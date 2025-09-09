【DIOR FINE JEWELLERY】「マイ ディオール」のキャンペーンヴィジュアルが公開

クリスチャン・ディオール合同会社

(C) Brigitte NIEDERMAIR


「マイ ディオール」コレクションの新モデルの登場を記念して、フォトグラファー ブリジット・ニーデルマイルが撮り下ろした、ヴィジュアルが公開されました。メゾンのクチュールスピリットを反映するこのヴィジュアルは、時代を超越する「マイ ディオール」の魅力的なエレガンスを映し出します。ヴィクトワール・ドゥ・カステラーヌの大胆な創造性と、アトリエの匠の技を物語るこの上ないアイテムは、2025年9月10日より全国のファイン ジュエリーお取り扱いブティックと、公式オンラインブティック(https://x.gd/x4MWH)にてご覧いただけます。




(C) Brigitte NIEDERMAIR


(C) Brigitte NIEDERMAIR


「マイ ディオール」　／　2025年9月10日発売予定




ネックレス


JMYD94073


YGｘDIA


10,500,000 円






シングルイヤリング / イヤリング


JMYD95039 / JMYD95052


YGｘWG / WG


860,000 円 / 770,000 円







ブレスレット


JMYD94068 / JMYD95041 / JMYD95036


YGｘDIA / WG / YGｘターコイズラッカー


4,700,000 円 / 1,600,000 円 / 1,550,000 円





カフブレスレット


JMYD94067


YGｘWG


8,900,000 円







リング


JMYD95048 / JMYD95029 / JMYD95032


YGｘDIA / WG / YGｘターコイズラッカー


1,500,000 円 / 570,000 円 / 540,000 円





ダブルリング


JMYD95060


YGｘWG


1,050,000円



＠Dior #DiorJoaillerie


#ディオールファインジュエリー



【お問合せ先】
クリスチャン ディオール
TEL：0120-02-1947
https://x.gd/DYzir