レトルトカレーのニシキヤキッチンが、Amazonマーケットプレイスに新規出店！

「世界の料理を『カンタン』に。」をコンセプトに掲げ、レトルトカレーを中心に約120種類のレトルト食品を販売する専門店NISHIKIYA KITCHEN（ニシキヤキッチン）（株式会社にしき食品 本社：宮城県岩沼市、代表取締役社長：菊池洋一）は、2025年9月2日(火)にニシキヤキッチンAmazon店をオープンしました。

カレーやスープなどのセット商品を中心に17種類のラインナップを揃え、24時間365日稼働している全国のAmazon倉庫と提携し、商品をすぐ手元にほしいというお客様のニーズにお応えいたします。取り扱い商品は今後拡大を検討しています。

ニシキヤキッチンAmazon店はこちら :https://www.amazon.co.jp/stores/NISHIKIYAKITCHEN/page/B231F218-9DDB-4907-BEEF-EE7630459F9B

「世界の料理を『カンタン』に。」をより多くのお客様にお届けするために

ニシキヤキッチンは、「世界の料理を『カンタン』に。」をコンセプトに、カレーやスープ、パスタソースなど約120種類のレトルト食品を販売する専門メーカーです。

これまでは、東京・宮城に実店舗を構えるほか、自社運営のEC店舗は、公式オンラインショップ（https://nishikiya-shop.com/）、LINEギフト、楽天市場での販売をしてきました。このたび世界最大のECモールである「Amazon」に出店し、さらなる利便性の向上とより多くのお客様との接点創出を図ります。

ニシキヤキッチンでは、専任のシェフが厳選素材を用いてこだわりの料理を作ることで、レトルト食品ならではの利便性はそのままに、世界の料理をカンタンにお楽しみ頂いただけます。そんなニシキヤキッチンの商品や想いをより多くのお客様にお届けしていきます。

ニシキヤキッチンAmazon店では17種類のごちそうをラインナップ

今回はセット商品を中心に17種類の商品を販売します。初めての方におすすめの、不動の人気No.1「レモンクリームチキンカレー」が入ったお試しセットや、日頃お世話になっている方へのプレゼントや内祝いなどにもおすすめのギフトセットもご用意しています。ニシキヤキッチンは、より手軽に「ごちそう」をお届けすることで、皆さんの日々の食卓を笑顔あふれるものにしたいと考えています。手軽においしいごちそうを楽しみ、お腹も心も満たされるひとときをお過ごしください。

カレー３種食べ比べお試しセット／人気カレー人気スープ４種食べ比べお試しセットキッズ２種６個セット（２歳～）ビリヤニ２種セット（野菜／チキン）

にしき食品・NISHIKIYA KITCHENについて

■NISHIKIYA KITCHENとは

「世界の料理を『カンタン』に。」をコンセプトに、カレーやスープ、パスタソースなど、約120種類のレトルト食品を取り揃えた専門ブランドです。水や塩など、素材にこだわり、その料理に合った原材料を厳選し、素材の持ち味をいかした味づくりをしています。

東京都・宮城県の直営店6店舗＋公式オンラインショップでの販売を行う他、過去にはポップアップショップとして、渋谷スクランブルスクエア・NEWoMan新宿にも出店しています。

前身の自社ブランド「にしきや」は2011年に誕生しました。そして、そのブランド立ち上げから約10年後、生活が劇的に変化するなかで改めてブランドの使命を見つめ直し、皆さんのキッチンのような存在になれればという想いを込めて、2021年に『にしきや』から『NISHIKIYA KITCHEN』へと生まれ変わりました。

「レトルトカレーは、ニシキヤキッチン」と思い出していただけるよう、皆さんに代わり手間ひまかけた料理をレトルトパックという小さな鍋に詰めてお届けしています。料理をつくる負担がもっと軽くなり、大切な時間が少しでも増えることを願っています。

ニシキヤキッチンの商品の一部店内には約120種類のレトルト食品が並ぶ（仙台パルコ店）

NISHIKIYA KITCHENは、多数のメディアにも取り上げていただいています。（一部抜粋）

・テレビ東京系『カンブリア宮殿』

・MBS/TBS系『所さんお届けモノです！』

・TBS系『櫻井・有吉THE夜会』

・MBS/TBS系『サタデープラス』「ひたすら試してランキング（ポークカレー部門）」2冠受賞

「ひたすら試してランキング（チキンカレー部門）」2冠受賞

「ひたすら試してランキング（ビーフカレー部門）」受賞

■にしき食品 会社概要

会社名 ：株式会社にしき食品

本社所在地 ：宮城県岩沼市下野郷字新関迎265番地1

代表取締役会長 ：菊池 洋

代表取締役社長 ：菊池 洋一

設立 ：1952年3月

資本金 ：3,000万

ホームページ ：https://www.nishiki-shokuhin.jp/

オンラインショップ：https://nishikiya-shop.com

( e ギフトにも対応 ： https://nishikiya-shop.com/egift )

X ：https://x.com/nishikiya

Instagram ：https://www.instagram.com/nishikiyakitchen_official/

SHOP LIST ：https://nishikiya-shop.com/shop/list

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=vgCdXU0gUng ]

■本内容に関するお客様からのお問い合わせ先

NISHIKIYA KITCHEN(ニシキヤキッチン)通販部

TEL：0120-19-2498(平日10:00～17:00)