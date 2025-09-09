『ピカチュウ東京ばな奈』が大きくなっちゃった？！“4個入クッションセット”プレゼントキャンペーン開催！

株式会社グレープストーン

株式会社グレープストーン(本社：東京都中央区銀座)が展開する「東京ばな奈ワールド」https://www.tokyobanana.jp/ は、「ポケモン東京ばな奈」の5周年を記念し、2025年9月10日(水)10:00～2025年9月23日(火祝)23:59『ピカチュウ東京ばな奈クッションセット』のプレゼントキャンペーンを開催いたします。

ピカチュウ東京ばな奈「見ぃつけたっ」バナナのみ風 4個入

「ポケモン東京ばな奈」は今年で誕生5周年。前回大好評だった“メガだきまくら”に続いて、今年は「クッションセット」が登場します。お菓子『ピカチュウ東京ばな奈』がそのまま大きくなったみたいな、大迫力の箱入りクッション！抽選で25名様にプレゼントいたします。ぜひ応募してくださいね。

縦43cm×横26cmのふんわりサイズ！

箱に4つも！ズラリ並んだキュートな『ピカチュウ東京ばな奈クッション』

箱をあけると、『ピカチュウ東京ばな奈』そっくりのキュートなクッションが4つもズラリ！ほっぺをすりすりしたり、おひざに乗せたり、おうち時間を一緒に楽しんでくださいね。

収納にも、インテリアにも。ビッグサイズの箱がついてくる！

さらに、クッションが入っている箱ももちろんプレゼント。お菓子のパッケージが約4倍になった、大迫力のビッグサイズ！タオルも洋服もすっぽり入っちゃう大きさです。身の回りの小物を入れて収納アイテムとして使っても、お部屋に飾ってインテリアにしても楽しめますよ♪プレゼントキャンペーンだけの特別ボックス、ぜひお見逃しなく。

キャンペーン概要

【応募期間】2025年9月10日(水)10:00～9月23日(火祝)23:59

【当選者数】25名様

【賞 品】ピカチュウ東京ばな奈クッションセット ※非売品

・ピカチュウ東京ばな奈クッション 4個(サイズ：約 縦43cm×横26cm×厚み14cm ※1個あたり）

・ピカチュウ東京ばな奈ビッグ箱(サイズ：約 縦45cm×横84cm×高さ16.5cm)



【応募方法】

１.期間中に『東京ばな奈【公式】Ｘ/旧Twitterアカウント』(@tokyobanana1991)をフォロー

２.該当のキャンペーン投稿を「#ピカチュウ東京ばな奈クッションセット」をつけて引用リポスト

詳しくは、2025年9月10日(水)10：00のキャンペーン投稿をご確認ください。

https://twitter.com/tokyobanana1991(https://twitter.com/tokyobanana1991)

画像をご使用の場合は、下記のコピーライトをご記載ください。

(C)Pokemon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ピカチュウ東京ばな奈とは

かわいさマックスの「ピカチュウ東京ばな奈」は、愛くるしいピカチュウ模様に焼きあげたふかふかスポンジケーキに、「ナナのみ(※)」をイメージした“ナナのみ風とろ～りバナナカスタードクリーム”がたっぷりはいっています。おいしい裏ワザにも注目。「れいとう」してもでんげきのうまさだから、ぜひ試してみて！

スポンジケーキの模様は６種類。注目はハート模様がついたごきげんな“ハート付きピカチュウ”。ときどきしか出現しないので、出会えたらいいことあるかも…！モンスターボールをイメージしたデザインの袋にひとつひとつはいっています。どの模様が出てくるかお楽しみに。

(※)ポケモンの世界に登場する きのみ のひとつ。



【名 称】ピカチュウ東京ばな奈「見ぃつけたっ」 バナナのみ風

【価 格】4個入 842円(本体価格780円)、8個入 1,512円(本体価格1,400円)、12個入 2,149円(本体価格1,990円)

ポケモン東京ばな奈とは

https://tokyobanana.jp/products/banana_pokemon.html(https://tokyobanana.jp/products/banana_pokemon.html)



「ポケモン東京ばな奈」は、ポケモンたちが東京ばな奈になった!?可愛い新シリーズ。コンセプトは、"ふわかわポケモンがいつでもいっしょ。ワクワクおやつタイム"です。どうぞ、あなたの街にやってくる「ポケモン東京ばな奈」を見つけてあげて！

東京ばな奈ワールドとは

公式HP

https://www.tokyobanana.jp/(https://www.tokyobanana.jp/)

公式X/Twitter

https://x.com/tokyobanana1991(https://x.com/tokyobanana1991)

公式Instagram

https://www.instagram.com/tokyobanana_jp/(https://www.instagram.com/tokyobanana_jp/)

「東京ばな奈ワールド」は、1991年“新しい時代の東京みやげ”として誕生した東京みやげNo.1(※)の『東京ばな奈』から始まったスイーツブランドです。 バナナのおいしさにとことんこだわったスイーツの数々を生み出しています。世代を越えて愛される東京スイーツの数々は、日本国内はもちろん海外からの旅行客にも“日本を代表するおみやげ”として親しまれています。

※過去1年間で友人・同僚・家族からもらった「東京のおみやげ」ランキングNo.1〈(株)インテージ調べ(調査実施期間：2019年2月5日-7日 )〉