「初めましての一言で場を制する」現役アナウンサーによる話し方講座。１０月開講！！
株式会社スピーチア
石井希和と須黒清華が講師を担当します！
企業向けとして研修事業を展開してきた「株式会社スピーチア」が、個人向けスクールもスタート！
３ヶ月という短い期間で受講者としっかり向き合い、声・話す力・思考力・表現力を一緒に磨いて行きます。
「話す力で、人生を変える！」
「あなたの想いをもっと届く言葉に」
経営者・ビジネスパーソンから日常会話まで、幅広く対応する話し方スクールです。
人前で話すと緊張してしまう。
会議で意見が伝わらない。
面接でうまく話せない。
スピーチアは、ひとりひとりに寄り添ったフィードバックで、話す力と自信を育てます。
講義は全６回。話し方だけではなく、専門のコーチから、自分が伝えたいことを整理する力を身につける「マインドセット」のワークや、自分の殻を破り表現の幅を広げる「ブロードウェイ式演技ワーク」も学ぶことができます。
受講生には、特別価格でプロによるスタイリングやカラー診断などオプションもご用意しています。
初回トライアル価格で生徒を募集中！
皆様にお会いできることを楽しみにしています！
開催日（変更になる可能性があります）
１０月１５日（水） １９：００～２１：００
１０月２８日（火） １９：００～２１：００
１１月８日（土） １０：００～１２：００（オンライン）
１１月１９日（水） １９：００～２１：００
１２月３日（水） １９：００～２１：００
１２月１７日（水） １９：００～２１：００
＊事前審査あり
お申し込み・詳細はホームページまで。
https://www.speecheer.jp/school/