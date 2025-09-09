GMOオフィスサポート：「空箱 byGMO」がレンタルスペースの予約サービスを開始

GMOフィナンシャルホールディングス株式会社

GMOインターネットグループのGMOフィナンシャルホールディングス株式会社の連結会社でバーチャルオフィス事業を展開するGMOオフィスサポート株式会社（代表取締役社長：松永 知也 以下：当社）は、スペースを貸したい人と借りたい人をマッチングするレンタルスペース検索・予約サービス「空箱(カラバコ) byGMO」において、2025年9月8日（月）より、レンタルスペースの予約サービスの提供を開始いたしました。

これまでご提供してきた全国のワークスペースを予約なしで一時利用できるドロップインサービスに加えて、各種レンタルスペースの予約にも対応することで、ビジネスシーンをはじめとするお客さまの多様なニーズにあわせたスペース利用の利便性を高め、より柔軟な働き方の実現や充実した休日の過ごし方を支援してまいります。

【レンタルスペースの予約サービスについて】

商談での会議室をはじめ、研修・セミナー会場や自宅以外の場所で集中して作業をしたい場合のワークスペース、その他さまざまな用途で使える多目的スペースなど、主要都市の多様なレンタルスペースを予約してご利用いただけます。

また、「空箱 byGMO」では、おトクな2大特典をご用意しています。

＜おトクな2大特典＞特典1：初回登録特典

新規に会員登録していただいた方には、「空箱 byGMO」経由でのスペース利用の利用料金に充当できる「3,000円分の利用権」（※）をプレゼントいたします。

特典2：スペース利用料金の5％相当額を還元

「空箱 byGMO」の会員になってスペースをご利用いただくと、利用料金の5％相当額（※）を還元いたします。還元分は、次回以降の「空箱 byGMO」経由でのスペース利用料金に充当していただくことが可能です。

（※）3,000円分の利用権および利用料金5％相当の還元額は、ドロップイン利用・予約サービス利用のいずれの利用料金にも充当可能です。

【ご利用の流れ】

【「空箱 byGMO」について】

スペースを貸したい人と借りたい人をマッチングする「レンタルスペース検索・予約サービス」（Web版・アプリ版）です。

会員登録していただくことで、異なる運営企業のワークスペースにまたがった横断検索とチェックイン（受付）ができるため、複数のサービスのアプリを起動することなく、タイムリーに好きなスペースを見つけてドロップイン利用が可能です。また、貸し会議室やセミナー会場から多目的スペースまで、さまざまなレンタルスペースの予約に対応しています。

今後も多様なワークスペース運営事業者さま、レンタルスペース事業者さまとの連携を通じて、「空箱 byGMO」のアカウントひとつで、検索・予約可能なスペースを拡充し、場所を選ばない柔軟で自由な働き方や充実したオフタイムの支援をしてまいります。

・詳細URL：https://karabako-gmo.com/corp/lp/guest/general/

【GMOオフィスサポート株式会社について】

GMOオフィスサポート株式会社は、2021年12月よりバーチャルオフィス事業をスタートしました。都内駅チカにある一等地のビルの住所を提供し、賃貸物件にかかるコストの削減、都心住所による企業イメージの向上等、オフィス住所に関連した悩みを解決します。

また、バーチャルオフィスサービスの提供開始を皮切りに、GMOインターネットグループとして培ってきたノウハウ、知識、人材をフルに活用し、起業家様、経営者様のニーズに応えるサービスを多数提供します。当社は、全てのお客さまのビジネスの成功を応援し、共に成長することで社会と人々に貢献してまいります。

【サービスに関するお問い合わせ先】

●GMOオフィスサポート株式会社 中根

TEL：03-6670-8934

お問い合わせフォーム： https://support.karabako-gmo.com/contact

