糸井嘉男先生が超人伝説の裏側を激白！電撃トレード・阪神移籍・引退決断の真相／「過去最多しくじり」でスタジオ驚愕＆爆笑の展開に『しくじり先生』

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授してくれる反面教師バラエティ『しくじり先生 俺みたいになるな!!』の最新話を9月5日（金）夜9時30分より放送いたしました。（見逃し配信URL：https://abema.tv/video/episode/88-77_s1_p331）

■糸井嘉男先生が超人伝説の裏側を激白！電撃トレード・阪神移籍・引退決断の真相

「過去最多しくじり」でスタジオ驚愕＆爆笑の展開に

9月5日（金）の放送回では、元プロ野球選手の糸井嘉男さんの授業「衝撃の超人しくじり伝説」後半戦をお送りしました。プロ野球ファンの伊集院光さんが授業のサポート役を務め、前回の授業では、投手から野手への意外すぎる転向秘話を告白した糸井先生。今回は、その後の野球人生に隠されていた数々のしくじりを激白しました。

もともとは投手としてプロ入りした糸井先生ですが、野手転向からわずか5か月で2軍での月間MVPを獲得。2007年には初安打・初盗塁、翌年には開幕戦のスタメンも飾り、順風満帆な成績を重ねていきました。また、当時チームメイトだったダルビッシュ有選手に「筋肉は嘘つきませんよ！」とアドバイスを受け、トレーニングに励んだ糸井先生は、フィジカルが強化されるとともに成績も上昇していきました。

野手転向4年目にはベストナインとゴールデングラブ賞をW受賞し、チームのリーグ優勝に貢献した糸井先生でしたが、その裏で「サインが全く覚えられず、手を叩く数でサインを出してもらっていた」というしくじりを告白。さらにこの頃、レーシック手術で“視力1.0から2.0”になったものの「球場の広告だけめっちゃ見えるようになった」と明かした糸井先生。自主トレで一緒だったイチローさんが「ボールははっきり見えない方が良い」「目は悪い方が良い」と言っていたのを聞き、真剣に「逆レーシックしようかと思った」とまさかのエピソードを披露しました。

そして、日本ハムで主力として活躍していた2013年、シーズンオフに突如として“オリックス・バファローズへの電撃トレード”が発表。大パニックだったと振り返る糸井先生は「球団から電話がかかってきて『スーツ着てここに来てください』と言われて行った」「実は2人トレードになっていて、1人目が先にその部屋にいた...」と、電撃トレードの真相を告白。「自分も（トレードと）言われるなんて思ってなかった」「突然すぎて頭真っ白だった」と当時の心境を語りました。

■電撃トレード後、オリックスでの快進撃を見せるも“古巣・日ハム戦”でまさかの大失態「そんな選手いる！？」

突然のトレードに戸惑いながらも、オリックスでは首位打者・盗塁王を獲得、キャプテン就任と再び大活躍した糸井先生。しかし、古巣・日本ハムとの対戦でホームランを打ち、「『ヨッシャー！！』と叫びすぎて、酸欠になり途中交代した」というまさかの失態を明かし、「そんな選手いる！？」とスタジオが騒然となる場面もありました。さらに日本ハム時代の大谷翔平選手との対決についても言及。「大谷選手のどの球種がすごかった？」という質問に「全部スゴい」「とくにスイーパー（スライダー）がえげつなかった」と、自身が体感した感想を語りますが...。ツッコミどころ満載な糸井先生の解説に「それは嘘じゃん」と、生徒一同爆笑となりました。

■阪神タイガース移籍の決め手となった金本知憲元監督との秘話も。糸井の心を動かした口説き文句とは...？

オリックスで5年を過ごした糸井先生は35歳でFA権を取得。複数球団からのオファーが届く中、最後に連絡をしてきたのが阪神タイガース・金本知憲元監督だと明かします。糸井先生は、この時すでにオファーを受ける球団を決めていたものの、金本元監督に一度話がしたいと何度も誘われ、会いにいくことに。そこで「お前が初めての恋人じゃけぇ！」と熱烈な口説き文句を受けたことで、移籍を決意。「他の球団の悪いところ1から10まで並べられる。そうこうしてるうちに首が縦にしか動かなくなった」と秘話を明かしました。その後、開幕戦で“猛打賞”をとるなど、阪神ファンの心をつかんだ糸井先生でしたが、その裏でキャリアを左右する“大失敗”をやらかして...？

授業終盤では、引退を決断することになった心境や、引退後に待ち構えていた野球人生最後のしくじりも告白。お笑いコンビ・オードリーの若林正恭さんが「過去最多しくじり」と驚いたほど、爆笑と驚きが詰まった本編は、配信後7日間、無料で視聴が可能です。ぜひ、ご覧ください。

■ABEMA『しくじり先生 俺みたいになるな!!』放送概要

配信日時：毎月第1～3金曜 夜9時30分～配信開始

第4金曜 地上波放送終了後～

番組URL：https://abema.tv/video/title/88-77

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UC7WWaOF8NL-h_9b-KPiBFRg