【Dickies(R) x Saturdays NYC】コラボレーションアイテムを発売

株式会社ジュン（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐々木進）が展開する「Saturdays NYC（サタデーズ ニューヨークシティ）」は、2025年9月16日（火）より、「Dickies(R)（ディッキーズ）」とのコラボレーションアイテムを、直営店およびオフィシャルオンラインストアにて発売いたします。





「Sataurdays NYC」は、これまでにも「Dickies(R)」とのコラボレーションを継続的に行なっており、多くのお客さまにご好評いただいてきました。

今シーズンのデザインはダブルニーモデルをベースにしたワイドパンツ、そしてDickies(R)の代名詞「874」をアレンジしたスリムフィットモデル、そして前回のコラボレーションにて大きな反響があった、クリーンな印象を与えるスラックス調のフルレングスモデルを展開いたします。

「Dickies(R)」ならではの無骨でタフなワークウエアのイメージを踏襲しつつ、「Saturdays NYC」らしい洗練された都会的なスタイルを取り入れたデザインが特徴。快適な着心地と高いファッション性を兼ね備え、デイリーウエアとして活躍するアイテムに仕上げました。

Saturdays NYC x Dickies 875 Slacks

気温が高い時期にも最適な、清涼感のある生地感のストライプスラックス。

軽量かつ通気性に優れたファブリックを採用。

ゆとりのあるワイドシルエットに仕上げることで、より快適な着用感と涼しさを実現しました。

さらに、ストライプ柄の生地を使用することで、従来のワークパンツに比べて洗練された印象を与えます。カジュアルなシーンはもちろん、スタイリッシュな日常着としても着用いただけます。

\23,100 in tax

Color：Black,Grey,Navy

Size：28,30,32,34,36

Saturdays NYC x Dickies 873 Work Pants Slim Fit

クラシックな「873」をベースに、定番「874」のような程よいゆとりをプラスしたスリムフィットモデル。

腰元にはパイピングを施し、シンプルなワークパンツにさりげないアクセントを加えています。

さらに、ウォッシュ加工をかけることで、柔らかな風合いと自然な馴染みを実現。

幅広いコーディネートに取り入れやすく、快適な履き心地とフィット感を両立しています。

\20,900 in tax

Color：Black,Grey,Brown

Size：28,30,32,34,36

Saturdays NYC x Dickies Double Knee Work Pants

クラシックなワークパンツをベースに再解釈したダブルニーパンツ。

膝部分を補強する二重仕立てを採用し、耐久性を高めています。

従来は太めのシルエットが特徴ですが、本モデルではさらにワイドなシルエットにアップデート。

迫力のあるフォルムで存在感を演出しつつ、ワーク由来の無骨さと洗練された印象を兼ね備えています。

\22,000 in tax

Color：Black, Navy, Beige

Size：28, 30, 32, 34, 36

発売店舗：代官山店・名古屋店・大阪店・神戸店・京都高島屋S.C.店・阪急うめだ店・ニュウマン高輪店（9/12 OPEN）・オフィシャルオンラインストア

ブランドサイト： https://saturdaysnyc.co.jp/

Instagram（@saturdaysnyc_jp）： https://www.instagram.com/saturdaysnyc_jp/