【2025年9月FP技能検定試験】TAC解答速報「1級受検生必見！本試験分析＆ステップアップセミナー」9月17日(水)実施！

TAC株式会社

ファイナンシャル・プランナー（以下、FP）、簿記検定試験、税理士、公認会計士などの資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社（東京都千代田区、代表取締役：多田 敏男）は、9/14（日）に実施される1級（学科）FP技能検定試験の受検生を対象とした解答速報「本試験分析＆ステップアップセミナー」を9/17(水)に実施します。

“合格の秘訣”を大公開！FP本試験対策セミナー

9/17（水）「1級受検生必見！本試験分析＆ステップアップセミナー」（参加無料）2025年9月 1級（学科）FP技能検定試験「本試験分析＆ステップアップセミナー」

▼セミナー概要

セミナータイトル：1級受検生必見！本試験分析＆ステップアップセミナー

開催日：2025年9月17日（水）

開催時間：19:00～20:00

セミナー内容：1級試験（応用編）の配点予想を行うとともに、FP１級実技試験（きんざい実施）対策についても言及します。

担当講師：月井 京 講師

視聴方法：Zoom

参加料：無料（要予約）

定員：500名

申込締切：セミナー開始時まで

※ライブ配信で、入退室は自由です。顔や氏名が他の参加者に映ることはありません。

セミナーのお申込みはこちら :https://lp.tac-school.co.jp/FP-20250917-259FP1_03-LP1.html

無料で視聴できる！「1級（学科）本試験解説動画」のご案内

申込者限定で「1級（学科）本試験解説動画」を無料視聴できる専用ページをご用意！

FP1級試験対策コースも担当するTAC講師による詳細な解説動画をご視聴いただけます。

「1級（学科）本試験解説動画」＜申込者限定・無料公開＞

「制限時間内でいかに合格点をとるか」をコンセプトに、「問題を見極める眼」を養います。また解答時間短縮のテクニックなど、実践力を身につけていきます。本試験の振り返りや復習はもちろん、これから受検予定の方も過去問の傾向確認に最適です。詳細は解答速報ページにてご案内いたします。

▼解答速報ページURL

https://www.tac-school.co.jp/kouza_fp/sokuhou.html

※解説動画の配信は2025年11月末頃を予定しております。

▼資格の学校TAC FP（ファイナンシャルプランナー）講座の詳細はこちら

https://www.tac-school.co.jp/kouza_fp.html

TAC FP講座は開講実績30年以上。最新の試験傾向を分析・反映したカリキュラムと実務のプロ・受験指導のプロ講師陣によるわかりやすい講義で、FP3級から1級・CFP(R)取得を目指す方まで幅広く対応したコースを開講しています。また毎年改訂のオリジナル教材や多様なニーズに対応した学習メディアや安心のフォロー制度などで効率的な学習・合格をサポートしています。

■TAC株式会社概要

会社名:TAC株式会社

会社サイト:https://www.tac-school.co.jp/

代表者:代表取締役社長 多田敏男

所在地:東京都千代田区神田三崎町三丁目２番18号