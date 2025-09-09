不動産クラファン企業のリアル現場！LEVECHY（レベチー）が手掛けるオフィスビル再生事業とは│不動産クラウドファンディング「LEVECHY（レベチー）」

株式会社LEVECHY

株式会社LEVECHY（所在地：東京都港区赤坂、代表取締役：高 将司、以下「当社」）は、当社が運営する1万円から始める賢い資産運用「LEVECHY（レベチー）」のYoutubeチャンネル「LEVECHY TV」の新企画、代表の高による渋谷街歩きツアー（後編）を公開いたしました。

【前編動画はこちら】

https://youtu.be/5Td2mTAEEOE(https://youtu.be/5Td2mTAEEOE)

【後編動画はこちら】

https://youtu.be/-YrBlVJgymU(https://youtu.be/-YrBlVJgymU)

『不動産クラファン企業のリアル現場！LEVECHY（レベチー）が手掛けるオフィスビル再生事業とは』

本動画の前半部分では、代表の高が渋谷の駅前を練り歩き、ビルの歴史や魅力について解説しています。

後半では、LEVECHYが手掛けるオフィスビル再生事業“JP-BASE”の第1弾となる「JP-BASE道玄坂」を訪問。

再生事業に対するこだわりや、リーシングによって与えた影響を生の声と一緒に紹介しています。

本動画は、不動産に対する知識が無くても楽しめる丁寧な解説も大きな魅力の1つ。

不動産に興味のある方はもちろん、渋谷の都市開発へ関心がある方にもぜひおすすめしたい内容となっております。

今後も「LEVECHY」は、再生事業を通して街づくりや地域再生に注力し続けますので、気になる方は動向をチェックしていただけると幸いです。

【公式YouTube】

https://www.youtube.com/@LEVECHY

LEVECHYについて

1万円から始める賢い資産運用「LEVECHY」は、会員登録・投資申込から配当金受け取りまでオンラインで完結する不動産クラウドファンディングサービスです。予算に合わせた投資ができ、今まで不動産投資のプロしか扱うことができなかったスキームで、多種多様な物件へ1口1万円から投資が可能です。

LEVECHY公式サイト：https://levechy.com/

株式会社LEVECHYについて

当社は、2012年の創業以来、不動産事業を中心に取り組んで参りましたが、2023年6月に金融にまつわる諸問題や個人資産形成に対しての不安を解消するために、誰でも手軽に資産形成を行うことができる不動産クラウドファンディング「LEVECHY」をローンチし、フィンテックカンパニーへと生まれ変わりました。

現在では、不動産クラウドファンディング「LEVECHY」の事業を中心に、金融の民主化を目指しております。引き続き、多くの方々に信頼されるサービスの提供に努めてまいります。

会社概要

会社名 ：株式会社LEVECHY

所在地 ：東京都港区赤坂1‐11‐28 JMFビル赤坂01 5階

設立 ：2012年1月

代表 ：高 将司

事業内容 ：

１. 不動産クラウドファンディング事業「LEVECHY」の開発・運営

２. 次世代型オフィス＆レジデンスのクリエイト事業「JP-BASE」の開発・運営

３. オフィス・リーシング、プロパティ・マネジメント、アセット・マネジメント、インベストメント各事業

HP： https://levechy.jp/