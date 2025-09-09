一般社団法人 全国PTA連絡協議会と共同企画

まごころ少額短期保険株式会社

まごころ少額短期保険株式会社（代表取締役社長：五十川 純）は、一般社団法人 全国PTA連絡協議会（主たる事務所：東京都北区、代表理事：長谷川 浩章、以下「全国PTA連絡協議会」）と共同で、子育て世帯と支援する新商品 「ワンタイム イベント保険」 の販売を開始いたしました。

背景

全国PTA連絡協議会では、これまで次のような課題がありました。

・PTAは任意加入の団体であり、退会すると一部サービスが受けられなくなる場合がある。

・PTAの入退会に関わらず、すべての保護者に安心を提供できる補償サービスを準備したい。

・PTAの有無にかかわらず、地域の子育て世帯に貢献できる保証サービスを用意したい。

こうした要望を受け、当社は家計への負担を抑えつつ利用できる「低額保険料の補償」を共同企画し、今回の販売開始に至りました。

「ワンタイム イベント保険」の概要

・補償内容と保険料

補償内容は、「ケガ入院保険金」、「ケガ通院保険金」、「賠償責任保険金」、「ケガ死亡保険金」の4種類の補償を組み合わせて、3つのプランから選択可能です。

・販売開始日

2025年9月4日

・商品紹介ページ

URL：https://pta-event.com/

本商品は、子育て世帯と地域社会への貢献を目的として開発しました。今後もお客様に寄り添い、「本当に役立つ保険」として改良を重ねながら提供してまいります。