【DIOR FINE JEWELLERY】「マイ ディオール」のキャンペーンヴィジュアルが公開

クリスチャン・ディオール合同会社(C) Brigitte NIEDERMAIR

「マイ ディオール」コレクションの新モデルの登場を記念して、フォトグラファー ブリジット・ニーデルマイルが撮り下ろした、ヴィジュアルが公開されました。メゾンのクチュールスピリットを反映するこのヴィジュアルは、時代を超越する「マイ ディオール」の魅力的なエレガンスを映し出します。ヴィクトワール・ドゥ・カステラーヌの大胆な創造性と、アトリエの匠の技を物語るこの上ないアイテムは、2025年9月10日より全国のファイン ジュエリーお取り扱いブティックと、公式オンラインブティック(https://x.gd/x4MWH)にてご覧いただけます。

(C) Brigitte NIEDERMAIR(C) Brigitte NIEDERMAIR

「マイ ディオール」 ／ 2025年9月10日発売予定

ネックレス

JMYD94073

YGｘDIA

10,500,000 円

シングルイヤリング / イヤリング

JMYD95039 / JMYD95052

YGｘWG / WG

860,000 円 / 770,000 円

ブレスレット

JMYD94068 / JMYD95041 / JMYD95036

YGｘDIA / WG / YGｘターコイズラッカー

4,700,000 円 / 1,600,000 円 / 1,550,000 円

カフブレスレット

JMYD94067

YGｘWG

8,900,000 円

リング

JMYD95048 / JMYD95029 / JMYD95032

YGｘDIA / WG / YGｘターコイズラッカー

1,500,000 円 / 570,000 円 / 540,000 円

ダブルリング

JMYD95060

YGｘWG

1,050,000円

【お問合せ先】

クリスチャン ディオール

TEL：0120-02-1947

https://x.gd/DYzir