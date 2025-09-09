NIPLUX製品が福岡市のふるさと納税返礼品に登録されました。

株式会社日創プラス

福岡から全国へ、健康とリラクゼーションをお届け

本社を福岡市に構える弊社は、これまで「毎日頑張っているあなたに」という想いのもと、美容・健康機器を数多く開発してまいりました。今回、NIPLUX製品がふるさと納税返礼品に選ばれたことは、地元への恩返しであると同時に、全国のお客様に福岡市の魅力とともに私たちの製品を知っていただける大きな機会だと考えております。

返礼品対象のNIPLUX製品について

返礼品として登録されているラインナップは、美容機器から健康機器まで多岐にわたります。詳細は以下の各ふるさと納税ポータルサイトにてご確認いただけます。

▶︎楽天ふるさと納税(https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E3%81%B5%E3%82%8B%E3%81%95%E3%81%A8%E7%B4%8D%E7%A8%8E+%E5%AE%B6%E9%9B%BB+NIPLUX/?sf=1&sid=394727%E3%80%91)

▶︎ふるさとチョイス(https://www.furusato-tax.jp/search?display_company_name_row1=%25E6%2597%25A5%25E5%2589%25B5%25E3%2583%2597%25E3%2583%25A9%25E3%2582%25B9&city_code%255b%255d=40130&is_target_companies=1%E3%80%91)

▶︎ふるなび(https://furunavi.jp/Municipal/Product/Search?municipalid=1470&keyword=%E5%AE%B6%E9%9B%BB%20NIPLUX)



NIPLUXについて

人々が「癒し」によって「楽しく・満足を得られる」毎日を過ごせるように、少しでも生活にプラスになればという想いから、健康機器・美容機器等を提供するブランドです。首や肩、腰、脚をケアするEMS機器や運動前後のセルフケアに最適なリリースガン、光美容器など、生活に寄り添う商品の製造・販売を行っています。家事やお仕事、スポーツ時など、場所を選ばず誰でも簡単にリラックスできるコンパクトでスタイリッシュなデザインも特徴です。

公式ストア

公式ストア :https://niplux.jp/公式Instagram :https://www.instagram.com/niplux_official/公式X :https://twitter.com/NISSOPLUS公式TikTok :https://www.tiktok.com/@niplux_beauty?is_from_webapp=1&sender_device=pc



株式会社日創プラスについて

会社名 株式会社日創プラス

代表取締役 孟 一蘇

本社所在地 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目23-2 Park Front博多駅前1丁目8階

電話番号 092-719-0756

https://www.nissoplus.co.jp/