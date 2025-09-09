【お知らせ】HAIRSTAR イオンスターブラシ「ピンクゴールド」が再度完売 - 9月中旬より予約順に順次発送開始 -
ピンクゴールドが2度目の完売
2025年5月23日の発売以来、「HAIRSTAR イオンスターブラシ」は多くのお客様にご愛用いただいております。特にピンクゴールドカラーは、その上品なデザインと使いやすさから高い人気をいただき、6月上旬の初回完売に続き、このたび再入荷分も完売となりました。
お客様からは「毎日のヘアケアが楽しくなった」「プレゼントにも最適」といったお声をいただいております。
現在、生産体制を強化しており、以下の通り予約受注を承っております。
予約受付開始のお知らせ
現在、社員一同で増産体制の構築に全力で取り組んでおります。商品をお求めいただくお客様には大変ご迷惑をおかけしておりますが、以下の通り予約受付を開始いたします。
※クロームブラックは現在も在庫がございます。
予約受付について
予約受付開始：2025年9月8日
予約方法：公式サイト（ https://hairstar.jp/ ）にて受付中
商品入荷予定：2025年9月中旬を予定※生産状況により前倒しとなる可能性があります。
発送について：商品入荷次第、ご予約順に順次発送いたします。
最新情報のお知らせ方法
商品の入荷時期や発送に関する最新情報は、公式Instagram（@hairstar.jp）にて随時お知らせいたします。ご予約いただいたお客様、ご購入をご検討のお客様は、ぜひフォローしてお待ちください。
公式Instagram：https://www.instagram.com/hairstar.jp/
今後の展開について
今回の完売を受け、生産体制の見直しと強化を進めており、より多くのお客様にHAIRSTARをお届けできるよう努めてまいります。また、お客様からいただいた貴重なご意見をもとに、製品の改良や新商品の開発も検討してまいります。
HAIRSTARブランドは「髪で、あなたを輝かせる。」というメッセージのもと、これからも皆様の美しい毎日をサポートする製品を提供してまいります。
【製品仕様】
- 商品名：HAIRSTAR イオンスターブラシ
- カラー：クロームブラック、ピンクゴールド
- 価格：3,960円（税込）
- 発売日：2025年5月23日
【購入方法】
公式サイト：こちらから(https://hairstar.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=release0516)
楽天市場：こちらから(https://item.rakuten.co.jp/l-select/hs08888/)
【公式SNS】
- Instagram：https://(https://www.instagram.com/hairstar.jp/)www.instagram.com/hairstar.jp/(https://www.instagram.com/hairstar.jp/TikTok%EF%BC%9Ahttps://www.tiktok.com/@hairstar_jpX%EF%BC%9ACOOMING)
- TikTok：https://www.tiktok.com/@hairstar_jp
- X：https://x.com/HAIRSTAR_jp
- 公式LINE：COMING SOON
【新製品予告】HAIRSTARシリーズ拡充のお知らせさらなる美髪体験をお届けする新アイテムが登場予定
ご好評いただいている「HAIRSTAR イオンスターブラシ」に続き、お客様の毎日のヘアケアをトータルサポートする新製品の発売を予定しております。
◆ HAIRSTAR ヘアミスト 髪に潤いとツヤを与える、こだわりの美容成分配合のヘアミスト。イオンスターブラシとの相乗効果で、サロン帰りのような仕上がりを実現します。
◆ HAIRSTAR スターコーム 細部のスタイリングまで美しく仕上げる、プロ仕様の高機能コーム。持ち運びもでき、繊細なヘアアレンジも思いのままに。
イオンスターブラシとの併用で、プロフェッショナルなヘアケアを。
3つのアイテムを組み合わせることで、ご自宅でサロンクオリティのヘアケアが実現。朝のスタイリングから夜のケアまで、24時間美しい髪をキープします。
発売時期：2025年秋予定
詳細は決定次第、公式サイトおよび公式SNSにて発表いたします。 どうぞお楽しみにお待ちください。
About【HAIRSTAR】
「髪で、あなたを輝かせる。」
私たちの一日は、鏡に映る自分を見る瞬間から始まります。
髪がきれいにまとまっている──それだけで、人は自然と背筋が伸び、自信を持って一日をスタートできます。
逆に、髪の広がりやパサつきは、わずかなストレスとなり、気分や行動にも影を落とします。
髪は、単なる“見た目”ではありません。「今日をどう過ごすか」を左右する、大切なスイッチなのです。
「一日の始まりを、美しい髪で自信に変える」
HAIRSTARは、そんな「小さな変化」を見逃さず、
ブラッシングという毎日のルーティンに、確かな変化をもたらすことを目指しました。
髪が変われば、表情が変わる。
表情が変われば、日々が変わる。
日々が変われば、未来が変わる。
一日の始まりに、さりげなく、でも確かに背中を押してくれる存在──
それが「HAIRSTAR」です。
【会社概要】
- 会社名：LIFELONG株式会社
- 所在地：東京都港区芝公園1-2-8 AMANO芝公園ビル5階
- 設立：2001年12月
- 事業内容：美容・健康関連製品の企画・開発・販売
- URL：https://lifelong.co.jp/
