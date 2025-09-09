「CCS OpenWorld in 横浜 2025」開催のお知らせ

シーシーエス株式会社

シーシーエス株式会社（本社：京都市 代表取締役社長 大西浩之 以下、シーシーエス）は、プライベート展示会である「CCS OpenWorld in 横浜 2025」を、神奈川県横浜市の日石横浜ホールで、2025年12月3日(水)～5日(金)の3日間の日程で開催します。

2022年以降、最新の外観検査ソリューションをお客様に『じっくり見て体験』していただくことを目的とした事前申込制のプライベート展示会「CCS マシンビジョンソリューションEXPO」を全国各地（※）で開催してきました。

2024年12月開催の同展では、40点を越える画像処理ソリューションの展示と、画像処理関連の技術活用セミナーを実施。シーシーエスと共に、お客様の「検査プロセス」の課題解決に取り組んでいるパートナーである、カメラ、レンズ、周辺機器メーカー17社が出展し、3日間の会期を通じて1,200名を越えるお客様にご来場いただきました。

年々､展示規模が拡大している中、『さまざまなパートナーと広く柔軟に協働』し『お客様の抱える課題に解決のアイデアを御提案するオープンな場』という意味を表現するため、2025年12月に開催予定の展示会から「CCS OpenWorld」に名称を変更します。

「CCS OpenWorld in 横浜 2025」では、シーシーエスの照明や、さまざまなパートナーと協働したソリューションの展示を通じて、お客様の抱える課題に最適な解決策やアイデアを御提案し、『お客様満足から感動へ』を目指します。

■「CCS OpenWorld」のロゴマークを公開

「CCS OpenWorld」のロゴマークは、画像処理検査に使われるカメラ・レンズ・照明をモチーフにしており、「CCS OpenWorld」の頭文字をシンボル化して、オープンなつながりを表現しています。

■ 展示会概要

「CCS OpenWorld」のロゴマーク[表: https://prtimes.jp/data/corp/158112/table/8_1_c76889ef9c619eedf6866af267e3a095.jpg?v=202509091127 ]

※ 過去の開催実績につきましては、Webページをご覧ください：

https://www.ccs-inc.co.jp/event/expo/

■ シーシーエス株式会社について

シーシーエスは、1993 年に京都で検査用 LED 照明メーカーとして設立以来、画像処理検査用 LED 照明の分野のリーディングカンパニーとして、工業用途で培った、照明の使い方により検査精度を高める技術「ライティングソリューション」を基礎とした提案力を強みに様々な分野へ展開しています。

近年では、様々なカメラメーカーやレンズメーカー、ソフトウェアベンダー等と広く連携し、「検査プロセス」においてお客様が抱える課題やご要望に対応したソリューションのご提案を積極化しています。

◇シーシーエスの詳細につきましては、Webサイトをご覧ください。 https://www.ccs-inc.co.jp/