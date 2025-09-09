「初めましての一言で場を制する」現役アナウンサーによる話し方講座。１０月開講！！

株式会社スピーチア

企業向けとして研修事業を展開してきた「株式会社スピーチア」が、個人向けスクールもスタート！

３ヶ月という短い期間で受講者としっかり向き合い、声・話す力・思考力・表現力を一緒に磨いて行きます。

「話す力で、人生を変える！」

「あなたの想いをもっと届く言葉に」

経営者・ビジネスパーソンから日常会話まで、幅広く対応する話し方スクールです。

石井希和と須黒清華が講師を担当します！

人前で話すと緊張してしまう。

会議で意見が伝わらない。

面接でうまく話せない。

スピーチアは、ひとりひとりに寄り添ったフィードバックで、話す力と自信を育てます。

講義は全６回。話し方だけではなく、専門のコーチから、自分が伝えたいことを整理する力を身につける「マインドセット」のワークや、自分の殻を破り表現の幅を広げる「ブロードウェイ式演技ワーク」も学ぶことができます。

受講生には、特別価格でプロによるスタイリングやカラー診断などオプションもご用意しています。

初回トライアル価格で生徒を募集中！

皆様にお会いできることを楽しみにしています！

開催日（変更になる可能性があります）

１０月１５日（水） １９：００～２１：００

１０月２８日（火） １９：００～２１：００

１１月８日（土） １０：００～１２：００（オンライン）

１１月１９日（水） １９：００～２１：００

１２月３日（水） １９：００～２１：００

１２月１７日（水） １９：００～２１：００

＊事前審査あり

お申し込み・詳細はホームページまで。

https://www.speecheer.jp/school/