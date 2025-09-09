株式会社ギックス

株式会社ギックス（本社：東京都港区、代表取締役CEO：網野知博、以下：当社）は、無料ウェビナー「行動ベースCRMが変える！LINE配信の新常識～行動データを起点にセグメンテーションを高度化し、成果を生む配信設計へ～」を2025年9月25日（木）に開催いたします。

本セミナーは、LINE公式アカウントの運用や成果に行き詰まりを感じている方や、LINEミニアプリの活用を検討している方を対象としています。

顧客の行動情報をセグメンテーションに活用する「行動ベースCRM」による、効果的なLINE配信と、当社のマーケティングツール「Mygru（マイグル）」を用いた具体事例を紹介します。

■こんな方におすすめ

- LINEミニアプリの活用方法を知りたい方- LINE公式アカウントの配信効果を高めたい方- 一斉配信やクーポン施策の効果が頭打ちになっている方- 購買前の、顧客の“興味・関心・迷い”に基づいたアプローチを実現したい方- ユーザー離脱を防ぎながら、行動ログを取得・活用したい方お申し込みはこちら :https://gixoseminar20250925.peatix.com

■本セミナーのポイント

行動ベースCRMとは、顧客の行動情報をセグメンテーションに活用するCRMの手法です。従来のように性年代などの属性データや「買った／買っていない」といった結果データだけでLINE配信を設計しても、十分な効果が得られないことがあります。

本セミナーでは、オフラインで取得しづらい購買前の行動を、LINEミニアプリと当社ツール「Mygru（マイグル）」を用いて自然に収集する方法をご紹介します。取得した行動データを"ゾクセイ"としてラベリングすることで、より精緻なセグメンテーションと効果的な配信につなげることができます。

さらにLINE公式アカウントと連携することで、「行動データ取得→セグメンテーション→セグメント配信」までを一気通貫で運用可能。加えて、ゲーミフィケーション的アプローチにより、新しい行動の誘導や習慣化も促せます。

Mygruの事例を交え、LINE施策の成果を高める具体策を解説します。

■セミナー概要

【タイトル】行動ベースCRMが変える！LINE配信の新常識～行動データを起点にセグメンテーションを高度化し、成果を生む配信設計へ～

【日 時】2025年9月25日（木）11:00～11:45

【場 所】Zoomによるオンライン形式

※参加申し込みいただいた方に視聴URLをお送りいたします。

【参 加 費】無料

【登 壇 者】株式会社ギックス Data-Informed事業本部Business Execution (BE)Division 清水 英太

【主 催】株式会社ギックス

■行動データで顧客を理解するマーケティングツール「Mygru（マイグル）」https://www.mygru.jp

Mygruはオフライン-オンライン行動データの可視化・分析によって、顧客理解と施策最適化の好循環サイクルを生み出すマーケティングツールです。Mygruを用いることで、オフラインを含めた行動データを可視化・分析し、顧客理解に基づいた施策を検討・実行することが可能です。

来店・回遊などの購買の"手前"にある顧客の店頭行動を捕捉し、キャンペーンの前後でどのような変化があったのかを理解して、販促、導線設計、顧客体験の向上に貢献します。

来店した顧客を理解するためのアンケートや、購買や回遊を記録するスタンプを組み合わせたミッションを提供して顧客の情報を取得すると共に、新しいサービスや認知度の低い店舗などをご紹介する機能を保有しています。これらの機能を活用することで、施策結果から気づきを得て次なる施策の検討に活かすという好循環サイクルを生み出し、顧客体験価値（CX）の向上による直接的な購買促進に加え、購買後のリピート喚起・ファン化を促します。

Mygruは、小売・流通業に限らず、消費材メーカーやファンビジネスなどのリアルイベント支援等にも幅広くご活用いただいております。また、既存の会員システムや公式アプリ、LINE公式アカウント等との連携も可能です。（特許出願済 特許6841539等）

■株式会社ギックスについて https://www.gixo.jp/

ギックスは、戦略コンサルタントとアナリティクス専門家によって立ち上げられた “データインフォームド”推進企業です。データを最大限に活用してクライアント企業の「顧客理解」を支援し、事業成長に向け経営課題を解決しています。盲目的にデータだけに頼るのではなく、データに基づいて人間が論理的に考え、合理的に判断できるよう、テクノロジーと方法論を用いて世の中を変革していきます。

会社名 ：株式会社ギックス

代表者名 ：代表取締役CEO 網野 知博

所在地 ：東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル11F

事業内容 ：アナリティクスを用いたデータインフォームド事業

データを活用した各種コンサルティング業務および、ツールの研究・開発

上記ツールを用いた各種サービスの提供