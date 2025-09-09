『頭文字D THE ARCADE』公式全国大会『公道最強決定戦3rd』全国6カ所で開催の地方大会 いよいよ9月20日より開幕！

株式会社セガ フェイブ

株式会社セガ フェイブ（本社：東京都品川区、代表取締役社長執行役員：杉野行雄、以下 セガ フェイブ）は、アミューズメント施設向けタイトル『頭文字D THE ARCADE(以下、頭文字DAC)』の公式全国大会『公道最強決定戦3rd』の地方大会を、2025年9月20日（土）の北関東大会を皮切りに、全国6カ所で順次開催いたします。

■『公道最強決定戦3rd』地方大会の詳細はこちら！

https://initiald.sega.jp/inidac/event/saikyo3rd/regional-preliminaries

本イベントは、昨年開催した公式全国大会『公道最強決定戦2nd』に続き、ライフガード（株式会社チェリオジャパン）よりご協賛いただいております。

特別協賛

【全国6か所で地方大会開催！】

地方大会では、2台バトル部門「KING OF DRIVER 3rd」、4台バトル部門「峠バトロワ 3rd」の2部門の予選を、全国6カ所で行われる地方大会で実施します。各部門の優勝者が2026年3月29日（日）に行われる決勝大会への出場権を獲得します。

2台バトル部門には、事前エントリーによって出場資格を得たプレイヤーが出場可能です。出場資格については、予選終了後に公式サイトに掲載される出場可能者リストをご確認ください。

4台バトル部門では、Tonamelにて事前エントリーの上、大会当日に会場にてチェックインしていただくことで出場できます。（※エントリー人数が多い場合は抽選となります。）

地方大会では大会予選のほか、豪華ノベルティを賭けたじゃんけん大会や4台バトル交流会など、当日参加可能な企画をご用意して皆さまのご来場をお待ちしております。

【じゃんけん大会や4台バトル交流会も開催！】

地方大会の全会場で、4台バトル交流会や、豪華賞品を取り揃えたじゃんけん大会など、どなたでも当日参加できる企画を開催します。

【各会場限定ポストキャンペーン開催！】

大会当日、会場にてハッシュタグ「#公道最強決定戦3rd」を付けてポストした画面を会場スタッフに提示した方に各会場限定カラーの「公道最強決定戦 3rdオリジナルステッカー」をプレゼントします。

【「地元最速決定戦3rd」開催！】

◆地元最速決定戦3rd

大会開催店舗や指定店舗のお題コースの店舗ランキング1位の方を当日の生放送や公式SNSで表彰します。参加希望の方は、大会当日のAM4:00までに対象店舗でお題コースをプレイしてください。対象店舗や対象コースについて詳細は大会公式サイトをご覧ください。

【各地方大会はYouTubeにて生配信！】

各地方大会の模様はYouTubeにて生配信いたします。解説としてマッケぽん＠、各地方ごとに異なるスペシャルゲストの出演が決定。ぜひご視聴ください。

◆北関東大会

日程：2025年9月20日（土）14:00ごろ～

会場：群馬レジャーランド高崎駅東口店

YouTube配信ページ：https://youtube.com/live/oD0sOkJj_Jc

◆東北大会

日程：2025年10月18日（土）14:00ごろ～

会場：GAME BANK仙台泉店

YouTube配信ページ：https://youtube.com/live/dcvVEBToeB0

◆近畿大会

日程：2025年11月8日（土）14:00ごろ～

会場：サンライズビル大阪 ホールB

YouTube配信ページ：https://youtube.com/live/GKEG3HCf9BA

◆南関東大会

日程：2025年11月23日（日）14:00ごろ～

会場：セガ大崎本社

YouTube配信ページ：https://youtube.com/live/ykfmjDlsaDI

◆走り屋TEAMグランプリ2

日程：2025年11月24日（月）12:00ごろ～

会場：セガ大崎本社

YouTube配信ページ：https://youtube.com/live/Ub2kfG_tyuY

◆東海大会

日程：2025年12月14日（日）14:00ごろ～

会場：名古屋コンベンションホール メインホール

YouTube配信ページ：https://youtube.com/live/1MP5KN06NyY

◆九州大会

日程：2026年1月17日（土）14:00ごろ～

会場：小倉メトロポリス

YouTube配信ページ：https://youtube.com/live/pykGZUalXmc

▼2台バトル部門の出場可能者リストは公式サイトをチェック！

◇北関東大会

https://initiald.sega.jp/inidac/event/saikyo3rd/regional-preliminaries/area1

◇東北大会

https://initiald.sega.jp/inidac/event/saikyo3rd/regional-preliminaries/area2

※以降の地方大会の出場可能者リストは、各予選対象ラウンド終了後に公式サイトにて公開します。

▼今後の地方大会の事前エントリー情報はこちら！

＜4台バトル部門「峠バトロワ 3rd」＞

4台バトル部門「峠バトロワ 3rd」の地方大会は抽選制となります。Tonamelにて事前エントリーし、大会当日会場にてチェックインすることで抽選に参加できます。詳しくは「公道最強決定戦3rd 特設サイト」をご確認ください。

＜2台バトル部門「KING OF DRIVER 3rd」＞

2台バトル部門「KING OF DRIVER 3rd」の地方大会には、事前エントリーを行ったプレイヤーの中で予選対象ラウンドのランキング上位の方が地方大会への参加権利を獲得できます。

●近畿大会 事前エントリー

エントリー期間：8月21日（木）～9月24日（水）

予選対象ラウンド：6thラウンド

▼【2台バトル部門 KING OF DRIVER】近畿大会エントリーフォームはこちら！

https://reg18.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=obke-mckfqg-3cf26e24f805a63890009921d393cd68

●南関東大会 事前エントリー

エントリー期間：9月25日（木）～10月22日（水）

予選対象ラウンド：7thラウンド

※エントリーフォームは、エントリー開始後に公開となります。

●東海大会、九州大会 事前エントリー

エントリー期間：10月23日（木）～11月19日（水）

予選対象ラウンド：8thラウンド

※エントリーフォームは、エントリー開始後に公開となります。

▼地方大会エントリーについての詳細は公式サイトをチェック！

https://initiald.sega.jp/inidac/event/saikyo3rd/regional-preliminaries

＜チーム大会『走り屋TEAMグランプリ2』＞

「走り屋TEAMグランプリ2」は、ゲーム内の「走り屋チーム」機能で結成したチームごとで競う大会です。事前エントリーを行ったチームの中で予選対象ラウンドのチームランキング上位チームが、2025年11月24日（月・祝）にセガ大崎本社で開催される「走り屋TEAMグランプリ2」本戦および当日予選への参加権利を獲得できます。

●『走り屋TEAMグランプリ2』 事前エントリー

エントリー期間：9月25日（木）～10月22日（水）

予選対象ラウンド：7thラウンド

※エントリーフォームは、エントリー開始後に公開となります。

▼『走り屋TEAMグランプリ2』エントリーについての詳細は公式サイトをチェック！

https://initiald.sega.jp/inidac/event/saikyo3rd/htgp2

■関連リンク

『頭文字D THE ARCADE』公式サイト ：https://initiald.sega.jp/inidac/

『頭文字D ARCADE STAGE』シリーズ公式X（旧Twitter） ：https://twitter.com/initialD_AS

『頭文字D THE ARCADE』公式LINE ：https://lin.ee/wrnarsg

『頭文字D THE ARCADE』公式Youtube：

https://www.youtube.com/channel/UChJePfGTsMeiY480AxSJcbw

