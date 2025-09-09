「初めましての一言で場を制する」現役アナウンサーによる話し方講座。１０月開講！！

株式会社スピーチア

企業向けとして研修事業を展開してきた「株式会社スピーチア」が、個人向けスクールもスタート！


３ヶ月という短い期間で受講者としっかり向き合い、声・話す力・思考力・表現力を一緒に磨いて行きます。



「話す力で、人生を変える！」


「あなたの想いをもっと届く言葉に」


経営者・ビジネスパーソンから日常会話まで、幅広く対応する話し方スクールです。



石井希和と須黒清華が講師を担当します！


人前で話すと緊張してしまう。


会議で意見が伝わらない。


面接でうまく話せない。


スピーチアは、ひとりひとりに寄り添ったフィードバックで、話す力と自信を育てます。



講義は全６回。話し方だけではなく、専門のコーチから、自分が伝えたいことを整理する力を身につける「マインドセット」のワークや、自分の殻を破り表現の幅を広げる「ブロードウェイ式演技ワーク」も学ぶことができます。



受講生には、特別価格でプロによるスタイリングやカラー診断などオプションもご用意しています。


初回トライアル価格で生徒を募集中！



皆様にお会いできることを楽しみにしています！



開催日（変更になる可能性があります）


１０月１５日（水）　１９：００～２１：００


１０月２８日（火）　１９：００～２１：００


１１月８日（土）　１０：００～１２：００（オンライン）


１１月１９日（水）　１９：００～２１：００


１２月３日（水）　１９：００～２１：００


１２月１７日（水）　１９：００～２１：００


＊事前審査あり







お申し込み・詳細はホームページまで。


https://www.speecheer.jp/school/