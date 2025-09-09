【DIOR FINE JEWELLERY】「マイ ディオール」のキャンペーンヴィジュアルが公開
クリスチャン・ディオール合同会社
「マイ ディオール」コレクションの新モデルの登場を記念して、フォトグラファー ブリジット・ニーデルマイルが撮り下ろした、ヴィジュアルが公開されました。メゾンのクチュールスピリットを反映するこのヴィジュアルは、時代を超越する「マイ ディオール」の魅力的なエレガンスを映し出します。ヴィクトワール・ドゥ・カステラーヌの大胆な創造性と、アトリエの匠の技を物語るこの上ないアイテムは、2025年9月10日より全国のファイン ジュエリーお取り扱いブティックと、公式オンラインブティック(https://x.gd/x4MWH)にてご覧いただけます。
「マイ ディオール」 ／ 2025年9月10日発売予定
ネックレス
JMYD94073
YGｘDIA
10,500,000 円
シングルイヤリング / イヤリング
JMYD95039 / JMYD95052
YGｘWG / WG
860,000 円 / 770,000 円
ブレスレット
JMYD94068 / JMYD95041 / JMYD95036
YGｘDIA / WG / YGｘターコイズラッカー
4,700,000 円 / 1,600,000 円 / 1,550,000 円
カフブレスレット
JMYD94067
YGｘWG
8,900,000 円
リング
JMYD95048 / JMYD95029 / JMYD95032
YGｘDIA / WG / YGｘターコイズラッカー
1,500,000 円 / 570,000 円 / 540,000 円
ダブルリング
JMYD95060
YGｘWG
1,050,000円
＠Dior #DiorJoaillerie
#ディオールファインジュエリー
【お問合せ先】
クリスチャン ディオール
TEL：0120-02-1947
https://x.gd/DYzir