『ムーニー みらいのお肌のために※1低刺激であんしん』低月齢期の「ゆるうんち」の悩みに応える新設計で発売

ユニ・チャーム株式会社（代表取締役 社長執行役員：高原 豪久）は、「ゆるうんち水分吸収シート」を搭載し、低月齢期特有の「ゆるうんち」によるモレや肌トラブルのお悩みに応える新商品『ムーニー みらいのお肌のために※1低刺激であんしん』を、2025年10月上旬より全国で発売します。

※1 ママ・パパを応援する『ムーニー』のスローガンです

発売の背景

低月齢期の赤ちゃんは、一度のうんちの量は少ないものの回数が多いため、気づかないまま長時間「ゆるうんち」がお肌に付着することで、肛門周りが赤くなることがあります。また、Sサイズ期以降では、離乳食の開始に伴い、うんちの量が増え、おしり全体に広がることで、かぶれなどの肌トラブルにつながるケースが多く見られます。※2

そこでこのたび、低月齢期特有の「ゆるうんち」によるお悩みに応える独自設計として「ゆるうんち水分吸収シート」を搭載した『ムーニー みらいのお肌のために※1低刺激であんしん』を発売することとしました。

※2 ユニ・チャーム調べ

商品の特長

（1）2層の「ゆるうんち」水分吸収シートを新搭載

・吸水機能が優れた進化素材を採用した2層の「ゆるうんち水分吸収シート」です。

・下層の肌に触れない部分で「ゆるうんち」の水分をしっかり引き込み吸収し、上層の肌に触れる部分で、肌に残ったうんちや水分も吸収し、ゆるうんちがお肌につきにくい機能を実現。

・実際にご使用いただいたお客様からは。「うんちが肌につきにくい」との評価をいただいております。

（2）「おしりガイド」を全てのサイズに搭載

・はじめてのママ・パパでもおしりの位置がわかりやすく、簡単に装着できます。

・新生児用とSサイズに限られていた「おしりガイド」を、新たにMサイズにも搭載。

・さらに、育児の合間にほっと笑顔になれるような、「ハッピーおしりガイド」デザインを採用。

入数・価格

発売時期

2025年10月上旬より全国で順次発売します。

『ムーニー』ブランドサイト

https://jp.moony.com/ja/home.html

『ムーニー みらいのお肌のために※1低刺激であんしん』の発売を通じて貢献する

「SDGs 17の目標」

この商品を発売することは、2015年に国連で採択された「持続可能な開発目標」（SDGs：Sustainable Development Goals）で定めた17の目標のうち、下記に貢献すると当社では考えています。

3．すべての人に健康と福祉を 12．つくる責任 つかう責任 15．陸の豊かさも守ろう



これからも、商品やサービスの提供といった事業活動を通じて、環境問題や社会課題を解決し、SDGsの達成に貢献することを目指します。