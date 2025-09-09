STEAM Girls Award入賞者発表　～探究心と創造力で「好き」を発見、可能性の鍵を解き放つ～　2025年大阪・関西万博にて贈賞式を開催

株式会社資生堂

グローバルラグジュアリーブランド「クレ・ド・ポー ボーテ」は、2025年3月より「パワー・オブ・ラディアンス・アワード」2025年受賞者、中島さち子さんが代表を務める株式会社 steAm とともに「STEAM Girls Award」を開催しました。最終審査にて入賞8グループが決定。2025年8月8日に、中島さんがプロデューサーを務める「いのちの遊び場 クラゲ館」のシグネチャーイベント、大阪・関西万博「世界遊び・学びサミット」にて、優秀賞受賞者を表彰、受賞者はポスター発表を行いました。

【STEAM Girls Award】

STEAM Girls Awardは日本の女子小学生および中高生に対して、STEAM分野（科学、技術、工学、芸術、数学）の知識や技術を活用した創造的な探究活動とその成果発表の機会を提供することを目的に、株式会社steAm、クレ・ド・ポー ボーテが共催しました。参加者は3つのテーマから1つを選び、自身のアイデアを表現する動画を応募。審査基準には好奇心、創造性、プロセス、影響力、プレゼンテーション力が含まれており、総合的に評価を行いました。

優秀賞受賞者には、資生堂茨木工場の見学や大阪・関西万博「世界遊び・学びサミット」での贈彰式およびポスター発表の機会を提供。この体験を通して、参加者が自らの可能性を広げ、未来を描く力を育むことを目指しました。

STEAM Girls Award特設ページ ：

https://www.cledepeau-beaute.com/jp/powerofradiance-2025-contest.html?rt_pr=trt37

【審査委員長中島さち子さんのコメント】

数学のまだわからない問いに向き合うときの、永遠にも感じられる神秘的な没頭の時間、音楽がもたらす心が震えその場と一体となり、いのちが響き合う瞬間・・・そうした私の「好き！」がもたらしたものは、実はこうした喜びにも留まらず、さらに横へ横へと広がり、様々な新しい出会いや協奏を生み出していきました。そして今、大阪・関西万博のテーマ事業プロデューサーとしても活動する中で、世界中の方々とともに（時に音楽や数学や技術やもの作りや交流や教育や・・・を通して）価値観や経験を共有し、支え合い、インスピレーションをもらっています。今回応募いただいた皆さんの作品を見させていただき、それぞれの作品の中に多様な「ワクワク」と独創性、アイデアを形にする試行錯誤を見ることができ、大いに楽しませていただきました。アワードは終着点ではありません。ぜひ、これからも、今回生まれたさまざまなつながりを生かしながら、たくさん挑戦し、失敗し、喜び、苦しみ、各々の探究をさらに深めていってください。

【入賞作品名・受賞者】

優秀賞 8作品

二つの大震災の教訓を 100 年先の未来へ ～「繋ぐ ・伝える ・備える」 命の語り部 プロジェクト～

相馬 優心さん、黒岩 亜麻衣さん、倉本 華さん

兵庫県立姫路商業高等学校

海底お掃除ロボット ダイオウグソクリン

香川 華さん、片山 昊さん、渡邉 凱士さん

広島市立江波小学校、広島市立己斐小学校、廿日市市立四季が丘小学校

廃棄物から文房具を作ろう！ー廃棄物の利用ー

杉森 優月さん、林 絆七さん、西 来粋さん

富山県立高岡南高等学校

食の安全を促進するアプリ開発

坂田 知瞭さん、松本 凛華さん

追手門学院大手前高等学校

雑草から作るポリポットの可能性

李 ソウォンさん

トキワ松学園高等学校

ミュージックバブル 見えない音をかたちとして可視化する

廣田 文さん、篠田 花菜さん、寺川 舞さん

帝塚山高等学校

私たちの研究で未来の当たり前をちょっと変えたい！

大塚 彩寧さん、太田 詩乃さん

文京学院大学女子高等学校

子どもを守る、やさしい発明 ミライレンジ

高橋 こずえさん

玉川学園小学部

奨励賞 4作品

キ。ー机の運動についてー

早野 琴音さん、岩崎 暖果さん、飯濱 晃さん

早稲田大学系属早稲田実業学校高等部

いつもいっしょアプリ

肥田野 花さん

川越市立新宿小学校

光害 ー奪われた夜空と、照らすべき未来ー

水山 絵理香さん

かえつ有明中高等学校

Klarose Lipgloss

小倉 瑠璃さん、田中 瑠夏さん、小島 恵翔さん

かえつ有明中高等学校

受賞作品については下記にてご覧いただけます。

未来の地球学校 STEAM Girls Award 結果発表

https://future-earth-school.com/steamgirlsaward

1.STEAM Girls Award 贈賞式

2.世界遊び・学びサミットでのポスター展示

3.資生堂茨木工場での見学

4.大阪・関西万博 いのちの遊び場 クラゲ館の見学

【パワー・オブ・ラディアンス・アワードについて】

クレ・ド・ポー ボーテは、より良い世界への鍵は教育を通じて女性の可能性を引き出すことにあるという信念のもと、2019年より「パワー・オブ・ラディアンス・アワード」を開催しています。このアワードは、少女たちへの教育支援のために地域社会で行動を起こしている女性を表彰し、寄付金を通してその活動を支援するものです。2025年度の受賞者には、女子のSTEAM教育の推進に向けて先駆的な活動を展開する中島さち子さんを選出しました。

中島さち子さんについて

音楽家、数学者、STEAM教育者、メディアアーティスト。株式会社steAmの創設者兼CEO、一般社団法人steAm BAND 代表理事。2025年日本国際博覧会テーマ事業プロデューサー（シグネチャーパビリオン「いのちの遊び場 クラゲ館」）。 音楽、数学、STEAM教育、メディアアートの分野で国内外を問わず積極的に活動する彼女は、バックグラウンドや性別、年齢、人種、特性などに関係なく、誰もが創造の可能性を持つと信じており、遊びに溢れたSTEAM教育は時に社会的・個人的な課題を克服し、ユニークな興味や創造性を育み、未来の社会を形づくる、と信じています。日本では、内閣府のSTEM Girls Ambassador、文部科学省や地方自治体の各種教育関連委員会の委員、ニューヨーク大学ティッシュ芸術修士・フルブライト奨学生（メディアアート）。特筆すべきは、国際数学オリンピックで、日本人女性として初めて金メダルを獲得。19歳の娘を持つ母親。

https://steam-band.com/

2025年大阪・関西万博「いのちの遊び場 クラゲ館」 https://expo2025-kuragepj.com/

クレ・ド・ポー ボーテについて

資生堂初のグローバルラグジュアリーブランドとして1982 年に誕生。「クレ・ド・ポー ボーテ」とは、フランス語で「肌の美しさへの鍵」という意味を持ちます。ラグジュアリーとサイエンスを極めたこのブランドの信条は、世界中の女性たちの輝きを解き放つことです。モダンで魅惑的、ダイナミックな効果を持つ商品は、世界25の国と地域で販売されています。

「パワー・オブ・ラディアンス・アワード」公式サイト：

https://www.cledepeau-beaute.com/jp/powerofradiance-2025.html?rt_pr=trt37

クレ・ド・ポー ボーテ ブランドサイト:

http://www.cledepeau-beaute.com/jp/?rt_pr=trt37

クレ・ド・ポー ボーテ 公式Instagram：

https://www.instagram.com/cledepeaubeaute/

クレ・ド・ポー ボーテ ジャパン公式 X：

https://twitter.com/cledepeau_japan