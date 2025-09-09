【MOS】ついつい踊りたくなる!?「リルモス(LilMos)」のテーマソング「リルモスのシルクハット」動画を公開

株式会社モスフードサービス

モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービス（代表取締役社長：中村 栄輔、本社：東京都品川区）は、自社のコーポレートキャラクター「リルモス(LilMos)」のテーマソング「リルモスのシルクハット」のMVを公開しました。

◇YouTube ： https://youtu.be/9W71qC1bf_w

「リルモスのシルクハット」は、モスバーガーのコーポレートキャラクター「リルモス(LilMos)」の魅力を、より多くの方に知っていただくことを目的に制作しました。今回制作した動画では、楽曲に合わせたオリジナルの振り付けもご覧いただけます。また、本楽曲には、モスバーガーのレコードレーベル“MOS RECORDS”のアーティストたちが演奏やコーラスとして参加しています。今後は、社内外の様々なイベントでお客様と一緒に歌ったり踊ったりしながら、心あたたまる楽しい時間を共有できるコンテンツとして活用してまいります。

■リルモス（LilMos）とは

モスバーガーの創業50周年を機に登場したコーポレートキャラクター。

おじいちゃんからもらったシルクハットが特徴。

LilMos (C) 2022 MOS FOOD SERVICES, INC

■楽曲について

楽曲「リルモスのシルクハット」には、お客様みんなにリルモスをもっと身近に感じてもらい、子どもたちからおじいちゃん、おばあちゃんまで、幅広い世代が歌ったり踊ったりしながら楽しめる時間を届けたいという思いが込められています。また、本楽曲のボーカルは、＜第1回MOS RECORDSオーディション＞で配信デビューした「Lui」が担当。そのほかMOS RECORDS NEXTよりバイオリンは、Purple Flamingoの「松本シオン」、ベースは「山内諒太」、コーラスに「宮路結衣」 が参加しています。

■振り付けについて

リルモスは、海でウクレレを弾くことが好きで、おじいちゃんからもらったシルクハットがお気に入り。そんなリルモスを元気いっぱいに表現できる振り付けにしました。「ペンギンみたいに横歩き」「両手をふりふり」など、誰でもできる簡単な振り付けになっていますので、家族みんなで、そしてリルモスと一緒にぜひ踊っていただきたいです。

＜監修者＞

海老原俊之（音楽プロデューサー）

ビクター音楽産業（株）現在のビクターエンタテインメントに入社。インビテーションレーベル宣伝部に配属。プロモーション／A&Rを経験し、その後、株式会社BEINGへ移り、BADオーディションを開始。ZAIN RECORDS/B-GRAM RECORDS/GIZA studioなどのレコード会社代表を歴任し、2008年に独立。プロ デュース／ブランディング／マネージメント／音楽制作／レーベル運営などを包括した(株）BARZHOUSEを設立し、代表に就任、現在に至る。

おさよ先生（振り付け師）

紅白歌合戦やFNS歌謡祭など多数の音楽番組で著名アーティストのバックダンサーを務め、CM・MVも多数出演。松岡修造エクササイズやゴッドタンにも出演し、振付指導や振付作成でもアーティスト・タレントを幅広くサポート。



Lui（ボーカル）

2005年生まれ / シンガー

モスバーガーで働くスタッフの中から次世代アーティストを発掘・育成するプロジェクトMOS RECORDSの第１回オーディションでグランプリを受賞。デビューシングル「ひとりじゃない」を世界185ヵ国へ配信。

＜ご参考＞

・「さらにお客さまの近くへ、 新コーポレートキャラクターに変更」（2022年2月リリース）

https://www.mos.co.jp/company/pr_pdf/pr_220215_1.pdf(https://www.mos.co.jp/company/pr_pdf/pr_220215_1.pdf)

・「“MOS RECORDS”から初のアーティスト誕生」（2024年9月リリース）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000373.000075449.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000373.000075449.html)

●モスフードサービス企業サイト https://www.mos.co.jp/company/

●モスグループの環境・社会活動「モスの森」 https://www.mos.jp/mori/

●モス公式通販サイト「Life with MOS」 https://ec.mos.jp/(https://ec.mos.jp/)