たれぱんだやアフロ犬が手帳やノートをかわいく彩る「San-X レジェンドキャラクター 日付印コレクション」に、デザインを自由に入れ替えできる「着せ替えヘッド」が登場

株式会社岡田商会

インターネットのはんこ屋さん「印鑑はんこSHOPハンコズ」を運営する株式会社岡田商会（所在地：大阪府大阪市、店長：岡山耕二郎）は自社オンラインショップにて、ポン！と押すたびにたれぱんだやアフロ犬、こげぱん、モノクロブーがかわいく日付を教えてくれる「San-X レジェンドキャラクター 日付印コレクション」より、デザインを自由に着せ替えて楽しめる「着せ替えヘッド」の販売を開始いたしました。

「San-X レジェンドキャラクター 日付印コレクション」は、1990年代～2000年代に一世を風靡したSan-X（サンエックス）の人気キャラクター「たれぱんだ」「こげぱん」「アフロ犬」「モノクロブー」の日付入りオーダーメイドスタンプです。懐かしさと愛らしさを兼ね備えたキャラクターたちが、今ふたたび、日常に癒しを届けます。

今回新たに登場した「着せ替えヘッド」は、スタンプ本体1つあれば、複数のデザインをシーンに応じて自由に取り替えて使えるのが特長。今日はたれぱんだ、明日はこげぱん、というように、その日の気分でお気に入りのキャラクターに着せ替えて楽しめます。

日付印のデザインは、丸型・角型あわせて合計16種類。懐かしのキャラクターたちが、おしゃれなフレームデザインにおさまっており、押すたびに思わず笑顔になる可愛さです。

印面は、上段・下段に自由な文字や名前を入れたり、空欄にしてスタンプ後に手書きで書き込むことも可能。旧字体やメッセージにも対応しており、用途に合わせたカスタマイズができます。

ノートや手帳、付箋、ギフトタグなどに押して使えば、懐かしさとともに毎日がちょっと楽しくなります。世代を問わず、自分用はもちろんプレゼントにもぴったりなアイテムです。

日付印本体のサイズは横30×縦27×高さ127ミリ。印面サイズは丸型・角型ともに約24ミリとなります。

San-Xを代表するレジェンドキャラクターたちが、日付を知らせながら日常をほっこり癒してくれる「San-X レジェンドキャラクター 日付印コレクション」。着せ替えヘッドで、もっと自由に、もっと楽しくお楽しみください。

私たちはこれからも、時代や世代を越えて愛されるキャラクターとともに、押すたびに笑顔が生まれるハンコをお届けしてまいります。

＜著作権情報＞

(C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.