【無料開催】生成AIを「思考を加速する戦略的パートナー」に！
RIKAI株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：DOAN HAI BANG）は、生成AI活用による企画力強化とDX推進をテーマにした無料ビジネスセミナー 『生成AIビジネス活用講座』 を、
2025年9月30日（火）に開催いたします。
▼下記URLよりお申し込みください▼
https://forms.gle/D7nYWk3qeTJ43SpV7(https://forms.gle/D7nYWk3qeTJ43SpV7)
生成AIを「清書ツール」で終わらせない。DX時代のビジネスで活かす実践セミナー
生成AIを文章の清書や要約だけに利用しているビジネスパーソンは少なくありません。
しかし、その真価は「思考の壁打ち相手」として、戦略立案・市場分析・新規事業企画など、ビジネスの上流工程でこそ発揮されます。
本講座では、AIとの「コミュニケーション技術」である「良いプロンプト」の秘訣を実践的に学び、AIを単なるツールから「戦略的パートナー」へと変える方法を紹介します。
【本講座で習得できる3つのスキル】- 発想（Ideation）：生成AIとの対話で新しいビジネスアイデアを生み出す
- 構造化（Structuring）：漠然としたアイデアを説得力ある企画書に変換
- 洗練（Refinement）：生成AIによる自己批判ループで企画を磨き上げる
この「AI支援ワークフロー」により、企画書作成のスピードと質を向上させ、DX推進における競争力を高めます。
【受講対象者】- 生成AIで企画書や提案書の品質・生産性を向上させたい経営者、ビジネスパーソン
- 戦略的な生成AI活用に関心がある方
- DX推進や新規事業開発に関わる方
【セミナー概要】- セミナー名：『生成AIビジネス活用講座～思考を加速する戦略的パートナー～』
- 開催日時：2025年9月30日（火）15:00～16:30
- 開催形式：会場参加＋オンライン（ハイブリッド）
- 会場：東京都新宿区西新宿6-12-1 パークウエストビル5階 オンライン：Google Meet
- 受講料：無料
- 講師：RIKAI株式会社 佐野 幸雄（ITコーディネータ）
【お申し込み】
【RIKAI株式会社について】
RIKAI株式会社は、2017年設立のグローバルIT企業です。
東京本社とベトナム（ハノイ・ダナン・ホーチミン）の拠点を基盤に、ITアウトソーシング、システム開発、AIソリューション、DX支援サービスを提供。
「人とテクノロジーをつなぎ、共に成長する」を理念に掲げ、多くの日本企業のDX推進パートナーとして信頼を得ています。
【本件に関するお問い合わせ】
RIKAI株式会社 セミナー事務局
Email：contact@rikai.technology
電話：03-6770-6161（平日10:00～19:00）
詳細を見る :
https://rikai.technology/blog/ozhi-rase-2/rikai-seminar-ai-256
■会社概要
会社名：RIKAI株式会社
所在地：東京都新宿区西新宿6-12-1パークウェストビル 5階
設立：2017年11月
代表者：代表取締役 DOAN HAI BANG
従業員：300名
事業内容：ITアウトソーシング、システム開発、AIソリューション、DX支援サービス
拠点：東京、ベトナム（ハノイ、ダナン）
公式WEBサイト：https://rikai.technology/(https://rikai.technology/)
お問い合せ先：https://rikai.technology/contactus(https://rikai.technology/contactus)