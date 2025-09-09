山梨県の第9期 TRY!YAMANASHI!実証実験サポート事業にて、ファミワンの新規事業「一時託児付き旅行プラン」が採択されました

株式会社ファミワン

「子どもを願うすべての人によりそい 幸せな人生を歩める社会をつくる」をビジョンに掲げ、法人の従業員向け福利厚生や自治体の住民向け支援を行うヘルスケアサポートサービス「ファミワン」 https://famione.com/benefit/などを展開する株式会社ファミワン（本社：東京都渋谷区、代表取締役：石川勇介）は、山梨県（知事：長崎幸太郎）が実施する、山梨県全域を対象にした実証実験を全面的にサポートする「第９期TRY!YAMANASHI!実証実験サポート事業」において、新規事業である「育児ノイローゼ・子育てうつ対策のための夫婦のリフレッシュ機会提供プロジェクト」として応募総数42社から採択された4社のうちの１社となりました。

本採択を経て、育児によるメンタル不調を予防するため、生後半年から3歳までの子どもを持つ夫婦を対象に、託児預かり付きの宿泊プランを提供することで、子育て夫婦リフレッシュサービスの山梨モデルを目指します。

▼プレスリリース全文はこちら

https://prtimes.jp/a/?f=d14333-631-b942690ddb972d934182b12d3c209219.pdf



※山梨県の本事業紹介 https://www.pref.yamanashi.jp/try_yamanashi/support/news9.html

また、ファミワンでは山梨県からの委託を受け、2023年より「山梨県妊活等健康オンラインサポート事業」を運営しており、本事業の採択を機に、より一層の連携を深めてまいります。

■「第９期 TRY!YAMANASHI!実証実験サポート事業」とは

品川・名古屋間でリニア中央新幹線が開業し、中間駅としてリニア駅が設置されることにより、山梨県は東京・品川から25分、名古屋から45分で結ばれ、時間距離の劇的な短縮、飛躍的なアクセス向上が見込まれます。山梨県では令和2年3月に策定した「リニアやまなしビジョン」に基づき、*テストベッドを突破口に最先端技術で世界に先駆けて新たな価値を創造する「オープンプラットフォーム山梨」の構築を目的とし、テストベッドの聖地化を目指して、山梨県全域を対象にした最先端技術やサービスの社会実証プロジェクトを募集しています。

本事業では、山梨県の特徴を活かした事業に対し、自治体職員の伴走支援や実証実験に必要な経費支援など各種支援を行うものとなっています。

ファミワンは、育児疲れ・育児ノイローゼ・子育てうつ対策の一環として夫婦のリフレッシュ機会提供サービスを提案しました。子育て夫婦向けのリフレッシュ機会創出を目的とし、生後半年から3歳までの子どもを持つ夫婦を対象に、山梨県内の連携した旅館で託児預かり付きの宿泊プランを提供することで、子育て夫婦のリフレッシュを促すサービスとなっています。

８月２７日に二次審査が行われ、応募総数４２社の中から４が採択されました。

※実際の運用環境に近い状態で先端技術の実証実験を行う「場」のこと

■第９期 TRY!YAMANASHI!実証実験サポート事業 採択事業者一覧■福利厚生サービス「ファミワン」の概要

組織全体の風土づくり × 当事者の個別サポートの2軸でご支援

福利厚生サービス「ファミワン」は、「専門家によるセミナー/研修を通じての従業員のリテラシー向上や社内風土の醸成」、そして「オンライン健康相談による従業員個々のサポート」の両側面から、企業の健康経営や両立支援の促進、女性活躍推進を支援します。

「ファミワン」導入企業の社員/従業員は、オンライン上で時間や場所を選ばず、社外の看護師や心理士、キャリアコンサルタントなどの有資格者に多様なテーマについての相談が可能です。匿名でかつ内容を会社に知られずに相談できる環境を提供することで、心理的安全性を高めるとともに従業員満足度の向上が期待できます。さらに、早期に悩みを相談し自身の身体や心の状態に気づくことで、行動変容を促し、不調を未然に防ぐ効果も期待できます。

また、全従業員を対象に、プロフェッショナル講師陣によるセミナー/研修を提供し、会社全体のリテラシーを高めます。特に女性特有の健康課題に対しては、約7割の女性従業員が上司・周囲の理解を望んでいます*1。管理職や支える側の従業員など、当事者以外へ正しい知識を提供し、理解を促すことで支援の幅の拡大に貢献します。セミナー/研修のテーマは、各社のニーズや課題感に応じてカスタマイズ*2が可能です。

2018年9月より、法人向け福利厚生プログラムの提供を開始。小田急電鉄やTBS厚生会などへの福利厚生導入に加えて、ソニー、全日本空輸株式会社（ANA）、伊藤忠労働組合などへもセミナーを提供しています。自治体への提供としても、神奈川県横須賀市をはじめ、長崎県、東京都杉並区、世田谷区、広島県三原市、群馬県邑楽町など、都道府県単位から中核都市、そして数万人規模の市区町村まで幅広く提供を行っております。

※本サービスは医療行為ではないため、診断や処方は行いません。

*1 出所：働く女性のウェルネス向上委員会HPより（東京都実施,2023-5,都内で働く女性3500人＋企業担当者200人へのアンケート調査結果）

*2 不妊治療の基礎知識、卵子凍結などプレコンセプションケアの啓発、月経・ＰＭＳ、更年期などの健康課題、ライフプランや人間関係、メンタルケアまで多彩なテーマに対応

株式会社ファミワン

所在地 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F－C

代表者 代表取締役 石川 勇介

設立日 2015年6月1日

ＵＲＬ https://famione.co.jp/



・ファミワン ヘルスケア相談 https://lp.famione.com/

・不妊治療net https://funin-info.net/

・卵巣年齢チェックキット FCheck https://fcheck.famione.com/

・子宮内フローラCHECK KIT https://flora.famione.com/



【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ファミワン 広報担当 Mail： info@famione.com TEL：080-2243-6995