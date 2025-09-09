「堺 NeXt Drive（堺市DX新規事業創出業務）」事業に採択 ～DXによる新規事業創出を推進～
ナカバヤシ株式会社
本事業は、堺市が推進するDX推進支援事業です。参加企業の仲間や市内支援機関等とのDX実践機会を提供し、デジタルトランスフォーメーション（DX）に取り組むモデル企業の創出と、市内企業全体のDX推進に向けた機運醸成を図ります。
- デジタル技術による新規事業創出方法に関する講座・ワークショップの提供
- 堺DX推進ラボ参画機関、堺市等支援策との連携支援
- DXコンサルタントである担当メンターによる伴走支援
- 成果報告会によるプロモーション機会の提供
[表: https://prtimes.jp/data/corp/98606/table/182_1_67ada1e219f0a96337865c89c8d241b8.jpg?v=202509091156 ]
ナカバヤシ株式会社
1951年設立。ノート、ファイル、アルバム、手帳等紙製品製造販売。商業印刷や図書館事業支援等、BPO、シュレッダ、オフィス家具、メディカル用品、PCアクセサリ、防犯用品等、事務用品製造販売。
ナカバヤシ株式会社（本社：大阪市中央区、社長：中林一良）は、堺市が推進する「堺 NeXt Drive（堺市DX新規事業創出業務）」に採択されたことをお知らせいたします。
本事業を通じて、当社はデジタル技術を活用した新たな事業創出および地域社会へのDX推進に取り組んでまいります。
「堺 NeXt Drive（堺市DX新規事業創出業務）」事業とは
本事業は、堺市が推進するDX推進支援事業です。参加企業の仲間や市内支援機関等とのDX実践機会を提供し、デジタルトランスフォーメーション（DX）に取り組むモデル企業の創出と、市内企業全体のDX推進に向けた機運醸成を図ります。
採択企業には以下の支援が提供されます。
- デジタル技術による新規事業創出方法に関する講座・ワークショップの提供
- 堺DX推進ラボ参画機関、堺市等支援策との連携支援
- DXコンサルタントである担当メンターによる伴走支援
- 成果報告会によるプロモーション機会の提供
[表: https://prtimes.jp/data/corp/98606/table/182_1_67ada1e219f0a96337865c89c8d241b8.jpg?v=202509091156 ]
ナカバヤシ株式会社
1951年設立。ノート、ファイル、アルバム、手帳等紙製品製造販売。商業印刷や図書館事業支援等、BPO、シュレッダ、オフィス家具、メディカル用品、PCアクセサリ、防犯用品等、事務用品製造販売。
https://www.nakabayashi.co.jp