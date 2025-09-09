株式会社 WISE PROPERTIES

株式会社WISE PROPERTIES（以下「当社」と呼ぶことがある）は、当社と株式会社ファミリーコーポレーションを含む複数の関係先（法人及び経営陣を含む意思決定者）との取引および一連の事象に関連し、2025年8月後半、所轄警察署（沖縄県警察 石川警察署）に刑事告訴を行いました。当該刑事告訴状は正式に受理され、捜査手続が開始された旨の連絡を受けております。本件は、複数の関係者の関与が指摘されており、当社としては重大な事案として位置付けております。

現時点で、被疑事実、個別名、捜査の対象および範囲は捜査上の支障防止のため非公表とします。違法性の認定は当局に委ねております。

本件の公表は、当社サービスの利用者・お取引先・関係当局への事実経過の共有および再発防止の取組みを周知することを目的とし、あわせて、社会的責任を負う事業者として、健全な取引環境の維持に資するための情報提供の一環として行うものであり、特定の個人や法人の違法性を断定する意図はありません。

当社の取引先、関係先にご安心いただくためにも、月に一度は進捗の報告をさせていただく予定としております。

また、別途ご報告すべき内容が生じた場合は遅滞なくご報告する点も合わせてお約束いたします。当社は今後も、法令遵守と適正な取引環境の確保に努め、必要に応じて追加の法的措置を講じるとともに、全ての事案につき、警察・検察の捜査に全面的に協力してまいります。

問い合わせ先

contact@wise-properties.net

東京都新宿区 新宿アイランドタワー2階

株式会社 WISE PROPERTIES 広報部

HP： https://info-wp.com/(https://info-wp.com/)





