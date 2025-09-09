オリジナルTVアニメ『プリンセッション・オーケストラ』限定プライズ！「バンド・スナッチ」メンバーの手のひらサイズの「ぬいぐるみ」を９月12日（金）よりモーリーファンタジー・PALOにて展開開始

株式会社イオンファンタジー

株式会社イオンファンタジー（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：藤原徳也、以下、当社）は、テレビ東京系列で放送中のオリジナルTVアニメ『プリンセッション・オーケストラ』の当社限定プライズゲーム用景品「プリンセッション・オーケストラぬいぐるみ バンド・スナッチ」を、「モーリーファンタジー」「PALO」をはじめとするアミューズメント施設において９月12日（金）より順次展開いたします。

◆展開店舗一覧・詳細はこちら：https://www.fantasy.co.jp/molly-fantasy/prize/#priorche(https://www.fantasy.co.jp/molly-fantasy/prize/#priorche)

■「バンド・スナッチ」のキャラクターたちが手のひらサイズのぬいぐるみになって登場！

胸に歌を忘れない『プリンセス』たちの冒険を描いた物語、オリジナルTVアニメ『プリンセッション・オーケストラ』の限定プライズが登場。プリセンスたちの前に立ちはだかる敵「バンド・スナッチ」のカリスト、ギータ、ベス、ドランの細かい造形まで再現した「プリンセッション・オーケストラぬいぐるみ バンド・スナッチ」の全４種類を展開いたします。持ち運びしやすく、ぬい撮りにもぴったりなサイズです。

TVアニメ「プリンセッション・オーケストラ」プライズゲーム用景品 概要

景品：プリンセッション・オーケストラぬいぐるみ バンド・スナッチ 全４種

展開期間：2025年９月12日(金) ～ 無くなり次第終了

店舗：モーリーファンタジー、モーリーファンタジーｆ、PALO、PRIZE SPOT PALO（プライズスポットパロ）、クレーン横丁、Feedy Arcade、モーリーオンライン

TVアニメ「プリンセッション・オーケストラ」プライズゲーム用景品

プリンセッション・オーケストラぬいぐるみ バンド・スナッチ 全４種

たて約13cm

「バンド・スナッチ」のメンバー「カリスト」、「ギータ」、「ベス」、「ドラン」の手のひらサイズのぬいぐるみ。フェルト生地を使用し、細かい造形まで再現しています。ぬい撮りにもぴったり！

●オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」

オンラインクレーンゲームなら「モーリーオンライン」！スマートフォンやパソコンからインターネットを使ってクレーンゲームが24時間いつでもどこからでも楽しめるサービスです。モーリーファンタジー・PALOでしか手に入らないオリジナル景品も多数ラインナップ。獲得した景品は送料無料でお客さまのご自宅へお届けいたします。（一部セット発送対象景品は除く）

新規会員登録と電話番号認証をすると、プレイポイント500MP(500円相当)をプレゼント！さらに新規会員登録から5日間毎日もらえる無料プレイチケット1枚もプレゼント！

公式サイト：https://www.molly.online/

モーリーオンライン紹介ページ：https://www.fantasy.co.jp/mollyonline/

モーリーオンライン公式X：https://x.com/MOLLYONLINE_of

モーリーオンラインお友だち登録はこちら：https://lin.ee/mKiwcMd

※画像はイメージです。

※一部、本景品の取り扱いが無い店舗がございます。

※展開日・展開店舗は予告無く変更させていただくことがございます。

※景品は数に限りがございます。在庫数等、詳しくはお近くの店舗へお問い合わせください。

※天災等の影響により、一部店舗で展開日の遅延、また展開店舗が変更になる場合がございます。