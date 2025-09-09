「オルガテック東京2025」コクヨブースが国際的デザインアワード「MUSE Design Awards 2025」プラチナ賞を受賞

コクヨ株式会社

コクヨ株式会社（本社：大阪市／社長：黒田 英邦）は、2025年6月初旬に出展した世界規模のオフィス家具見本市「オルガテック東京2025」（会場：東京ビッグサイト）のコクヨブースが、国際的デザインアワード「MUSE Design Awards 2025」プラチナ賞を8月下旬に受賞しましたので、お知らせします。

写真：オルガテック東京2025に出展したコクヨブースの内観

今回出展した当社ブースは、「MUSE Design Awards 2025」に展示作品として応募し、本アワードの審査により、「Interior Design」部門で優れた作品として評価を頂きました。

2025年6月に「オルガテック東京2025」で出展した当社ブースでは、コクヨが「座る」という行為に真正面から向き合い開発を進めてきた、新しいチェアー「ingCloud（イングクラウド）」（2025年冬発売予定）の先行展示をおこない、「雲と衣」をテーマに、本チェアーの使用時に感じられる包まれ感や浮遊感を、有機的な曲線と柔らかな起伏の衣で表現しました。

「ingCloud」商品サイト：https://www.kokuyo-furniture.co.jp/products/office/special/ingcloud/

1. 受賞作品について

作品名称：ORGATEC TOKYO 2025 KOKUYO Booth

受賞名：「MUSE Design Awards 2025」プラチナ賞

空間デザイン：針村 展輔、伊奈 萌

ingCloud開発：木下 洋二郎、前田 怜右馬、林 克明、菅野 隆夫

PM：天廣 友香

ディレクション：廣津 志保

コンテンツ：後藤 由芽、高芝 祐衣、佐々木 恵子

撮影：堀越 圭晋

施工協力：株式会社博展

写真：受賞ロゴ

なお、当社ブースは、会期中に実施された、ブースのコンセプトやデザイン性等の観点で審査員による審査を行う「ORGATEC TOKYO Awards 2025 Supported by ELLE DECOR」において、「グランプリ」と「出展者が選ぶベストブース賞」のダブル受賞をしております。

プレスリリース：https://www.kokuyo.co.jp/newsroom/news/category/20250611fn1.html

写真：オルガテック東京2025に出展したコクヨブースの外観



2.「MUSE Design Awards 2025」について

MUSE Design Awardsは、世界中の優れた独創的なデザイン作品を表彰する国際的なデザインアワードです。新進デザイナーの発掘や国際的なデザイン業界水準の向上を目的とし、2015年に米国のInternational Awards Associate（IAA）によって設立されました。

当社作品紹介：https://design.museaward.com/winner-info.php?id=31702

「MUSE Design Awards」サイト：https://design.museaward.com/

※本記載の情報は発表日現在の情報です。予告なく変更する可能性がございます。あらかじめご了承ください。

※記載されている会社名、サービス名および商品名は、各社の登録商標または商標です。



