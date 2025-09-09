スウェーデン発「CORNICHE」より世界249本限定クロノグラフ登場 ― 新作『CONIFERE II CHRONOGRAPH』、9月13日先行発売
株式会社ビヨンクール（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：荒井雄志）が運営するファッションウォッチセレクトショップ「H°M’S” WatchStore（エイチエムエスウォッチストア）」にて、スウェーデン発ウォッチブランド「CORNICHE（コーニッシュ）」より、世界249本限定のクロノグラフモデル『CONIFERE II CHRONOGRAPH（コニエールII クロノグラフ）』をリリースする。
CORNICHE - CONIFERE II CHRONOGRAPH
2022年に第1弾となるモデルを発売。落ち着きのあるカラーリングが功を奏し、反響も大きく今回第2弾の制作が決定した。本モデルは前作のデザインコードを継承しつつ、ケースカラーをシルバーに変更。
ブランドを象徴するリーフグリーンのセラミックダイヤル、ヴィンテージタキメータースケール、そしてクラシックなブレゲ数字が、唯一無二の存在感を放ちます。
世界限定249本の特別仕様として、各モデルのケース側面にはポリッシュ仕上げのプレートでシリアルナンバーを刻印。フランス産カーフレザーストラップ、反射防止コーティングを施したサファイアガラス、クラシックなフォールディングクラスプを組み合わせ、上質な着用感と耐久性を実現しています。
付属ボックスは、コート・ダジュールの洗練された雰囲気を表現したピアノブラックのラッカーフィニッシュです。ムーブメントには、SEIKO VK64メカクォーツを採用。クォーツの精度と機械式クロノグラフの操作感を併せ持つハイブリッド仕様で、リセット時には針が瞬時にゼロへとスナップバックします。
中央クロノグラフ秒針は1秒間に5回刻む滑らかな動きで、往年のレーシングクロノグラフの雰囲気を再現しています。「CONIFERE II CHRONOGRAPH」は、時を計る道具であると同時に、情熱とスタイルを象徴する一本です。
2025年9月13日（土）より、エイチエムエスウォッチストア表参道およびコーニッシュ取り扱い店舗で先行発売後、9月16日（火）より、エイチエムエスウォッチストア公式オンラインストアにて発売開始。本モデルは完全限定、国内には数量入荷となる為、売り切れ次第販売終了いたします。
Heritage Chronograph
Conifere II Chronograph
品番：103613
価格：\97,900(税込)
ケース：316L ステンレススチール、文字盤：セラミック/リーフグリーン、ケースサイズ：39mm、ベルト: フレンチカーフレザー(グリーン）、風防：サファイアガラス、厚み: 12mm、防水機能：5ATM(5気圧防水)、ムーブメント：SEIKO VK64 クオーツ、リミテッド：世界限定249本シリアルナンバー刻印有
■販売店舗
H°M’S” WatchStore表参道
H°M’S” WatchStore横浜ジョイナス店
Beyondcool キャッスル
Beyondcool 名鉄百貨店
mint time イオンモール倉敷店
mint time イオンモール岡山店
mint time 天満屋ハピータウン岡南店
HYBRID STYLE
H°M’S” WatchStore 公式オンラインストア（https://www.hms-watchstore.com/）
■お客様お問い合わせ先
エイチエムエスウォッチストア表参道
東京都渋谷区神宮前4-4-9-1F
03-6438-9321