦略的パートナー～』- 開催日時：2025年9月30日（火）15:00～16:30- 開催形式：会場参加＋オンライン（ハイブリッド）- 会場：東京都新宿区西新宿6-12-1 パークウエストビル5階 オンライン：Google Meet- 受講料：無料- 講師：RIKAI株式会社 佐野 幸雄（ITコーディネータ）

▼下記URLよりお申し込みください▼

https://forms.gle/D7nYWk3qeTJ43SpV7(https://forms.gle/D7nYWk3qeTJ43SpV7)

【RIKAI株式会社について】

RIKAI株式会社は、2017年設立のグローバルIT企業です。

東京本社とベトナム（ハノイ・ダナン・ホーチミン）の拠点を基盤に、ITアウトソーシング、システム開発、AIソリューション、DX支援サービスを提供。

「人とテクノロジーをつなぎ、共に成長する」を理念に掲げ、多くの日本企業のDX推進パートナーとして信頼を得ています。

【本件に関するお問い合わせ】

RIKAI株式会社 セミナー事務局

Email：contact@rikai.technology

電話：03-6770-6161（平日10:00～19:00）

詳細を見る :https://rikai.technology/blog/ozhi-rase-2/rikai-seminar-ai-256

■会社概要

会社名：RIKAI株式会社

所在地：東京都新宿区西新宿6-12-1パークウェストビル 5階

設立：2017年11月

代表者：代表取締役 DOAN HAI BANG

従業員：300名

事業内容：ITアウトソーシング、システム開発、AIソリューション、DX支援サービス

拠点：東京、ベトナム（ハノイ、ダナン）

公式WEBサイト：https://rikai.technology/(https://rikai.technology/)

お問い合せ先：https://rikai.technology/contactus(https://rikai.technology/contactus)